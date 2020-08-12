Россия пережила катастрофу. Коронавирус обошелся в 1,6 трлн рублей 1597 1 Экономика

Государство решило пройти экономический кризис, вызванный падением цен на нефть и пандемией коронавируса, за счет граждан, чьи доходы рухнули на 8%, и бизнеса, чья прибыль обрушилась на 67%, или на 1,65 трлн руб. Рассказы власти о «беспрецедентной» помощи не имеют ничего общего с реальностью – дефицит бюджета на фоне разорения экономики составил всего 2%, а резервы были сохранены на прежнем уровне. В результате бизнес, обеспечивающий рабочие места и налоги, пережил худший кризис за всю историю наблюдений.