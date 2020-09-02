Россия объявила о военных учениях в Белоруссии 497 0 Экономика

Россия намерена провести военные учения в Белоруссии на фоне массовых протестов граждан против нелегитимного президента Александра Лукашенко. Президент Владимир Путин пообещал своему союзнику военную поддержку в случае угрозы со стороны Запада. Как позднее пояснил Путин, он сформировал «резерв силовиков», чтобы они противостояли экстремистам в Белоруссии. Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел участие в протестах украинских экстремистов.