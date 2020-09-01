Россияне загнали себя в ипотечное рабство. Долг достиг 8 трлн рублей 455 0 Экономика

Россияне поспешили воспользоваться программой льготной ипотеки от правительства и набрали кредитов под 6,5% на 362,4 млрд руб. за июль месяц. Количество выданных кредитов на жилье выросло на 45% по отношению к прошлому году, а их объем – на 63%, подсчитал Центробанк. На такой бум не рассчитывали даже в правительстве.