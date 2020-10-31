Работа и любимое дело: как найти золотую середину, если они не совпадают

Известная мудрость гласит: «Найдите то, что вы любите делать, и вам не придется работать ни дня в своей жизни». Звучит красиво – но возможно ли применить это на практике?

Не секрет, что абсолютное большинство из нас работает ради того, чтобы оплачивать счета и содержать себя и семью – в то время как душа лежит к совершенно иным вещам, на которых не заработаешь. Как найти баланс между тем, что вы любите, что приносит вам ощущение удовлетворения и внутренней наполненности, но, к сожалению, пока не может являться источником дохода – с тем, что обеспечивает вам средства к существованию, но особого отклика в душе не вызывает?

Вопрос очень непростой и зачастую вызывающий настоящий внутренний клинч: как мне быть, если я полностью погружен в свое творчество, но покупателей на него не находится? На что жить, оплачивать счета, содержать семью? Если не примирить этот внутренний конфликт, то в будущем можно получить синдром «непризнанного гения», когда обида на весь мир приводит к саморазрушающему поведению и к насилию в отношении близких. Поэтому для начала надо признать одну простую вещь: нет ничего плохого в том, чтобы работать ради денег – и нет никакой необходимости бросать эту работу. В свое время Альберт Эйнштейн трудился простым клерком – и это очень помогало ему упорядочивать мысли. Николай Васильевич Гоголь преподавал в Патриотическом институте. Хью Джекман ходил по улицам в рекламном костюме коалы даже в те времена, когда уже играл в театре.

Все это совершенно нормально и правильно. Обыденную жизнь никто не отменял, и она довольно сложна. Поэтому вторым вашим шагом должен стать подробный разбор того, что важно для вас в этом мире по-настоящему. Ведь проблема с выбором жизненного пути, со сменой его направления всегда заключается в том, чтобы побороть страх – а достаточно ли я талантлив, умен, удачлив, в конце концов? Хватит ли у меня сил на то, чтобы добиться успеха - и нужно ли рисковать всем, что у меня сейчас есть, ради пустой мечты? Чтобы избавиться от этого страха, нужно предпринять конкретные шаги, которые помогут вам разобраться, чем важно для вас то, что вы делаете, и что необходимо предпринять, чтобы признать собственную ценность для этого мира, причем во всех ваших ипостасях.

Возьмите лист бумаги и напишите, что для вас важно в вашей жизни в целом, и особое внимание обратите на то, что для вас важно в вашем деле для души. Подойдите к делу серьезно и будьте честны с собой – речь все-таки идет о вашей жизни. У вас получится длинный список ваших ценностей. Теперь ранжируйте их - от самых важных к наименее важным. Опять же – будьте честны, и не позволяйте стереотипам давить на вас. Например, если вы мать двух детей и в вашей любви к танцам вам важна возможность побыть независимой от этой роли, признайте это и поставьте выше, чем, скажем «дети получат положительный пример и будут мной гордиться». Речь сейчас идет не о других, даже самых близких людях. Речь идет о вас самих.

Теперь перед вами лежит список ценностей от наиболее к наименее значимым. А теперь посмотрите на этот список и сосредоточьтесь на своем теле. Как вы реагируете на то, что у вас получилось? Что вы чувствуете?

Это может казаться странным сейчас, когда вы читаете статью. Но поверьте – наше тело идеальный индикатор наших психологических состояний. Изучив свой список, вы можете ощутить самые разные вещи, от тошноты до выброса адреналина. Вам может захотеться смеяться или плакать. Все эти реакции естественны, и все они дают нам сигнал – все ли в порядке с тем набором ценностей, который мы выявили, с их значимостью в нашей жизни и, главное, с теми средствами, которые мы выбрали для удовлетворения своих ключевых потребностей. Слушайте себя – и меняйте местами пункты, ищите другие варианты. Меняйте местами ваши ценности в иерархии. Переписывайте список до тех пор, пока не будете с ним согласны не только на уровне ума, но и на уровне тела и эмоций. Только тогда вы четко увидите, какое место в вашей структуре ценностей занимает тот или иной вид деятельности в качестве способа удовлетворить ваши потребности.

Этот анализ является основой для принятия решений: сколько времени и сил вы готовы посвящать своей работе, особенно в ситуации, если это лишь источник заработка – и сколько готовы отвести на хобби? Есть ли возможность сблизить ваше хобби и работу – и существует ли такая необходимость? Исходя из ясного понимания ситуации - вы можете начинать действовать: подыскивать работу с четким графиком, искать способы, как сократить время, которое вы на нее затрачиваете, чтобы высвободить ресурсы для того, что вам по-настоящему необходимо. Это тоже может сопровождаться отрицательной рефлексией: мол, все люди работают на полную катушку, а я… Такие мысли являются отражением стереотипов относительно того, что работа – это главное в жизни. На самом деле главное в жизни – это вы сами. Работа, даже хорошо оплачиваемая, может стать тяжким бременем, если не отвечает вашим внутренним потребностям, зато самореализация – необходимое условие нормального состояния любого человека. Это она позволяет нам жить, что называется, на полную катушку.