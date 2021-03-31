Путин против «дикого капитализма». Президент допустил национализацию проблемных предприятий 447 1 Экономика

Президент Владимир Путин заявил о неприемлемости «дикого капитализма» в России, поскольку он ведет к разрушению общества и государства. Глава государства допустил национализацию проблемных предприятий, «если собственники не справляются с текущей работой». Одним из оснований для этого может быть «злостное невыполнение оборонного заказа», передает слова Путина ТАСС.