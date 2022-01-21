Россия готовит почву для конфискации стратегических активов у иностранных инвесторов 2378 17 Экономика

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к закону об иностранных инвестициях в стратегические предприятия России. Согласно этим поправкам, у иностранцев могут изъять в пользу государства акции, если сделка была совершена с нарушением. В этом случае она будет признана ничтожной. Государство заберет акции, а деньги инвестору не вернет.