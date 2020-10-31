Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
31 ОКТ, 23:17 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

31 ОКТ, 23:17 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Работа и любимое дело: как найти золотую середину, если они не совпадают

31 Октября 2020 34 0 Бизнес и психология
Работа и любимое дело: как найти золотую середину, если они не совпадают

Известная мудрость гласит: «Найдите то, что вы любите делать, и вам не придется работать ни дня в своей жизни». Звучит красиво – но возможно ли применить это на практике?

Не секрет, что абсолютное большинство из нас работает ради того, чтобы оплачивать счета и содержать себя и семью – в то время как душа лежит к совершенно иным вещам, на которых не заработаешь. Как найти баланс между тем, что вы любите, что приносит вам ощущение удовлетворения и внутренней наполненности, но, к сожалению, пока не может являться источником дохода – с тем, что обеспечивает вам средства к существованию, но особого отклика в душе не вызывает?

Вопрос очень непростой и зачастую вызывающий настоящий внутренний клинч: как мне быть, если я полностью погружен в свое творчество, но покупателей на него не находится? На что жить, оплачивать счета, содержать семью? Если не примирить этот внутренний конфликт, то в будущем можно получить синдром «непризнанного гения», когда обида на весь мир приводит к саморазрушающему поведению и к насилию в отношении близких. Поэтому для начала надо признать одну простую вещь: нет ничего плохого в том, чтобы работать ради денег – и нет никакой необходимости бросать эту работу. В свое время Альберт Эйнштейн трудился простым клерком – и это очень помогало ему упорядочивать мысли. Николай Васильевич Гоголь преподавал в Патриотическом институте. Хью Джекман ходил по улицам в рекламном костюме коалы даже в те времена, когда уже играл в театре.

Все это совершенно нормально и правильно. Обыденную жизнь никто не отменял, и она довольно сложна. Поэтому вторым вашим шагом должен стать подробный разбор того, что важно для вас в этом мире по-настоящему. Ведь проблема с выбором жизненного пути, со сменой его направления всегда заключается в том, чтобы побороть страх – а достаточно ли я талантлив, умен, удачлив, в конце концов? Хватит ли у меня сил на то, чтобы добиться успеха - и нужно ли рисковать всем, что у меня сейчас есть, ради пустой мечты? Чтобы избавиться от этого страха, нужно предпринять конкретные шаги, которые помогут вам разобраться, чем важно для вас то, что вы делаете, и что необходимо предпринять, чтобы признать собственную ценность для этого мира, причем во всех ваших ипостасях.

Возьмите лист бумаги и напишите, что для вас важно в вашей жизни в целом, и особое внимание обратите на то, что для вас важно в вашем деле для души. Подойдите к делу серьезно и будьте честны с собой – речь все-таки идет о вашей жизни.  У вас получится длинный список ваших ценностей. Теперь ранжируйте их - от самых важных к наименее важным. Опять же – будьте честны, и не позволяйте стереотипам давить на вас. Например, если вы мать двух детей и в вашей любви к танцам вам важна возможность побыть независимой от этой роли, признайте это и поставьте выше, чем, скажем «дети получат положительный пример и будут мной гордиться». Речь сейчас идет не о других, даже самых близких людях. Речь идет о вас самих.

Теперь перед вами лежит список ценностей от наиболее к наименее значимым. А теперь посмотрите на этот список и сосредоточьтесь на своем теле. Как вы реагируете на то, что у вас получилось? Что вы чувствуете?

Это может казаться странным сейчас, когда вы читаете статью. Но поверьте – наше тело идеальный индикатор наших психологических состояний. Изучив свой список, вы можете ощутить самые разные вещи, от тошноты до выброса адреналина. Вам может захотеться смеяться или плакать. Все эти реакции естественны, и все они дают нам сигнал – все ли в порядке с тем набором ценностей, который мы выявили, с их значимостью в нашей жизни и, главное, с теми средствами, которые мы выбрали для удовлетворения своих ключевых потребностей. Слушайте себя – и меняйте местами пункты, ищите другие варианты. Меняйте местами ваши ценности в иерархии. Переписывайте список до тех пор, пока не будете с ним согласны не только на уровне ума, но и на уровне тела и эмоций. Только тогда вы четко увидите, какое место в вашей структуре ценностей занимает тот или иной вид деятельности в качестве способа удовлетворить ваши потребности.

