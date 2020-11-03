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Путин потерял контроль над правительством. Его указы игнорируют

3 Ноября 2020 105 0 Политика
Путин потерял контроль над правительством. Его указы игнорируют

Правительство Михаила Мишустина мало чем отличается от правительства Дмитрия Медведева – несмотря на колоссальные расходы, которые несут российские граждане на содержание чиновников, их эффективность остается запредельно низкой. Более того, президент Владимир Путин фактически утратил контроль над чиновниками. Об этом говорят факты – 64% его поручений и указаний не исполнены в срок и, с высокой долей вероятности, уже не будут исполнены.

Чиновники Путина не выполняют его поручения

  • Президент Владимир Путин 20 лет выстраивал систему управления, которая оказалась совершенно непригодна для страны. Об эффективности правительства Путина говорит статистика: из 2836 поручений, которые он дал чиновникам, к середине октября не выполнены в срок 64%.
  • Такие данные представил департамент контроля правительства, которому проверку работы министерств заказал сам премьер Мишустин, пишет издание Baza. Однако в оценке деятельности правительства оговаривается, что все эти задачи изначально должны были находиться на контроле у кабмина.
  • Любопытно, что среди отъявленных штрафников перечислены именно те министерства, главы которых не устраивают Мишустина. В частности, среди них есть Минфин, не выполнивший 244 поручения президента из 334, Минтранс, который не исполнил 165 из 215 поручений и Минэкономразвития, провалившее 96 поручений из 273.
  • Надо отметить, что премьер собирается предложить президенту сменить глав этих министерств. Оценка их «послушности» будет использоваться в качестве главного аргумента – эти ведомства либо не согласны с «линией партии», либо просто некомпетентны.
  • Однако главными штрафниками стали все же не они. Куда хуже работает Росреестр, который выполнил 5 из 30 поручений Путина, Минприроды – 30 из 123 и Минсельхоз – 18 из 83. Также две трети поручений президента провалили Минвостокразивтия, Минтруд и Минэнерго.
  • Есть проблемы и в окружении Мишустина – вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова не выполнила 349 из 600 поручений Путина, а зам премьера по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов – 325 из 491 поручения.
  • По информации ТАСС, Мишустин пришел в ярость от неорганизованности правительства. На закрытом совещании 22 октября премьер напомнил подчиненным, что они несут прямую ответственность за качественное и своевременное выполнение задач, которые перед ними ставит президент. Мишустин потребовал «особого внимания» к поручениям президента. И он прав – «плохие бояре» не могут быть вечным оправданием «плохого царя».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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