Россия рухнула. Росстат сообщил о самых больших потерях за 11 лет
Росстату в 2020 году выпала роль гонца с плохими новостями, но он старается их скрашивать. Данные по второму кварталу года оказались худшими с финансового кризиса 2009 года, но не худшими вообще – экономика страны сократилась на 8,5%. Однако подсчеты Росстата сильно разошлись с другими замерами. Минэкономразвития оценило падение экономики на 9,6% ВВП, Центробанк – на 9,5-10%, а независимая организация Oxford Economics – на 9,8%. В любом случае российские власти могут поставить потерю «всего лишь» одной десяток экономики себе в заслугу – экономика Евросоюза упала на 12,1%, в частности Германия – на 10,1%, Франция – на 13,8%, а вечные геополитические враги США – на 32,9%. Но, в отличие от развитых стран, которые войдут в строй к концу 2021 года, Россия будет отходить от кризиса неопределенно долго.
Все не так плохо или все плохо, но не так
- Россия потеряла 8,5% экономики, следует из данных Росстата. Российские власти видели результаты и хуже – на 11,2% падал ВВП в четвертом квартале 2009 года, а в дефолтном 1998 году – на 9,1%. Но данные Росстата разошлись с оценкой Минэкономразвития (9,6%), Центробанка (9,5-10%) и независимых экспертов (9,8%).
- Экономически кризис охватил все отрасли российской экономики кроме сельского хозяйства. Вниз страну потянуло «сырьевое проклятье»– нефть и газ, а также розничная торговля, пассажирские перевозки и сфера услуг. Последние не могли работать из-за запрета властей и не получили никакой поддержки. Минимальные потери зафиксированы в обрабатывающей промышленности, строительстве, оптовой торговле, грузоперевозках и обеспечении электрическом, газом и паром.
- Тем не менее промышленность совокупно обрушилась на 8,5%, оборот розницы на 16,6%, пассажирские перевозки на 79%, общественное питание на 48,9%, платные услуги населению на 37,2%.
- По прогнозу аналитиков, российская экономика упадет по итогам года на 4,2-4,9% ВВП за счет роста в первом квартале на 1,6% и восстановления в третьем и четвертом кварталах. Но МВФ считает иначе – падение достигнет 5,5%, Всемирный банк дает 6%, а ОЭСР – 8%.
- Власти уже успели записать себе в заслугу столь «небольшое» падение. Это они реализовали «комплекс мер поддержки экономики», которые позволили «отчасти компенсировать спад в отраслях», в том числе в сфере платных услуг, общественного питания и гостинично-туристическом бизнесе.
- Об обратном говорят потери компаний в период пандемии, а также падение доходов россиян ан 8%. Бедные не могут потреблять много, потребительский спрос выдохся в конце июля, с августа россияне жестко экономят, что тянет экономику вниз. Но власти живут в параллельной реальности, созданной статистическими отчетами.
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