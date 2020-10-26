Капитал страны
ENGLISH
26 ОКТ, 12:28 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Льготная ипотека провалилась. Застройщики наживаются на россиянах
26 Октября 2020 531 0 Экономика
Что и следовало доказать – льготная ипотека правительства, задуманная с целью повысить доступность жилья для россиян, обернулась своей полной противоположностью. Относительно низкая стоимость кредита – 6,5% годовых, потеряла смысл из-за резкого роста цен на панельные «муравейники» – с сентября они подорожали в среднем по России на 10%. За счет этого застройщики фиксируют чистую прибыль в 38-52% и потирают руки. Никто не выигрывает от текущего кризиса так, как это делают они. Правительство же под влиянием строительного лобби продлило льготную ипотеку до 1 июля 2021 года.
Все для застройщиков за счет россиян
- Российское правительство хотело поддержать застройщиков в период пандемии и помочь россиянам решить жилищный вопрос. Льготная ипотека казалась подходящим для этого инструментом – ипотечное кредитование в России возникло в 1998 году, и до сих пор кредит за 6,5% годовых россиянам никто еще не предлагал.
- Предполагалось, что государство будет субсидировать банкам кредитные ставки, а они взамен будут охотнее выдавать ипотеку стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и до 6 млн руб. в других регионах. Правда, льготный кредит с мая этого года выдается только для строящегося жилья, а не готового. Это важное уточнение, которое делает всю схему властей рабочей.
- Оператор госпрограммы «Дом.РФ» заявлял, что россияне экономят 11,3% по льготной ипотеке по сравнению с теми, кто кредитовался под 8%. Однако, как подсчитало Национальное рейтинговое агентство, уже в сентябре эта экономия улетучилась – ее «съел» рост цен на квадратные метры: в Москве с конца апреля цены выросли на 10%, в Петербурге – на 17%, в регионах – на 7%.
- При этом, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов, положительный эффект от льготной ипотеки пропадает при повышении цены на 8%. А до конца года застройщики планируют увеличить стоимость еще на 3-5%. Все из-за ажиотажного спроса – россиян никто не предупредил, что им больше не выгодно влезать в льготную ипотеку: они только переплатят за будущее жилье.
- В госкорпорации «Дом.РФ» прогнозируют, что по итогам 2020 года россияне, чьи доходы упадут на 4-5% по самым оптимистичным оценкам, возьмут 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму 3,7 трлн руб. Центробанк неоднократно заявлял о надувающемся пузыре на рынке ипотеки, который выгоден застройщикам и банкам, но который несет угрозу для финансовой стабильности страны. Но ЦБ, очевидно, не может повлиять на ситуацию.
- Россияне тоже подвержены гипнозу цифры 6,5% годовых. На сегодня новые ипотечники думают, что экономят на процентах, но переплачивают за квадратные метры второсортного жилья. Причем, всем заемщикам есть где жить, поскольку по условиям ипотеки они берут квартиры в строящихся домах. Кредиты выдаются практически всем желающим. По словам доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, ипотеку берут откровенно плохие должники, у которых почти нет сбережений. Встречаются и такие, кто берет кредит на первый взнос.
- На этом фоне застройщики купаются в деньгах – чистая прибыль в первом полугодии у крупнейших застройщиков выросла на 38-52%, пишет «Коммерсант». Большинство объектов, которые им предстоит сдать по текущим договорам, будут завершены в 2021 году. К этому времени велика вероятность потери кредитоспособности части ипотечников. Не успев въехать в готовую квартиру и получить право собственности, они будут лишаться квартир, а банки начнут перепродавать жилье в залоге новым заемщикам, возможно, со скидкой в 15%.Расчет властей на то, что от этой схемы выиграют застройщики и банки, а политический режим получит большое количество «закрепощенных» ипотекой лоялистов.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
23 ОКТ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
23 ОКТ, 17:51 В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
22 ОКТ, 17:50 Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области
22 ОКТ, 16:42 Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области
21 ОКТ, 17:54 В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
21 ОКТ, 17:40 Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области
Написать комментарий