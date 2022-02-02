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Россия спасет Лукашенко от потери главного источника валюты

2 Февраля 2022 245 3 Экономика
Россия спасет Лукашенко от потери главного источника валюты

Россия собирается сохранить для режима Александра Лукашенко главный источник иностранной валюты. Власти обсуждают с бизнесом возможность осуществлять поставки калийных удобрений из Белоруссии через российские порты. С 1 февраля Литва в связи с санкциями США отказалась перевозить белорусский калий в порт Клайпеды, из которого на экспорт уходило 90% всего производства «Беларуськалия».

Белорусский калий Россия возьмет на себя

  • Россия собирается пустить экспортный поток белорусских калийных удобрений через свои порты. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти сейчас работают над этим вопросом. «Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается. Если я не ошибаюсь, пока [перенаправление] этих потоков еще не началось», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
  • Белоруссия столкнулась с тем, что Литва с 1 февраля разорвала контракт на перевозку Литовской железной дорогой калийных удобрений в порт Клайпеды. Ежегодно через этот порт «Белруськалий» экспортировал 11 млн тонн удобрений, или 90% всех своих поставок за рубеж. Контракт действовал до 2023 года, но был прекращен из-за санкций США.
  • США 8 декабря объявили санкции в отношении «Беларускалия», но Литовская железная дорога продолжила помогать Белоруссии с экспортом калия. Компании грозил штраф более чем на 1 млрд долларов. Из-за этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку. Однако их прошения не были приняты – в отставку отправили главу ЛЖД Мантаса Бартушка.
  • На «Беларуськалий» приходится производство 20% калийных удобрений в мире. Компания поставляет свою продукцию в 130 стран, включая Китай, Индию и Бразилию. Для России переориентация экспортных потоков «Беларуськалия» – большой вызов, поскольку транспортная инфраструктура РЖД не выдерживает последнее время сильной загрузки.

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  • По словам аналитика «Финама» Алексея Калачева, принять экспорт из Белоруссии может Балтийский балкерный терминал «Уралкалия», а в других портах свободных мощностей и незагруженных терминалов пока нет. «Портовых мощностей не будет достаточно, чтобы обеспечить перевалку большей части объемов», – отметила вице-президент, старший аналитик Moody’s Екатерина Липатова. При этом она подчеркивает, что интересы российских производителей останутся в приоритете.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
17:44 0 0
И.И..:

работа с компаниями попавшими под санкции, может привести к санкциям к тем, кто с ними работает-к российским компаниям. убытки РБ неизбежны и восполнять их придется россиянам.

В
17:18 0 0
Вячеслав ВВ:

Поправка: на Беларуськалий приходится не "производство 20% калийных удобрений в мире", а 20% мирового ЭКСПОРТА. Что, конечно, тоже много. А вообще ситуация очень выгодна для российских производителей удобрений (Уралкалий, Еврохим и пр.), точнее, их владельцам.

Ч
16:02 4 0
Человек:

А как же миллиард китайцев? По мешку каждому и вперед!:-)

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