Путин поспорил о зарплатах россиян. Президента убеждали, что они растут 221 0 Экономика

Президент России Владимир Путин понял, что со статистикой по доходам россиян все обстоит плохо. На встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором глава государства усомнился в данных о росте зарплат тюменцев и подчеркнул, что в реальном выражении они не выросли в 2020 году, а упали.