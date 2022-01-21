Россия готовит почву для конфискации стратегических активов у иностранных инвесторов
21 Января 2022 2378 17 Экономика
Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к закону об иностранных инвестициях в стратегические предприятия России. Согласно этим поправкам, у иностранцев могут изъять в пользу государства акции, если сделка была совершена с нарушением. В этом случае она будет признана ничтожной. Государство заберет акции, а деньги инвестору не вернет.
«В чистом виде национализация»
- Российские власти намерены усложнить работу иностранных инвесторов в России. По данным «Коммерсанта», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки к закону 57-ФЗ («О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»).
- Поправки предполагают, что в законе появится возможность изъять акции у инвестора в пользу государства. Это коснется тех случаев, когда у иностранного инвестора есть прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием в России. Покупку подобных активов требуется согласовывать с правительственной комиссией. Если инвестор совершит сделку с нарушением, она будет признана ничтожной.
- По всем ничтожным сделкам будет выноситься решение суда. После этого предполагается осуществлять двусторонний возврат имущества по сделке. ФАС предлагает сделать возврат односторонним: государство забирает акции, а деньги не возвращает. Авторы поправок, вероятно, считаю, что двусторонний возврат имущества «не создает для иноинвестора действенные стимулы руководствоваться требованиями 57-ФЗ», заметил руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов.
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- По мнению партнера Forward Legal Карима Файзрахманова, «это в чистом виде национализация». Причем саму конструкцию эксперт называет «конфискацией». Государство закладывает в законодательство «крючок на случай необходимости истребовать акции в доход государства», отмечает Файзрахманов и заключает: инвестиций в экономику России ждать при таком подходе не следует.
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У России есть три глобальные проблемы, без решения которых восстановить промышленность, экономику и силу страны в целом практически невозможно: первая заключается в том, что ЦБ РФ не принадлежит государству российскому и работает на благо ФРС/МВФ и мировых финворотил; вторая причина – это то, что 67% богатств России находятся в руках иностранцев, некоторые из которых еще не выкинули российские паспорта (поэтому большая часть прибыли российских компаний уходит за границу на благо совсем не россиян); третьей причиной склонен считать слабость нашего государства (имея ввиду институты государства – правительства, администрации, думы и тд), которые уверенно себя чувствуют только в вопросах отжимания у своего народа последних крох, в вопросах разобщения народа, недопущения взрывоопасных ситуаций…управлять же, держать свое слово, отвечать за недопустимые промашки и откровенно враждебные действия и тд данные эффективные менеджеры не умеют (поэтому им приходится постоянно затыкать образовавшиеся дырки, планомерной и последовательной деятельности как не было, так и нет).
А что вас смущает? На мой взгляд подобное решение запоздало лет на 20. Закон должен быть для всех един. Не имеешь права покупать акции без разрешения правительства или комиссии при нем, решил что ты самый умный и зашел через завскалад, да еще в чужой стране и в стратегические сферы - будь добр заплатить по всей строгости. Или у либерастов есть сомнения, что за подобный трюк в самой демократичной стране СГА , помимо конфискации еще лет 20-40 сверху накинут за создание угрозы нац. безопасности? По моему уже всем все давно ясно. Затянули - значит нужно наверстывать, а то развелось всяких Хермитажей кэпиталс понимаешь.
Опять сказки дедушки на ночь глядя....
А закончится такая национализация арестом российских активов за рубежом.
национализация и экспроприация: мухи и котлеты - отдельно!
как в Таиланде делают: купил дом в Тае, но гос-во имеет право его национализировать в любой момент под предлогом государственной важности/безопасности.
тут конкретно сказано о том, что если немцы кинут РФ с СП2 и оставят без компенсации, то немецкие компании покинут Россию с голым задом.иного в том я тут не вижу.
Welcome back to USSR :) Ну кто там хотел снова пожить при СССР ?
потому, трудности будут у всех разные и преодолевать населению их придется в одиночестве, а не всем вместе, как уверяет ВВП и долларовые миллиарды.
те, кто желает жить в СССР 2, не понимают о чем идет речь.а речь идет о диктатуре госмонополии, где население , это инструмент и база в достижении целей.
диктатура власти , это дефицит и потребность в необходимом. потребности удовлетворяются путем прямых и косвенных изъятий как у населения, так и у бизнеса в пользу госмонополии .
что есть диктатура госмонополии НА ВСЕ!
т.к. таких ФИО председателей и моментов не существует, то нарушение сделок есть блеф и конфискация без выплаты компенсаций иностранным инвесторам.
ответственные за нарушение сделок с иностранными инвесторами, подлежат суду и тюремному заключению. ФИО председателей правительств РФ, незаконным путем передавших стратегические активы в руки иностранцев???
если сделка была совершена с нарушением Федеральных законов, то ответственные за то члены спецкомиссии во главе с премьер министром РФ, а не иностранный инвестор получивший разрешение от правительства и президента РФ.
если сделка не удовлетворяет Федеральному закону от 09.07.99 N 160-ФЗ, иностранному инвестору отказывают в парве приобретения и распоряжения стратегическими активами РФ.
проверкой ходатайства об иностранных инвестициях в стратегические активы РФ, занимается спецкомиссия под руководством премьер министра РФ. Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