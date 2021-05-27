Россия отказывается принимать рейсы из Европы в обход Белоруссии 528 4 Политика

Российские власти отказываются корректировать маршруты европейских авиалиний, совершающих рейсы в Москву. Согласно рекомендации властей Евросоюза, они стремятся облетать воздушное пространство Белоруссии после принудительной посадки Ryanair. Однако Россия не утверждает такие рейсы, негласно настаивая тем самым на пролетах над соседней страной. В итоге уже две авиакомпании – AirFrance и Austrian Airlines – отменили рейсы.