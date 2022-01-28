«Проигнорирован ключевой вопрос»: Путин отреагировал на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
28 Января 2022 99 0 Политика
Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые прокомментировал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, западные страны не учли «принципиальные озабоченности России» и «проигнорировали ключевой вопрос».
Путина не устроили ответы США и НАТО
- В «продолжительном» телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин обсудил ответы США и НАТО по гарантиям безопасности для России. Как сообщается на сайте Кремля, Путин пообещал изучить ответы и предоставить реакцию на них, но он уже видит, что западные страны не учли «принципиальные озабоченности России».
- Среди них: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт России – НАТО.
- Также Путин подчеркнул, что «проигнорирован ключевой вопрос»: как США и НАТО будут следовать принципу неделимости безопасности, который зафиксирован в документе ОБСЕ и России – НАТО. Согласно этому принципу, никто не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.
- По поводу ситуации вокруг Украины Путин еще раз напомнил о важности того, чтобы Киев выполнял Минские соглашения. В частности, он должен наладить прямой диалог с Донецком и Луганском и оформить их особый правовой статус в Конституции.
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- Свои требования по гарантиям безопасности Россия выставила США и НАТО в декабре. Москва требует, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года и не принимало в свой состав Украину и Грузию. Эти вопросы обсуждались на нескольких встречах в начале января. Сторонам не удалось достичь прогресса и понимания. Фактически США и НАТО сказали «нет» на все требования России.
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