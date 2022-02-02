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Путин назвал своей миссией «укреплять» русский мир

02.02.2022 15:13
Комментарии: 6
Путин назвал своей миссией «укреплять» русский мир

Президент Владимир Путин назвал своей миссией укреплять и развивать русский мир. По его словам, этот мир многолик и огромен, в него входят разные национальности и конфессии.

«Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – заявил Путин на вручении госнаград в Кремле (цитата по РИА Новости).

По словам Путина, развивать и укреплять русский мир он собирается вместе с людьми, которых он наградил. Среди 20 россиян, добившихся значительных результатов в науке, медицине, авиации, бизнесе и других областях, оказались: глава «Газпрома» Алексей Миллер, замгендиректора компании «ОДК-Старун» Виктор Поляков, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов и др. Всем перечисленным лицам Путин вручил Героя Труда.

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18:04 0 0
Яна:

Наивный человек,Путин,не имеющий представления о нищете народа, да кто-же добровольно согласится быть нищебродом? Советники Путина,просветите его наконец,а то он так и будет пребывать в блаженном неведении.

17:26 1 0
Хулио:

мне и западный мир так себе ничего)))): продукты и товар хоть и за евры, но и дешевле и высокого качества, и море бесплатное в 10 минутах ходьбы от дома, все приветливы и улыбчивы и никого особо не интересует таджик, украинец или русский.

16:34 0 0
Егор:

"миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира" Именно поэтому, наверное, около половины молодых россиян мечтает сбежать из этого русского мира в другую страну, туризм в стране слишком дорогой и некачественный, а весь остальной мир смотрит на Россию как на дикаря с дубинкой? Хммм...

16:04 5 1
Человек:

Согласен! Везде где укрепляют русский мир ничего хорошего угнетенные не получают! Плакаты и лозунги не в счет!:-)

15:51 5 1
И.И..:

миссии руководства заканчиваются одним и тем же- ухудшением того, что было.

15:32 6 0
Хулио:

а для чего? чтобы люди в этом мире жили в нищете и изоляции?

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