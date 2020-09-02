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Россия объявила о военных учениях в Белоруссии

2 Сентября 2020 497 0 Экономика
Россия объявила о военных учениях в Белоруссии

Россия намерена провести военные учения в Белоруссии на фоне массовых протестов граждан против нелегитимного президента Александра Лукашенко. Президент Владимир Путин пообещал своему союзнику военную поддержку в случае угрозы со стороны Запада. Как позднее пояснил Путин, он сформировал «резерв силовиков», чтобы они противостояли экстремистам в Белоруссии. Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел участие в протестах украинских экстремистов.

Поддержка славянского братства

  • Ближе к концу сентября в Белоруссию отправятся российские военные. Официальной целью для них будет участие в международных учениях «Славянское братство-2020». Подготовку к этому мероприятию обсудили начальники Генеральных штабов Валерий Герасимов и Александр Вольфович, сообщил Интерфакс. В свою очередь, Россия примет белорусских военных в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».
  • Также в учениях примут участие военные Сербии. Мероприятие пройдет на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Белоруссии, базирующейся в Бресте. «Славянское братство» проходит ежегодно. В прошлом году оно продолжалось две недели, но проходило на территории Сербии при участии 600 белорусских, российских и сербских военнослужащих, которые задействовали более 50 единиц военной техники и пять самолетов военно-трансопртной авиации.
  • Перед переговорами на уровне генеральных штабов прошла встреча министров иностранных дел – Сергея Лаврова и Владимира Макея. Лавров пообещал дать твердый ответ всем тем, кто «пытается оторвать Белоруссию от России». По его словам, дестабилизация происходит «не без самого энергичного вмешательства извне».
  • У Москвы есть подтвержденная информация о дестабилизации со стороны Украины, где готовят экстремистов в Волынской и Днепропетровской областях. Лавров заявил о переброске 200 членов различных группировок из Украины в Белоруссию. Они пытаются «свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей», заявил Лавров и пообещал «категорически пресекать» подобные попытки.
  • Москва также ожидает визита министра обороны Белоруссии генерал-майора Виктора Хренина, который состоится 4 сентября. Он будет участвовать на заседании министров обороны государств СНГ и ОДКБ. Минобороны Белоруссии отмечает, что визит Хренина в Москву подтвердит «приверженность республики взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций».
  • Ранее США предупредили Россию о риске санкций за вмешательство во внутреннюю ситуацию в Белоруссии, особенно если вмешательство будет носить вид «военной интервенции».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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