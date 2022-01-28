«Проигнорирован ключевой вопрос»: Путин отреагировал на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности 99 0 Политика

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, западные страны не учли «принципиальные озабоченности России» и «проигнорировали ключевой вопрос».