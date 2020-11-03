Силуанову грозит отставка. Против него выступают Мишустин и Кудрин 239 0 Политика

Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе столкнулся с жесткой критикой во время выступления в Госдуме. На недочеты в работе министру указал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Среди прочего Володин отметил: «Не может быть Минфин выше правительства, не может быть Минфин выше парламента». Он добавил, что президент слышит запрос граждан, а министр – нет. Однако публичная отповедь Володина была лишь вершиной айсберга – в его нижней части, под водой, идет кадровая борьба: премьер-министр Михаил Мишустин предлагает президенту Владимиру Путину сменить несколько ключевых министров.