Россия отказывается принимать рейсы из Европы в обход Белоруссии
27 Мая 2021 528 4 Политика
Российские власти отказываются корректировать маршруты европейских авиалиний, совершающих рейсы в Москву. Согласно рекомендации властей Евросоюза, они стремятся облетать воздушное пространство Белоруссии после принудительной посадки Ryanair. Однако Россия не утверждает такие рейсы, негласно настаивая тем самым на пролетах над соседней страной. В итоге уже две авиакомпании – AirFrance и Austrian Airlines – отменили рейсы.
Россия решили постоять за Белоруссию
- Солидарность российских властей с режимом Лукашенко выражается не только на словах, но и на деле: Москва не дает европейским авиалиниям, которые хотят облететь Белоруссию, совершать рейсы в Россию. Об этом пишет «Эхо Москвы».
- Первой с этим столкнулась третья по пассажиропотоку авиакомпания Европы – AirFrance. В среду она отменила рейс Париж – Москва, так как не получила разрешение на вход в воздушное пространство России не со стороны Белоруссии. Вторая компания, Austrian Airlines, отменили рейс из Вены в Москву в четверг из-за отказа российской стороны скорректировать план полета в обход Белоруссии, пишет РИА Новости.
- Компания AirFrance уже дважды отменила рейс – ни в среду, ни в четверг договориться с российскими властями не удалось. Рейс Austrian Airlines значится на табло аэропорта «Домодедово» как «отмененный».
- По словам источников «Интерфакса», рейсы европейских авиакомпаний формально считаются «грузопассажирскими», поскольку пассажирское авиасообщение остановлено на время пандемии. Это означает, что они не имеют регулярного характера и маршрут необходимо каждый раз согласовывать. Российская сторона пользуется этим, чтобы принудить авиакомпании летать через Белоруссию.
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- В Кремле отказываются комментировать позицию России по этому вопросу. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, администрация президента «не занимается контролем авиационного трафика». Европейские авиалинии вынуждены облетать Белоруссию по рекомендации Евросоюза, который таким образом отреагировал на «акт пиратства»: белорусские власти принудительно посадили самолет ирландских авиалиний Ryanair в Минске, когда он пролетал над Белоруссией, совершая рейс из Афин в Вильнюс. После посадки на борту был арестован белорусский оппозиционер Роман Протасевич, живший в Польше.
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Разъяснения для дятлов. Утверждены регулярные рейсы. Сейчас выполняются рейсы разовые, маршрут которых согласовывается персонально. И давить на совесть, то есть безопасность полетов бывшим коммунякам, очень быстренько переобувшимся на лету не советую. Вы нас и в СССР достали, и теперь права по-привычке качаете. Вам сказали летать через Усть-Нарву, полетят через туда, а вы или заткнитесь или помалкивайте внутри самолета , на котором вас везут через Усть-Нарву. От вас только вонь уже лет 100. Сами-то никогда и ничего производили кроме словесного поноса, богема интеллигентская, блин.
У них коридоры утвержденные на длительное время. Пускать их в обход - это значит кого-то другого отодвинуть. Это нарушение безопасности полетов. Вы согласитесь сесть в самолет, который полетит не пойми как? Из-за никчемных политических амбиций рушится система безопасности международных перелетов. И инициатор здесь не РФ, а придурошный ЕС. Не хотят летать как принято правилами - пусть вообще не летают. С МН-17 до сих пор разобраться не могут, кто следующий?
А что Батька? Да ничего,с него,как с гуся вода.Скандал утихнет и он,в очередной раз, начнёт проводить многовекторную политику.
молодцы. так держать