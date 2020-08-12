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Россия пережила катастрофу. Коронавирус обошелся в 1,6 трлн рублей
12 Августа 2020 1597 1 Экономика
Государство решило пройти экономический кризис, вызванный падением цен на нефть и пандемией коронавируса, за счет граждан, чьи доходы рухнули на 8%, и бизнеса, чья прибыль обрушилась на 67%, или на 1,65 трлн руб. Рассказы власти о «беспрецедентной» помощи не имеют ничего общего с реальностью – дефицит бюджета на фоне разорения экономики составил всего 2%, а резервы были сохранены на прежнем уровне. В результате бизнес, обеспечивающий рабочие места и налоги, пережил худший кризис за всю историю наблюдений.
Власть отсиделась, граждане и бизнес – заплатили
- По оценке международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которую приводит РБК, пандемия коронавируса нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу. Совокупная прибыль в марте-мае 2020 года обрушилась на 67% год к году. Такого падения прибыли компании не видели за всю историю наблюдений за бизнесом в России – то есть за 16 лет. Даже в 2017 году бизнес потерял всего 27% прибыли.
- За весну 2020 года общая прибыль бизнеса составила 1,4 трлн руб. Показатель рассчитан исходя из того, что треть компаний получили убыток в 1,65 трлн руб., а оставшиеся – прибыль в 3,05 трлн. Несмотря на то что только в конце марта президент ввел «нерабочую неделю» с абсурдной формулировкой «с сохранением заработной платы», убыток компаний за этот месяц достиг в совокупности 277 млрд руб. Ранее полностью убыточным месяцем был признан только январь 2015 года – из-за санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля.
- В региональном разрезе данные выглядят еще хуже: в 16 субъектах РФ показатели ухудшились настолько, что бизнес сгенерировал в них чистый убыток. Лидером по объему потерь стала Москва (убыток 85 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (51,2 млрд), Республика Коми (19 млрд), Амурская область (13,2 млрд), Ненецкий автономный округ (7,7 млрд), Томская область (7,6 млрд), Чечня (3 млрд), Дагестан (2,7 млрд), Северная Осетия (1,9 млрд), Крым (1,88 млрд).
- Прибыльными оставались только предприятия сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства. Главным генератором убытков стала оптовая торговля природным газом. Из-за снижения цен и падения спроса со стороны Европы потери составили 231 млрд руб.
- Эксперты FinExpertiza прогнозируют, что Россия не выйдет на V-образный восстановительный рост. Население и бизнес будут еще долго преодолевать последствия коронавируса без должной помощи государства. Помешают этому также слабое восстановление спроса на внешних рынках и медленный рост спроса на внутреннем.
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Сваливают все на вирус и мировой кризис...Подойдите к зеркалу...Подумайте, что ждет всех нас? Вспоминаются слова из произведения Достоевского"Бесы": "Идут мужики и несут топоры- что-то страшное будет".