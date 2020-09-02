Резерв Путина не пройдет. США введут санкции за вторжение России в Белоруссию 1375 2 Политика

Вашингтон обозначил красную черту для президента Владимира Путина, переступив через которую, он запустит тяжелейшие последствия для экономики России. Вторжение российских силовиков на территорию Белоруссии будет расцениваться США как акт военной агрессии против суверенного государства. О том, что Кремль приготовил резерв силовиков для «борьбы с экстремистами» в Белоруссии, Путин заявил на прошлой неделе в интервью телеканалу «Россия-1».