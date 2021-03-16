Россияне начали экономить как после дефолта в 90-е 242 0 Экономика

Россияне сократили потребление товаров и услуг на 9% в 2020 году. В среднем каждый житель страны потратил на 20,2 тыс. руб. меньше, чем годом ранее. Общие расходы россиян упали на 2,77 трлн руб., подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они особо подчеркнули, что спад произошел не только в реальном выражении с учетом инфляции, но и в номинальном.