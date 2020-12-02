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Путин поспорил о зарплатах россиян. Президента убеждали, что они растут
2 Декабря 2020 221 0 Экономика
Президент России Владимир Путин понял, что со статистикой по доходам россиян все обстоит плохо. На встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором глава государства усомнился в данных о росте зарплат тюменцев и подчеркнул, что в реальном выражении они не выросли в 2020 году, а упали.
Президент перестал доверять бравым отчетам
- 1 декабря президент России посетил с рабочей поездкой Тюменскую область и встретился с ее губернатором Александром Моором. Докладывая об успехах, губернатор заявил, что реальные зарплаты тюменцев выросли за 9 месяцев 2020 года на 101%.
- Путин прервал речь губернатора и сказал: «Не могу согласиться». По словам главы государства, Моор привел ему показатель не реальной, а номинальной зарплаты. Однако Моор начал спорить с президентом – он приводит данные по статистике реальных зарплат.
- На это Путин парировал: «А реальные располагаемые доходы населения?». Тут Моор сдался – доходы населения падают. «Совершенно точно», – подчеркнул губернатор. Тогда Путин еще раз вернулся к зарплатам: Моор привел ему данные по «номинально начисленной заработной плате».
- Но губернатор Тюменской области решил не отступать: он озвучил президенту статистику по зарплатам, но готов назвать данные и по реально располагаемым доходам. Путин смилостивился. Он признал «ряд объективных обстоятельств» и завершил спор.
- Здесь стоит пояснить, что номинальная заработная плата – это деньги, которые выплачивают сотрудникам работодатели. А реальная заработная плата – это тот объем товаров и услуг, которые работник может приобрести на свой заработок.
- Реальные доходы россиян, по данным Росстата, во втором квартале упали на 8,4%, а в третьем затормозили падение до 4,3%. По итогам года ожидается падение доходов на уровне 4% по сравнению с 2019 годом. Однако за 6 лет после присоединения Крыма доходы, по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, сократились на 10%.
- Губернатор Тюменской области так же сообщил президенту о росте числа населения региона. Путин отметил, что это его «порадовало». «Даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается – 0,9%. Это хорошо», – сказал Путин. При этом на фоне второй волны коронавируса по всей России растет смертность.
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