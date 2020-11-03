Путин потерял контроль над правительством. Его указы игнорируют 105 0 Политика

Правительство Михаила Мишустина мало чем отличается от правительства Дмитрия Медведева – несмотря на колоссальные расходы, которые несут российские граждане на содержание чиновников, их эффективность остается запредельно низкой. Более того, президент Владимир Путин фактически утратил контроль над чиновниками. Об этом говорят факты – 64% его поручений и указаний не исполнены в срок и, с высокой долей вероятности, уже не будут исполнены.