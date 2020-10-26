Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ОКТ, 12:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ОКТ, 12:28 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Льготная ипотека провалилась. Застройщики наживаются на россиянах

26 Октября 2020 531 0 Экономика
Льготная ипотека провалилась. Застройщики наживаются на россиянах

Что и следовало доказать – льготная ипотека правительства, задуманная с целью повысить доступность жилья для россиян, обернулась своей полной противоположностью. Относительно низкая стоимость кредита – 6,5% годовых, потеряла смысл из-за резкого роста цен на панельные «муравейники» – с сентября они подорожали в среднем по России на 10%. За счет этого застройщики фиксируют чистую прибыль в 38-52% и потирают руки. Никто не выигрывает от текущего кризиса так, как это делают они. Правительство же под влиянием строительного лобби продлило льготную ипотеку до 1 июля 2021 года.

Все для застройщиков за счет россиян

  • Российское правительство хотело поддержать застройщиков в период пандемии и помочь россиянам решить жилищный вопрос. Льготная ипотека казалась подходящим для этого инструментом – ипотечное кредитование в России возникло в 1998 году, и до сих пор кредит за 6,5% годовых россиянам никто еще не предлагал.
  • Предполагалось, что государство будет субсидировать банкам кредитные ставки, а они взамен будут охотнее выдавать ипотеку стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Правда, льготный кредит с мая этого года выдается только для строящегося жилья, а не готового. Это важное уточнение, которое делает всю схему властей рабочей.
  • Оператор госпрограммы «Дом.РФ» заявлял, что россияне экономят 11,3% по льготной ипотеке по сравнению с теми, кто кредитовался под 8%. Однако, как подсчитало Национальное рейтинговое агентство, уже в сентябре эта экономия улетучилась – ее «съел» рост цен на квадратные метры: в Москве с конца апреля цены выросли на 10%, в Петербурге – на 17%, в регионах – на 7%.
  • При этом, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, положительный эффект от льготной ипотеки пропадает при повышении цены на 8%. А до конца года застройщики планируют увеличить стоимость еще на 3-5%. Все из-за ажиотажного спроса – россиян никто не предупредил, что им больше не выгодно влезать в льготную ипотеку: они только переплатят за будущее жилье.
  • В госкорпорации «Дом.РФ» прогнозируют, что по итогам 2020 года россияне, чьи доходы упадут на 4-5% по самым оптимистичным оценкам, возьмут 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму 3,7 трлн руб. Центробанк неоднократно заявлял о надувающемся пузыре на рынке ипотеки, который выгоден застройщикам и банкам, но который несет угрозу для финансовой стабильности страны. Но ЦБ, очевидно, не может повлиять на ситуацию.
  • Россияне тоже подвержены гипнозу цифры 6,5% годовых. На сегодня новые ипотечники думают, что экономят на процентах, но переплачивают за квадратные метры второсортного жилья. Причем, всем заемщикам есть где жить, поскольку по условиям ипотеки они берут квартиры в строящихся домах. Кредиты выдаются практически всем желающим. По словам доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, ипотеку берут откровенно плохие должники, у которых почти нет сбережений. Встречаются и такие, кто берет кредит на первый взнос.
  • На этом фоне застройщики купаются в деньгах – чистая прибыль в первом полугодии у крупнейших застройщиков выросла на 38-52%, пишет «Коммерсант». Большинство объектов, которые им предстоит сдать по текущим договорам, будут завершены в 2021 году. К этому времени велика вероятность потери кредитоспособности части ипотечников. Не успев въехать в готовую квартиру и получить право собственности, они будут лишаться квартир, а банки начнут перепродавать жилье в залоге новым заемщикам, возможно, со скидкой в 15%.Расчет властей на то, что от этой схемы выиграют застройщики и банки, а политический режим получит большое количество «закрепощенных» ипотекой лоялистов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Рубль рухнул надолго. Кудрин ждет доллар по 80 руб. до конца 2021 года

Рубль рухнул надолго. Кудрин ждет доллар по 80 руб. до конца 2021 года
Экономика 2

Набиуллина брошью намекнула на финансовое будущее россиян

Набиуллина брошью намекнула на финансовое будущее россиян
Экономика 2

Украина назвала главную проблему «Газпрома». В России о ней давно говорят

Украина назвала главную проблему «Газпрома». В России о ней давно говорят
Экономика 3

Набиуллина ошиблась на 28 млрд долларов. Россию обескровят рекордно

Набиуллина ошиблась на 28 млрд долларов. Россию обескровят рекордно
Экономика 50

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?

В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области

В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области

Новости дня

11:58 Выросло число регионов России с долей безработных от 10% Выросло число регионов России с долей безработных от 10%
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:00 В России впервые за сутки выявили 17347 зараженных COVID-19 В России впервые за сутки выявили 17347 зараженных COVID-19
10:26 Премьер Японии хочет поставить точку в Курильском вопросе Премьер Японии хочет поставить точку в Курильском вопросе
09:36 Ереван обвинил Баку в повторном нарушении режима тишины Ереван обвинил Баку в повторном нарушении режима тишины
25 ОКТ, 19:19 Кудрин: курс рубля сохранится около текущих уровней до конца 2021 года Кудрин: курс рубля сохранится около текущих уровней до конца 2021 года
25 ОКТ, 18:14 Глава "Аэрофлота" спрогнозировал срок возобновления полетов в Европу Глава "Аэрофлота" спрогнозировал срок возобновления полетов в Европу
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 ОКТ, 14:25 В ГД ответили на требования Киева компенсировать убытки из-за Крыма В ГД ответили на требования Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Узнай, страна!

23 ОКТ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
23 ОКТ, 17:51 В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
23 ОКТ, 17:30 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
23 ОКТ, 11:06 ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ
22 ОКТ, 18:39 Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом
22 ОКТ, 17:50 Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
22 ОКТ, 16:42 Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области
21 ОКТ, 17:54 В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
21 ОКТ, 17:40 Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области
21 ОКТ, 17:02 Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter