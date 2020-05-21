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Дефицит бюджета России превысит размер Фонда национального благосостояния
21 Мая 2020 475 0 Экономика
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Общий дефицит в федеральном и региональных бюджетах России по итогам года достигнет 8,5% ВВП, или 9 трлн руб. На текущий момент это размер Фонда национального благосостояния – последней «кубышки» правительства. Недостаток средств станет рекордным с начала 2000-х годов, отмечают в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Есть печатный станок – за него и держись!
- Государственные финансы России поют романсы: рекордно низкие цены на нефть поставили на колени колосса на глиняных ногах, а пандемия коронавируса и некомпетентные действия правительства добили его. До конца года бюджеты всех уровней, включая федеральный, недосчитаются 9 трлн руб. поступлений. Это существенная сумма для консолидированного бюджета, размер которого достигает 38,893 трлн руб.
- По подсчетам НКР, в бюджете отсутствует каждый четвертый рубль, который правительство обязалось потратить. Об этом говорится в общенациональном плане восстановления экономики, который подготовило Минэкономразвития. К похожей оценке пришли в Высшей школе экономики – потери составят около 7 трлн руб.: 4,8 трлн руб. составит дефицит федерального бюджета, 1 трлн руб. Пенсионного фонда, ОМС потеряет 350 млрд руб., а бюджеты регионов – 900 млрд руб.
- Таким образом дефицит консолидированного бюджета равен Фонду национального благосостояния, в котором после покупки правительством доли в Сбербанке оставалось больше 9 трлн руб. Минфин собирался тратить средства Фонда в течение 5-6 лет, потом 2-3-х. Теперь становится ясно, что они могут уйти уже в 2020 году.
- Однако в НКР отмечают: «Финансирование консолидированного дефицита бюджета такого масштаба исключительно за счет ФНБ вряд ли возможно как законодательно, так и технически». Поэтому правительство будет наращивать госдолг на всех уровнях. Минфин уже делает это перевыполняя программу заимствований на второй квартал – последний раз ведомство заняло 112 млрд руб.
- Аналитик ранее отмечали, что госдолг финансируется за счет печатного станка: Минфин выпускает ОФЗ (облигации федерального займа), банки покупают их, а потом закладывают по операции репо (с обязательством последующего выкупа) Центробанку и забирают деньги для операционной деятельности.
- На текущий момент объем денежной массы в России составляет 52 трлн руб. Она может увеличиться до конца года на 4 трлн руб. из-за действий правительства. Все это закладывает девальвационные риски в будущем.
- Также российское правительство собирается отменить бюджетное правило в 2021 году, пишет Bloomberg. Оно позволяет обеспечивать инфляционное таргетирование за счет контроля над ростом расходов и сглаживания волатильности рубля. Помимо прочего, оно позволяет власти копить резервы, которых они могут лишиться.
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