Этот анализ является основой для принятия решений: сколько времени и сил вы готовы посвящать своей работе, особенно в ситуации, если это лишь источник заработка – и сколько готовы отвести на хобби? Есть ли возможность сблизить ваше хобби и работу – и существует ли такая необходимость? Исходя из ясного понимания ситуации  - вы можете начинать действовать: подыскивать работу с четким графиком, искать способы, как сократить время, которое вы на нее затрачиваете, чтобы высвободить ресурсы для того, что вам по-настоящему необходимо. Это тоже может сопровождаться отрицательной рефлексией: мол, все люди работают на полную катушку, а я… Такие мысли являются отражением стереотипов относительно того, что работа – это главное в жизни. На самом деле главное в жизни – это вы сами. Работа, даже хорошо оплачиваемая, может стать тяжким бременем, если не отвечает вашим внутренним потребностям, зато самореализация – необходимое условие нормального состояния любого человека. Это она позволяет нам жить, что называется, на полную катушку.

Наталия Красовская
Наталия Красовская

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Денег больше нет. Банки потратили все, что для них напечатал Центробанк

Денег больше нет. Банки потратили все, что для них напечатал Центробанк
Экономика

«Северного потока-2» не будет. «Газпром» просит Украину о поставках

«Северного потока-2» не будет. «Газпром» просит Украину о поставках
Экономика 4

Зарплаты россиян рухнули рекордно. Но только не в госсекторе

Зарплаты россиян рухнули рекордно. Но только не в госсекторе
Экономика

Минфин пошел против Путина. Он спорит с ним от силовиков до Конституции

Минфин пошел против Путина. Он спорит с ним от силовиков до Конституции
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?

ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?

ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?

ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?

Новости дня

17:49 В России создадут две новые экономические зоны В России создадут две новые экономические зоны
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:15 Вакцину "Спутник V" начали тестировать на добровольцах старше 60 лет Вакцину "Спутник V" начали тестировать на добровольцах старше 60 лет
16:43 Названа самая лучшая валюта для сбережений Названа самая лучшая валюта для сбережений
15:57 Россиянам обещают теплую зиму Россиянам обещают теплую зиму
14:35 В России за сутки выявлено 18140 новых случаев инфицирования COVID-19 В России за сутки выявлено 18140 новых случаев инфицирования COVID-19
14:22 В Петербурге прошла церемония в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем В Петербурге прошла церемония в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:42 Обязательная самоизоляция для пожилых будет введена в Подмосковье Обязательная самоизоляция для пожилых будет введена в Подмосковье

Узнай, страна!

17:49 ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо? ТОП-10 достижений октября: как в России создавали внеземные технологии, покоряли недра, моря и небо?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
30 ОКТ, 18:39 ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах? ТОП-10 достижений недели: как в России прокладывали мосты к золоту и взлетные полосы высоко в горах?
30 ОКТ, 16:57 Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив» Амурский судозавод спустил на воду паром «Василий Ощепков» и спасательное судно «Керченский пролив»
30 ОКТ, 16:36 Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области Крупнейший распределительный центр на 1 млн грузовых единиц открыли в Ленинградской области
30 ОКТ, 16:22 Впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС в Ярославской области Впервые в РФ запущена абсолютно независимая от зарубежных комплектующих ТЭС в Ярославской области
29 ОКТ, 18:05 Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
29 ОКТ, 17:42 В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала В строящемся Тобольском аэропорту вбили первую сваю в основание нового пассажирского терминала
29 ОКТ, 16:59 Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края Самый северный мост через Енисей начали строить на золотодобывающей территории Красноярского края
28 ОКТ, 17:29 Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме Современный рыборазводный завод за 1,5 млрд рублей начинают строить на Колыме
28 ОКТ, 16:33 Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире Ростовская беспилотная сельхозтехника признана лучшей в мире
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter