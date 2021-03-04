Путин считает интернет угрозой для общества. «Изнутри нас всегда будут раскачивать» 194 3 Политика

Президент Владимир Путин после самых масштабных за 20 лет протестов, вызванных тяжелым экономическим положением и падением доходов, в очередной раз обрушился с критикой на интернет. По мнению главы государства, он используется для вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции, распространения наркотиков и доведения до суицида. Людей, которые этим занимаются, Путин назвал бранными словами и добавил, что таких «не жалко раздавить». Но больше всего Путина беспокоит, что «изнутри нас будут раскачивать».