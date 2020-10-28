Россияне бросились спасать доллары из банков. Вывели почти 12 млрд 794 0 Экономика

Российские граждане перестали доверять валютные сбережения банкам и забирают их со счетов рекордными темпами. С марта россияне изъяли из банковской системы 11,8 млрд долларов. Массовый отток валюты произошел после того, как власти обложили вклады налогом и заговорили об использовании накоплений граждан в целях финансирования дефицита бюджета и инфраструктурных проектов. Девальвация рубля в сентябре ускорила эвакуацию долларов из крупнейших банков.