Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
12 АВГ, 20:37 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

12 АВГ, 20:37 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Россия рухнула. Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет

12 Августа 2020 895 0 Экономика
Россия рухнула. Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет

Росстату в 2020 году выпала роль гонца с плохими новостями, но он старается их скрашивать. Данные по второму кварталу года оказались худшими с финансового кризиса 2009 года, но не худшими вообще – экономика страны сократилась на 8,5%. Однако подсчеты Росстата сильно разошлись с другими замерами. Минэкономразвития оценило падение экономики на 9,6% ВВП, Центробанк – на 9,5-10%, а независимая организация Oxford Economics – на 9,8%. В любом случае российские власти могут поставить потерю «всего лишь» одной десяток экономики себе в заслугу – экономика Евросоюза упала на 12,1%, в частности Германия – на 10,1%, Франция – на 13,8%, а вечные геополитические враги США – на 32,9%. Но, в отличие от развитых стран, которые войдут в строй к концу 2021 года, Россия будет отходить от кризиса неопределенно долго.

Все не так плохо или все плохо, но не так

  • Россия потеряла 8,5% экономики, следует из данных Росстата. Российские власти видели результаты и хуже – на 11,2% падал ВВП в четвертом квартале 2009 года, а в дефолтном 1998 году – на 9,1%. Но данные Росстата разошлись с оценкой Минэкономразвития (9,6%), Центробанка (9,5-10%) и независимых экспертов (9,8%).
  • Экономически кризис охватил все отрасли российской экономики кроме сельского хозяйства. Вниз страну потянуло «сырьевое проклятье»– нефть и газ, а также розничная торговля, пассажирские перевозки и сфера услуг. Последние не могли работать из-за запрета властей и не получили никакой поддержки. Минимальные потери зафиксированы в обрабатывающей промышленности, строительстве, оптовой торговле, грузоперевозках и обеспечении электрическом, газом и паром.
  • Тем не менее промышленность совокупно обрушилась на 8,5%, оборот розницы на 16,6%, пассажирские перевозки на 79%, общественное питание на 48,9%, платные услуги населению на 37,2%.
  • По прогнозу аналитиков, российская экономика упадет по итогам года на 4,2-4,9% ВВП за счет роста в первом квартале на 1,6% и восстановления в третьем и четвертом кварталах. Но МВФ считает иначе – падение достигнет 5,5%, Всемирный банк дает 6%, а ОЭСР – 8%.
  • Власти уже успели записать себе в заслугу столь «небольшое» падение. Это они реализовали «комплекс мер поддержки экономики», которые позволили «отчасти компенсировать спад в отраслях», в том числе в сфере платных услуг, общественного питания и гостинично-туристическом бизнесе.
  • Об обратном говорят потери компаний в период пандемии, а также падение доходов россиян ан 8%. Бедные не могут потреблять много, потребительский спрос выдохся в конце июля, с августа россияне жестко экономят, что тянет экономику вниз. Но власти живут в параллельной реальности, созданной статистическими отчетами.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы

Россию «обескровили» на 35 млрд долларов. Частные лица вывозят капиталы
Экономика 1

Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям

Лукашенко отдал приказ стрелять. МВД Белоруссии признало стрельбу по людям
Политика 2

Россия пережила катастрофу. Коронавирус обошелся в 1,6 трлн рублей

Россия пережила катастрофу. Коронавирус обошелся в 1,6 трлн рублей
Экономика 1

Почему рубль ждет девальвация? Эксперт объяснил

Почему рубль ждет девальвация? Эксперт объяснил
Экономика

Новости бизнеса

Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны

Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны

Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли

Узнай, страна!

В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил

В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил

На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур

На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур

Новости дня

19:03 Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:48 В ПФР рассказали, кто получит надбавку к пенсии В ПФР рассказали, кто получит надбавку к пенсии
17:32 Пандемия COVID-19 нанесла сильный ущерб российскому бизнесу Пандемия COVID-19 нанесла сильный ущерб российскому бизнесу
15:39 Еще одна страна возобновляет авиарейсы с Россией Еще одна страна возобновляет авиарейсы с Россией
15:04 Минздрав РФ отреагировал на зарубежную критику вакцины от COVID-19 Минздрав РФ отреагировал на зарубежную критику вакцины от COVID-19
12:10 В России пройдут акции памяти, посвященные гибели подлодки "Курск" В России пройдут акции памяти, посвященные гибели подлодки "Курск"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:46 Минздрав назвал сроки выпуска вакцины от коронавируса Минздрав назвал сроки выпуска вакцины от коронавируса

Узнай, страна!

14:13 В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:50 На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур
13:09 Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны Ученые выяснили, что количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны
13:07 На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот
11:48 Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли Аналитики: в российском бизнесе произошло сильнейшее за 16 лет падение прибыли
11 АВГ, 14:48 В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса В Геленджике началось строительство нового терминала аэровокзального комплекса
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 АВГ, 14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
11 АВГ, 13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
11 АВГ, 13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11 АВГ, 11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter