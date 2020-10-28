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Россияне бросились спасать доллары из банков. Вывели почти 12 млрд

28 Октября 2020 794 0 Экономика
Россияне бросились спасать доллары из банков. Вывели почти 12 млрд

Российские граждане перестали доверять валютные сбережения банкам и забирают их со счетов рекордными темпами. С марта россияне изъяли из банковской системы 11,8 млрд долларов. Массовый отток валюты произошел после того, как власти обложили вклады налогом и заговорили об использовании накоплений граждан в целях финансирования дефицита бюджета и инфраструктурных проектов. Девальвация рубля в сентябре ускорила эвакуацию долларов из крупнейших банков.

Доллары лучше иметь при себе, чем в банке

  • Счастливые обладатели долларовых накоплений не доверяют российским банкам и за полгода вывели из них 11,8 млрд валюты. Причин хранить их в кредитных организациях не осталось. С одной стороны, власти ввели налог в 13% на вклады более 1 млн руб. или совокупность вкладом на эту сумму. С другой, пошли разговоры об использовании денег граждан на нужды власти. Наконец, сами банки установили отрицательные ставки по валютным вкладам, хотя еще полтора года назад они были на уровне 3% годовых.
  • В сентябре россияне установили новый месячный рекорд по выводу валюты из банков – 1,2 млрд долларов. По информации «Коммерсанта», больше всего от набега валютных вкладчиков пострадали «Сбербанка» (380 млн), ВТБ (275 млн), Альфа-банк (90 млн) и Райффайзенбанк (54 млн). Таким образом, общий объем валютных вкладов россиян сократился до 86,7 млрд долларов.
  • При этом в сентябре произошла девальвация рубля на 7% – курс доллара доходил до 79,68 руб. Это подстегнуло россиян, во-первых, менять доллары на рубли в надежде выиграть на последующем укреплении российской валюты, во-вторых, вкладывать деньги в недвижимость, в частности в льготную ипотеку, в-третьих, использовать инвестиционные инструменты, в том числе покупать акции на бирже.
  • В целом сам доллар выступает привлекательным инвестиционным инструментом – в то время как рубль девальвировался на 25% с начала года, доллар укрепился в отношении валют развивающихся стран. Другими словами, держатели долларов получили доход, который не может обеспечить ни один другой актив – ни недвижимость (рост цены на 10-15%), ни акции компаний, подверженные сильной волатильности.
  • На этом фоне, как пишут «Ведомости», инвестиционные компании начали охотиться за деньгами россиян, которые они выводят из банков. В частности, они снижают комиссии или вовсе отменяют их, проводят бесплатное обучение, предоставляют аналитику или гарантируют возврат убытков при неудачных вложениях.
  • При этом набег вкладчиков поставил в трудное положение российские банки – на начало сентября кредитные организации должны были клиентам на 3,5 млрд долларов больше, чем у них было в резервах. Если бы все вкладчики обратились за своими счетами одновременно, то банки просто не смогли бы расплатиться с клиентами. В начале года банки обладали валютными запасами на 15 млрд долларов, но уже в июне им пришлось почти все деньги потратить. Это внесло свой вклад в девальвацию рубля.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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