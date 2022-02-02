Россия спасет Лукашенко от потери главного источника валюты 245 3 Экономика

Россия собирается сохранить для режима Александра Лукашенко главный источник иностранной валюты. Власти обсуждают с бизнесом возможность осуществлять поставки калийных удобрений из Белоруссии через российские порты. С 1 февраля Литва в связи с санкциями США отказалась перевозить белорусский калий в порт Клайпеды, из которого на экспорт уходило 90% всего производства «Беларуськалия».