Путин назвал своей миссией «укреплять» русский мир

Президент Владимир Путин назвал своей миссией укреплять и развивать русский мир. По его словам, этот мир многолик и огромен, в него входят разные национальности и конфессии.

«Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – заявил Путин на вручении госнаград в Кремле (цитата по РИА Новости).

По словам Путина, развивать и укреплять русский мир он собирается вместе с людьми, которых он наградил. Среди 20 россиян, добившихся значительных результатов в науке, медицине, авиации, бизнесе и других областях, оказались: глава «Газпрома» Алексей Миллер, замгендиректора компании «ОДК-Старун» Виктор Поляков, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов и др. Всем перечисленным лицам Путин вручил Героя Труда.