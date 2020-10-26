Льготная ипотека провалилась. Застройщики наживаются на россиянах 531 0 Экономика

Что и следовало доказать – льготная ипотека правительства, задуманная с целью повысить доступность жилья для россиян, обернулась своей полной противоположностью. Относительно низкая стоимость кредита – 6,5% годовых, потеряла смысл из-за резкого роста цен на панельные «муравейники» – с сентября они подорожали в среднем по России на 10%. За счет этого застройщики фиксируют чистую прибыль в 38-52% и потирают руки. Никто не выигрывает от текущего кризиса так, как это делают они. Правительство же под влиянием строительного лобби продлило льготную ипотеку до 1 июля 2021 года.