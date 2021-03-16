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Кризис в России закончился. Эксперты ВШЭ объявили об окончании рецессии

16 Марта 2021 182 0 Экономика
Кризис в России закончился. Эксперты ВШЭ объявили об окончании рецессии

Российская экономика не только лучше других стран мира прошла кризис, вызванный пандемией, но и успела выйти из него одной из первых. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики. В бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» экономисты обратили внимание на «барометр кризиса» – инвестиции, и отметили их относительно небольшой спад. Это позволило сделать формальный вывод об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года.

Из кризиса Россия вышла еще в начале года

  • В России закончилась рецессия в экономике, пишут в «Комментариях о государстве и бизнесе» экономисты Высшей школы экономики. Рецессией считается спад экономики на протяжении двух кварталов подряд. Российская экономика падала во втором квартале 2020 года на 9,6%, в третьем – на 3,8% и в четвертом – примерно на 3,5% (точных данных Росстат не опубликовал, приводится оценка старшего экономиста Oxford Economics Евгения Слепцова).
  • Однако экономисты ВШЭ решили смотреть не на падение ВВП квартал к кварталу, а на объем инвестиций, которые сократились до максимума в 2020 году. Тем не менее эксперты подчеркивают – спад инвестиций составил «всего лишь 1,4%», а номинальные объемы инвестиций «даже выросли» на 4,1%. При этом падение инвестиций в реальном выражении было вызвано увеличением цен на продукцию и услуги.
  • По мнению экономистов ВШЭ, это означает, что формально рецессия в стране уже закончилась. Они нашли рост ВВП и инвестиций в третьем и четвертом кварталах 2020 года. По их оценке, ВВП рос квартал к кварталу на 4,2% и 1,7% соответственно. Вместе с тем росли и инвестиции в основной капитал – на 1,2% и 0,4%.
  • Таким образом, эксперты заключают: «Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года». Более того, падение инвестиций было «гораздо более мягким», нежели в предыдущие периоды рецессии. Так, например, в 2009 году капиталовложения падали до минус 20,9%, а продолжительность инвестиционной паузы ставила два квартала, тогда как в 2008-2009 годах – пять кварталов.

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  • До этого экономисты ВШЭ констатировали: Россия впервые за 30 лет прошла кризис лучше, чем остальные страны. Они писали, что экономика упала всего на 3,1%, тогда как мировой ВВП снизился на 3,5% (с этим не согласны экономисты ОЭСР – экономика России сократилась на 3,6%, а мировая – на 3,4%). Хороший результат России эксперты из ВШЭ связали с антикризисными мерами правительства.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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