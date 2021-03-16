Кризис в России закончился. Эксперты ВШЭ объявили об окончании рецессии 182 0 Экономика

Российская экономика не только лучше других стран мира прошла кризис, вызванный пандемией, но и успела выйти из него одной из первых. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики. В бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» экономисты обратили внимание на «барометр кризиса» – инвестиции, и отметили их относительно небольшой спад. Это позволило сделать формальный вывод об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года.