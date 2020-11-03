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Силуанову грозит отставка. Против него выступают Мишустин и Кудрин

3 Ноября 2020 239 0 Политика
Силуанову грозит отставка. Против него выступают Мишустин и Кудрин

Министр финансов России Антон Силуанов на прошлой неделе столкнулся с жесткой критикой во время выступления в Госдуме. На недочеты в работе министру указал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Среди прочего Володин отметил: «Не может быть Минфин выше правительства, не может быть Минфин выше парламента». Он добавил, что президент слышит запрос граждан, а министр – нет. Однако публичная отповедь Володина была лишь вершиной айсберга – в его нижней части, под водой, идет кадровая борьба: премьер-министр Михаил Мишустин предлагает президенту Владимиру Путину сменить несколько ключевых министров.

Глава правительства борется с альтернативным мнением

  • В начале ноября источники в Кремле и Белом доме заговорили о грядущих заменах в правительстве. Первым среди кандидатов на вылет называется министр транспорта, затем министр строительства, министр экономики и, наконец, министр финансов. Главе правительства Михаилу Мишустина необходимо получить своих людей на ответственных постах и укрепиться в качестве политической фигуры.
  • К каждому из министров, о которых говорят источники, есть свои вопросы. Так, например, глава Минтранса, по мнению премьера, неудовлетворительно реализует национальные проекты. Что же касается министра финансов, то его попытки оптимизировать бюджет настроили против него сразу несколько «групп влияния».
  • Как пишет телеграм-канал «Незыгарь», силовая партия выступила против сокращения штата Вооруженных Сил и правоохранительных органов на 10%. Спикер Госдумы Володин выразил общее раздражение депутатов тем фактом, что министр отказывается финансировать из федерального бюджета бесплатные горячие обеды в школьников младших классов. В Кремле же крайне негативно восприняли слова министра о том, что индексации пенсий работающим пенсионерам не видать, хотя индексация прописана в обновленной конституции.
  • Все этого, тем не менее, недостаточно для отставки. Однако против своего сменщика стал играть бывший министр экономики и не меньший либерал Алексей Кудрин. Счетная палата, которую Кудрин возглавляет, провела ревизию Фонда национального благосостояния и выявила, что доверенный Минфину Фонд частично растрачен на мертвые проекты.
  • Так, например, в ликвидной части ФНБ находится 9,346 трлн руб., а в неликвидной – 4,387 трлн., или 21% резервов. В Счетной палате после изучения документов пришли к выводу, что более 4 трлн руб. навсегда потеряны для страны. Они вложены в не окупаемые проекты РЖД, в кредиты ВЭБа, на выкуп акций «Аэрофлота» и так далее, включая кредит в 3 млрд долларов экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
  • Источники «Незыгаря» утверждают, что Кудрин доложил о ситуации президенту и тот остался недоволен. После этого президент лично принял Володина, а на следующий день спикер Госдумы открыто критиковал министра финансов. Критике, но уже в кулуарах, он подвергся и со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
  • Все выглядит так, словно премьер Мишустин удачно выбрал идеальный момент, чтобы просить у Путина отставки министра. По словам источников, первые лица государства в течение месяца не проводили встреч с министром финансов. В российской политической системе это не предвещает ничего хорошего.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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