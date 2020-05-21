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Россия залезает в долги. Занять придется почти 4 трлн рублей
21 Мая 2020 558 0 Экономика
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Рухнувшие цены на нефть и пандемия коронавируса вынудят Россию впервые за долгие годы рекордно нарастить государственный долг. Замминистра финансов Алексей Моисеев объяснил это необходимостью увеличения государственных расходов для финансирования борьбы с экономическим кризисом. В действительности дефицит консолидированного бюджета России в 2020 году может составить 9 трлн руб. Главная задача правительства – залатать дыры в бюджете.
Пирамида госдолга
- С начала года Минфин уже занял 1,147 трлн руб. под облигации федерального займа (ОФЗ). Глава Минфина Антон Силуанов допускал, что до конца года придется занять еще 3-3,5 трлн. По словам его заместителя Моисеева, ведомство «приступает к масштабному наращиванию госрасходов для финансирования борьбы с кризисом» и для этого требуются дополнительные средства.
- На самом деле все не совсем так – первоочередная проблема, которую решает Минфин, лежит в области казны. Минэкономразвития оценивает дефицит консолидированного бюджета России, который включает федеральный и региональный бюджет, а также Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, в 8,5% ВВП. Это 9 трлн руб., или все, что накоплено правительством в «кубышке» Фонда национального благосостояния (ФНБ).
- По словам Моисеева, рост эмиссии ценных бумаг будет «масштабнейшим». Но чиновник отказался называть конкретные суммы. Вместе с тем он заверил, что к надуванию пузыря на рынке государственного долга это не приведет. «Это никакая не пирамида, там есть целый ряд признаков пирамид государственного долга, ни одного из этих признаков у нас нет», – подчеркнул Моисеев.
- Тема финансовых пирамид всплыла потому, что основными покупателями госдолга России выступают крупнейшие госбанки, которые затем передают ОФЗ Центробанку и получают за это деньги. Центробанк, в свою очередь, печатает деньги под обеспечение ОФЗ. Нерезиденты, то есть западные инвесторы, так активно в российский долг не вкладывают – он им не кажется столь привлекательным и многообещающим. Их доля в бумагах упала до 30,6% с 34,9%.
- Чиновников уже беспокоит поведение банков: они активно участвует в схеме по покупке ОФЗ, но отказываются кредитовать экономику. Банки, по словам Моисеева, «будут просто отдавать предпочтение в условиях дефицита капитала инструментам, где нет риска, ни особых требований к капиталу». Именно таким инструментом представляется ОФЗ – купить госдолг проще, чем выдать кредит предприятию.
- Несколько недель назад глава Минфина Силуанов говорил, что ему «не хочется влезать в долговую спираль», поскольку займы обходятся правительству России дороже, чем США – в 5,5-6,3% годовых против 1%. «Ежегодно мы уже платим более 800 млрд руб. одних процентов, если удвоим привлечения, будем платить уже около 1,5% ВВП, а это более 6: всего бюджета», – сказал Силуанов. Другими словами, Россия скоро будет отдавать более 6 трлн руб. по процентам.
- Также, как говорит Моисеев, большой объем займов приведет к зависимости рубля от поведения покупателей долга. Покупатели видят для себя «как базовую валюту – иностранную валюту, в долларах». Он подчеркнул, что российские инвесторы тоже видят базовой валюту доллар. «В случае, если им покажется, что ситуация в какой-то момент ухудшилась, это может привести к дополнительным рискам волантильности», – отметил Моисеев. То есть рубль будет девальвироваться. Но пока в Минфине не видят предпосылок «ни к чему из этого».
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