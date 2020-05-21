Дефицит бюджета России превысит размер Фонда национального благосостояния 475 0 Экономика img_copyright

Общий дефицит в федеральном и региональных бюджетах России по итогам года достигнет 8,5% ВВП, или 9 трлн руб. На текущий момент это размер Фонда национального благосостояния – последней «кубышки» правительства. Недостаток средств станет рекордным с начала 2000-х годов, отмечают в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).