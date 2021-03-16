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Россияне начали экономить как после дефолта в 90-е
16 Марта 2021 242 0 Экономика
Россияне сократили потребление товаров и услуг на 9% в 2020 году. В среднем каждый житель страны потратил на 20,2 тыс. руб. меньше, чем годом ранее. Общие расходы россиян упали на 2,77 трлн руб., подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они особо подчеркнули, что спад произошел не только в реальном выражении с учетом инфляции, но и в номинальном.
Россияне перешли в режим жесткой экономии
- Потребление россиян сократилось в 2020 году на 9%. В среднем каждый житель страны потратил на 20,2 тыс. руб. меньше, чем годом ранее, сообщают аналитики FinExpertiza. Совокупные расходы россиян упали на 2,77 трлн руб.
- Подобная картина в России наблюдается впервые за 20 лет: ни в 2015-м, ни в 2008-2009 годах потребление не сжималось так сильно. Напротив, в денежном выражении люди тратили больше с учетом роста цен. Но в 2020 году спад был, как в конце 1990-х после дефолта: не только в реальном выражении, но и номинальном.
- Эксперты называют два фактора, повлиявших на расходы: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями. Доходы граждан, по данным Росстата, упали на 3,5% и отбросили россиян к уровню 2010 года. Однако спад потребления оказался в 2,5 раза сильнее, поскольку карантин привел «к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т.д.»
- Вместе с тем многие россияне «сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на черный день», замечают эксперты. Самой популярной стратегией сбережений для россиян стало вложение денег в недвижимость.
- Больше всего расходы россиян сократились в Свердловской области (13,7%), Москве (13,2%), Дагестане (12,1%), Калининградской области (11,3%), Санкт-Петербурге (10,9%) и других регионах. В Москве каждый житель не потратил за год около 71,9 тыс. руб. В номинальном выражении расходы выросли только в 15 регионах – на 0,3-,4,3%. Лишь в Чукотском АО и Калмыкии рост расходов был выше роста инфляции.
- При этом расходы сильнее упали в регионах с более высокими доходами, а в субъектах с невысокими доходами населения они иногда не сокращались, а росли. Эксперты объясняют это тем, что в небогатых регионах «население и до кризиса было весьма ограничено в потреблении товаров и услуг, и дополнительно снизить траты было практически невозможно».
- Социальные выплаты от государства немного повысили доходы жителей небогатых регионов и позволили немного увеличить уровень потребления. По данным экспертов, деньги от государства пошли «на поддержание текущего уровня потребления, прежде всего на приобретение продуктов питания». Из-за роста цен на продукты питания малообеспеченные слои населения были вынуждены нарастить общие траты.
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- Несмотря на рекордное сокращение потребления и падение доходов россиян, эксперты Высшей школы экономики говорят о том, что Россия лучше других стран мира прошла кризис (хотя с этим не соглашаются иностранные эксперты из ОЭСР) и более того – уже вышла из него в конце 2021 года.
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