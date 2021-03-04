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Путин считает интернет угрозой для общества. «Изнутри нас всегда будут раскачивать»
4 Марта 2021 194 3 Политика
Президент Владимир Путин после самых масштабных за 20 лет протестов, вызванных тяжелым экономическим положением и падением доходов, в очередной раз обрушился с критикой на интернет. По мнению главы государства, он используется для вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции, распространения наркотиков и доведения до суицида. Людей, которые этим занимаются, Путин назвал бранными словами и добавил, что таких «не жалко раздавить». Но больше всего Путина беспокоит, что «изнутри нас будут раскачивать».
Путин открыто выступил против интернета
- Президент Путин не перестает критиковать интернет после массовых акций протеста. На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» глава государства предрек, что интернет может привести к разрушению общества изнутри.
- «Интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем», – цитирует Путина ТАСС. О каких моральных законах он говорит, президент не уточнил.
- Путин считает, что «подавляющее большинство граждан» должно понимать эту опасность. Иначе «изнутри нас всегда будут раскачивать», сказал президент, подразумевая самые массовые за последние 20 лет митинги.
- По словам Путина, который не пользуется интернетом, а читает распечатки, в интернете «мы, к сожалению, сталкиваемся не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий», но и с «детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков». При этом целевой аудиторией всего этого, по мнению Путина, являются «дети и подростки». Их вытаскивают на улицу, чтобы «похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться».
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- Неких неназванных подстрекателей Путин назвал «такими крутыми Рэмбо» в интернете и «ублюдками такими», «букашками», которых «раздавить не жалко», когда к ним приходит полиция. Приходить полиции Путин поручил к гражданам чаще – накануне на совещании в МВД президент призвал зачистить интернет и «активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия».
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Если будут по человечески относиться к народу то никто не будит ничего раскачивать нужно уважать трудовой народ и помогать материально всем и в том числе пенсионерам.
Так сделай жизнь нормальной для всех а не для твоих ущербных чинуш , пенсия это скоро вообще будет роскошь для бедного населения в которое ты нас вогнал , ЖКХ за которое не чем платить , еда которая стоит дорого и вредная из химии которую жрать не возможно, президент для которого мы ни что для нас он дерь....мо !!!!!
общество-это когда оно едино, тогда ему никакой интернет не страшен. когда чиновники и государство делят свое население по классам и категориям, пенять на интернет не стоит. угроза может исходить из телевизора, радио и газет. в общем от всего, что сеет по своему усмотрению пропаганда.когда собственное население нищает, а раскрывать рот не велено, вины в том интернета нет.