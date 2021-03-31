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Путин против «дикого капитализма». Президент допустил национализацию проблемных предприятий
31 Марта 2021 447 1 Экономика
Президент Владимир Путин заявил о неприемлемости «дикого капитализма» в России, поскольку он ведет к разрушению общества и государства. Глава государства допустил национализацию проблемных предприятий, «если собственники не справляются с текущей работой». Одним из оснований для этого может быть «злостное невыполнение оборонного заказа», передает слова Путина ТАСС.
«Дикому капитализму» – нет, национализации – да
- Президент Путин раскритиковал «дикий капитализм» и не исключил национализацию предприятий, чьи собственники «не справляются с текущей работой». По словам главы государства, безудержное извлечение прибыли «без заботы о людях» ведет к «разрушению общества, государства и самого бизнеса». Об этом Путин заявил на встрече с общероссийскими объединениями профсоюзов, сообщает ТАСС.
- Председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил президенту национализировать социально-значимые стратегические предприятия, если они перестанут выполнять общественно важные функции. К примеру, если они не будут поддерживать занятость.
- Путин счел предложение правильным. «Да, такой инструмент возможен», – отметил Путин. «Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен», – приводит слова президента «Интерфакс».
- При этом Путин оговорился, что национализация «носит крайний характер». Также президент считает, что переход предприятий в собственность государства может не привести к повышению их «экономической эффективности и жизнеспособности». Путин напомнил о снижении вдвое фискальной нагрузки на малые и средние компании и рассчитывает «на встречные шаги со стороны бизнеса». В частности, бизнес должен увеличить зарплаты сотрудникам за счет средств, на которые больше не претендует государство.
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- Если бизнес не повысит зарплаты, Путин пообещал компаниям печальные последствия. «Нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли – это аутодафе, выстрелить себе в ногу или в голову», – подчеркнул Путин.
- Доля государства в российской экономике оценивается по-разному: МВФ говорит о 48%, Федеральная антимонопольная служба – о 70%. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что ежегодно правительство может приватизировать компании на 200-300 млрд руб. В этом случае, по его словам, не пришлось бы повышать некоторые налоги, которые растут ежегодно.
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