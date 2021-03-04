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Путин потребовал от МВД зачистить интернет после массовых протестов

4 Марта 2021 353 2 Политика
Путин потребовал от МВД зачистить интернет после массовых протестов

Президент Владимир Путин потребовал от Министерства внутренних дел совместно с другими силовыми ведомствами организовать мониторинг интернета и «активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия». Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии МВД в среду, 3 марта. Также после самых масштабных за последние двадцать лет протестов Путин пообещал всем сотрудникам МВД и других ведомств, которые будут защищать закон и правопорядок госзащиту, анонимность и повышение зарплат.

Путин поддержал силовиков

  • Президент Путин обеспокоен «совершенно неприемлемым контентом» в интернете, а также вовлечением несовершеннолетних в противозаконные акции (имеются в виду митинги, разрешенные 31 статьей Конституции). Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии МВД, сообщает сайт Кремля.
  • Силовикам Путин поручил «активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия». При этом президент напомнил о принятом законе, согласно которому владельцы и провайдеры соцсетей сами должны «выявлять и блокировать запрещенный законом контент». За невыполнение требований власти Путин пообещал «серьезные штрафы».
  • МВД должно четко разделить свободный обмен информацией и «разрушительные для общества материалы». Путин призвал уделить внимание «борьбе с экстремизмом», в частности тем людям, которые «толкают на путь правонарушений», а сами прячутся. Кроме этого правоохранители должны отслеживать в интернете пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия.
  • Путина особенно беспокоит, что в интернете «хладнокровно используют детей для достижения своих собственных эгоистических "хорьковых" целей». При этом президент сразу предупредил «перегибы на местах»: люди в форме не должны забывать, «что это наши дети» и не создавать «дополнительных угроз для их жизни и здоровья».
  • Вместе с тем самим полицейским Путин пообещал анонимность – по закону, принятому в декабре 2020 года, запрещено разглашение информации о частной жизни и имуществе военных, сотрудников МВД, Росгвардии и органов безопасности. Путин заверил силовиков, что государство «безусловно обеспечит» им безопасность и создаст «достойные условия службы».
  • В 2021-23 годах МВД получит дополнительно 21,3 млрд руб. на зарплаты полицейских, которые разгоняли митинги. Всего же на силовиков будет потрачено 2,456 трлн руб. – это в два раза больше, чем на здравоохранение россиян и в 2,2 раза больше, чем на образование детей, о которых так беспокоится президент.

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  • Путин гарантировал силовикам, что любой гражданин, кто попытается помешать или агрессивно воспрепятствовать работе органов внутренних дел будет наказан «по всей строгости закона». Сами же правоохранители получат «правовую защищенность».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:27 0 0
И.И..:

стимулируют непримиримость борьбы личного состава с внутренними врагами государства, которые нарушают покой руководства страны. а выражать свое мнение граждане могут лишь тогда, когда им разрешат. а если такого разрешения не дождутся-смотри Конституцию РФ, например ст. 31... итак, выражать свое мнение можно лишь с согласия чиновников, иное наказуемо и послужит стимулированием силовиков для поиска и наказания нарушителей закона.все логично и практично.

11:03 2 0
Татьяна Завьялова:

Путин бы желал зачистить всех граждан не поющих ему дифирамбы, но силовиков на такую акцию маловато .

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