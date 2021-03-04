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Путин потребовал от МВД зачистить интернет после массовых протестов
4 Марта 2021 353 2 Политика
Президент Владимир Путин потребовал от Министерства внутренних дел совместно с другими силовыми ведомствами организовать мониторинг интернета и «активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия». Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии МВД в среду, 3 марта. Также после самых масштабных за последние двадцать лет протестов Путин пообещал всем сотрудникам МВД и других ведомств, которые будут защищать закон и правопорядок госзащиту, анонимность и повышение зарплат.
Путин поддержал силовиков
- Президент Путин обеспокоен «совершенно неприемлемым контентом» в интернете, а также вовлечением несовершеннолетних в противозаконные акции (имеются в виду митинги, разрешенные 31 статьей Конституции). Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии МВД, сообщает сайт Кремля.
- Силовикам Путин поручил «активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия». При этом президент напомнил о принятом законе, согласно которому владельцы и провайдеры соцсетей сами должны «выявлять и блокировать запрещенный законом контент». За невыполнение требований власти Путин пообещал «серьезные штрафы».
- МВД должно четко разделить свободный обмен информацией и «разрушительные для общества материалы». Путин призвал уделить внимание «борьбе с экстремизмом», в частности тем людям, которые «толкают на путь правонарушений», а сами прячутся. Кроме этого правоохранители должны отслеживать в интернете пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия.
- Путина особенно беспокоит, что в интернете «хладнокровно используют детей для достижения своих собственных эгоистических "хорьковых" целей». При этом президент сразу предупредил «перегибы на местах»: люди в форме не должны забывать, «что это наши дети» и не создавать «дополнительных угроз для их жизни и здоровья».
- Вместе с тем самим полицейским Путин пообещал анонимность – по закону, принятому в декабре 2020 года, запрещено разглашение информации о частной жизни и имуществе военных, сотрудников МВД, Росгвардии и органов безопасности. Путин заверил силовиков, что государство «безусловно обеспечит» им безопасность и создаст «достойные условия службы».
- В 2021-23 годах МВД получит дополнительно 21,3 млрд руб. на зарплаты полицейских, которые разгоняли митинги. Всего же на силовиков будет потрачено 2,456 трлн руб. – это в два раза больше, чем на здравоохранение россиян и в 2,2 раза больше, чем на образование детей, о которых так беспокоится президент.
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- Путин гарантировал силовикам, что любой гражданин, кто попытается помешать или агрессивно воспрепятствовать работе органов внутренних дел будет наказан «по всей строгости закона». Сами же правоохранители получат «правовую защищенность».
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стимулируют непримиримость борьбы личного состава с внутренними врагами государства, которые нарушают покой руководства страны. а выражать свое мнение граждане могут лишь тогда, когда им разрешат. а если такого разрешения не дождутся-смотри Конституцию РФ, например ст. 31... итак, выражать свое мнение можно лишь с согласия чиновников, иное наказуемо и послужит стимулированием силовиков для поиска и наказания нарушителей закона.все логично и практично.
Путин бы желал зачистить всех граждан не поющих ему дифирамбы, но силовиков на такую акцию маловато .