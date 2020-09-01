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Россияне загнали себя в ипотечное рабство. Долг достиг 8 трлн рублей
1 Сентября 2020 455 0 Экономика
Россияне поспешили воспользоваться программой льготной ипотеки от правительства и набрали кредитов под 6,5% на 362,4 млрд руб. за июль месяц. Количество выданных кредитов на жилье выросло на 45% по отношению к прошлому году, а их объем – на 63%, подсчитал Центробанк. На такой бум не рассчитывали даже в правительстве.
Ипотечный бум во время пандемии
- Россияне буквально тонут в долгах – 42 млн человек ходят в должниках у банков, но это не мешает брать ипотеку. Льготная ипотечная программа от правительства заработала в мае. Целью властей было поддержать строительную отрасль и застройщиков. Гражданам разрешили брать ипотеку под 6,5% до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также до 6 млн руб. в других регионах. Выдавать кредиты решили до 1 ноября 2020 года.
- Уже в мае объем выдачи ипотеки вырос на 4,5%, а в июле рост составил 45% по отношению к 2019 году. Банки одобрили каждое четвертое обращение – всего 146,6 тыс. заявок на сумму 396,1 млрд руб.
- В результате за год долг россиян по ипотечным кредитам подскочил на 2,2 трлн руб. и достиг 1 августа 8,127 трлн. Всего банкам россияне должны 18,703 трлн руб. То есть ипотека составляет 43% от общей задолженности.
- В Москве, по данным Промсвязьбанка, каждая вторая (55%) квартира продавалась в рамках льготной ипотеки. К примеру, в феврале этот показатель был на уровне 42%, а в апреле – 26%. Выросло и количество сделок: в мае их было 3,9 тыс., а в июне уже 6,6 тыс.
- Все это, естественно, подстегивает цены на недвижимость. На первичном рынке они выросли на 8,3%, а на вторичном – на 4,8%. При этом льготная ипотека компенсирует падение реальных доходов граждан.
- Но у правительственной программы есть и темная сторона – на рынке ипотеки может сформироваться пирамида. Многие клиенты не располагают первоначальным взносом для покупки жилья и берут его в качестве потребительского кредита. В конце 2019 года 5,4% клиентов банков проделывали такой трюк. Большинство банков знают об этом, но зачастую потребительский кредит выдается вместе с ипотечным.
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