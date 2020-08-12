Россия рухнула. Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет 895 0 Экономика

Росстату в 2020 году выпала роль гонца с плохими новостями, но он старается их скрашивать. Данные по второму кварталу года оказались худшими с финансового кризиса 2009 года, но не худшими вообще – экономика страны сократилась на 8,5%. Однако подсчеты Росстата сильно разошлись с другими замерами. Минэкономразвития оценило падение экономики на 9,6% ВВП, Центробанк – на 9,5-10%, а независимая организация Oxford Economics – на 9,8%. В любом случае российские власти могут поставить потерю «всего лишь» одной десяток экономики себе в заслугу – экономика Евросоюза упала на 12,1%, в частности Германия – на 10,1%, Франция – на 13,8%, а вечные геополитические враги США – на 32,9%. Но, в отличие от развитых стран, которые войдут в строй к концу 2021 года, Россия будет отходить от кризиса неопределенно долго.