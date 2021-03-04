Путин потребовал от МВД зачистить интернет после массовых протестов 353 2 Политика

Президент Владимир Путин потребовал от Министерства внутренних дел совместно с другими силовыми ведомствами организовать мониторинг интернета и «активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия». Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии МВД в среду, 3 марта. Также после самых масштабных за последние двадцать лет протестов Путин пообещал всем сотрудникам МВД и других ведомств, которые будут защищать закон и правопорядок госзащиту, анонимность и повышение зарплат.