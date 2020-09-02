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Резерв Путина не пройдет. США введут санкции за вторжение России в Белоруссию
2 Сентября 2020 1375 2 Политика
Вашингтон обозначил красную черту для президента Владимира Путина, переступив через которую, он запустит тяжелейшие последствия для экономики России. Вторжение российских силовиков на территорию Белоруссии будет расцениваться США как акт военной агрессии против суверенного государства. О том, что Кремль приготовил резерв силовиков для «борьбы с экстремистами» в Белоруссии, Путин заявил на прошлой неделе в интервью телеканалу «Россия-1».
Красная черта для Путина
- Россия получит жесткие санкции, если совершит «прямую интервенцию» в Белоруссии. Об этом Reuters рассказал высокопоставленный представитель Госдепа. Какими будут ограничительные меры, он не назвал, но, вероятно, Вашингтон поднимет старый проект «адских санкций», который так и не был принят за вмешательство России в выборы президента 2016 года. Этот пакет ограничений ударит по банковской системе, государственному долгу и финансам Кремля.
- Путин в интервью телеканалу «Россия-1», с одной стороны, пригрозил введение резерва силовиков в Белоруссию, с другой, постарался исключить это как крайнюю меру. «Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», – сказал Путин, возложив на Россию охрану правопорядка в другом государстве.
- Россия готова оправдать военное вмешательство в белорусскую революцию договором о Союзном государстве и ОДКБ. Но с точки Запада у Москвы нет оснований и права вторгаться на территорию суверенного государства по призыву нелегитимного президента Александра Лукашенко, который фальсифицировал выборы и потерял поддержку народа, требующего его немедленной отставки.
- США подготовили санкции против семи белорусских чиновников за фальсификацию выборов и насилие над тысячами белорусов в застенках. «Это минимальные меры, чтобы не просто назвать и пристыдить, но показать, что когда люди одновременно крадут выборы и совершают насилие против мирных протестующих, реализующих базовые свободы слова и собраний, должны быть какие-то последствия», – объяснил представитель Госдепа.
- В свою очередь, Путин снова сделал ставку на потерявшего легитимность диктатора. В Кремле, как сообщал Bloomberg, считали, что если Лукашенко не устоит, Москва может вступить в диалог с оппозицией и взять Белоруссию под контроль по модели Армении. Подталкивать и намеренно валить Лукашенко Путин не собирался, но с удовольствием наблюдал за его проблемами. Однако вскоре Путин почувствовал, что Лукашенко сохранит власть и отказался от работы с оппозицией.
- Путину нужен критически ослабленный Лукашенко, чтобы «сделать фарш» из него, говорили источники Reuters. Еще полгода назад президент Белоруссии отказывался от глубокой интеграции и поглощении Белоруссии со стороны России. Но теперь он заявляет об отечестве от Бреста до Владивостока. «Для Лукашенко все плохо кончится, только не сейчас», – говорят в Кремле и наблюдают за злоключениями неприятного союзника.
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А я думаю, что было бы здорово все-таки оббединить РФ и БР. Вот уж тогда набесятся пробирочники!
Клал Президент Путин на эти угрозы большой и красный!!!)))