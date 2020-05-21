Россия залезает в долги. Занять придется почти 4 трлн рублей 558 0 Экономика img_copyright

Рухнувшие цены на нефть и пандемия коронавируса вынудят Россию впервые за долгие годы рекордно нарастить государственный долг. Замминистра финансов Алексей Моисеев объяснил это необходимостью увеличения государственных расходов для финансирования борьбы с экономическим кризисом. В действительности дефицит консолидированного бюджета России в 2020 году может составить 9 трлн руб. Главная задача правительства – залатать дыры в бюджете.