Капитал страны
ENGLISH
16 НОЯ, 13:39 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Путин «отпустит» Чубайса из «Роснано». На замену есть два кандидата
16 Ноября 2020 515 0 Политика
Последнее время Анатолий Чубайс, рассуждая о российской нефтяной экономике, постоянно обращается к известной ковбойской поговорке: «Если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть». Впрочем, оговаривается он, лошадь у России «еще не сдохла», но с нее необходимо заблаговременно спрыгнуть. Продолжая «ковбойскую» метафору, можно сказать, что и у самого Чубайса есть лошадь, которая тоже не застрахована от того, чтобы «откинуть копыта». И вот с ней как раз дела обстоят хуже, нежели с «лошадью» нефтяной экономики страны – глава «Роснано» с большой долей вероятности уйдет в отставку уже в ноябре.
Есть ли «лошадь» для Чубайса в Арктике?
- По поводу предстоящего ухода Анатолия Чубайса из госкорпорации «Роснано» есть две версии, причем одна не противоречит другой. Одни источники утверждают, что чиновник, обладающий исключительным «телефонным» правом, давно отпрашивался у президента Владимира Путина, и наконец-то первое лицо сочло, что Чубайс «отработал свои долги» за приватизацию 1990-х.
- Другие источники превозносят тандем премьера Михаила Мишустина и первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые начали борьбу со «старыми олигархическими» группами и оттеснению «старой гвардии», с одной стороны, от «рычагов власти», а с другой – от бюджетного финансирования. В частности, Мишустин и Белоусов затеяли ревизию «институтов развития», в число которых входит «Роснано», с целью их реформирования.
- В пользу этой версии говорит внеплановая проверка Счетной палаты под руководством Алексея Кудрина «институтов развития», выявившей, что они не соответствуют майским указам президента, а также национальным целям и вообще – дублируют функции министерств. Из этого следует, что необходимо сократить финансирование и повысить эффективность «институтов».
- Внимание первого лица обратили на статистический факт: «Российская корпорация нанотехнологий» была создана в 2008 году, а затем в 2011 году преобразована в «Роснано». За все годы существования структура получила от государства 400 млрд руб., или 16 млрд долларов. Руководитель «Роснано» обещал «успехи мирового уровня». Однако за все время корпорация выплатила государству дивидендов на 500 млн руб., или 750 тыс. долларов. Разница между затратами на инновации и доходами от них для государства оказалась не в пользу вложений.
- Но это не удивительно: Счетная палата установила, что часть инвестиций была неэффективна, стоимость большинства проектов – завышена, а лишние средства корпорация нередко прокручивала на банковских счетах и на бирже.
- Поскольку у Чубайса в российской политической системе особое место, правительство решило добиться от президента одобрения реформ «Роснано», а также «Сколково» и Российской венчурной компании. Предполагается, что правительство отдаст «институты развития» под общее руководство Внешэкономбанка.
- Как утверждали источники, за «Роснано» и ее бессменного руководителя началась борьба, но в итоге сам Чубайс на встрече с Путиным попросил об отставке. На его место прочат сразу двух кандидатов – бывшего министра транспорта Евгения Дитриха и главу ВЭБа Игоря Шувалова. Однако вторая кандидатура маловероятна, поскольку, во-первых, «Роснано» может и так уйти под крыло ВЭБа, а во-вторых, Мишустин и Белоусов считают Чубайса и Шувалова людьми из одного «либерального лагеря» с одинаковым набором идей, связей и целей.
- Что касается Дитриха, то, как говорят источники, Путин пообещал ему перед отставкой место главы одной из корпораций. Бывшего министра это устроило, и он спокойно согласился оставить свою должность в правительстве. Причем, в этой ситуации будет достигнут компромисс с Мишустиным, который просил об отставке министра.
- Самого Чубайса ждут два варианта – недоброжелатели говорят о заслуженной пенсии, а сведущие источники – о должности куратора Арктики. Однако глава «Роснано» пока только отшучивается в соцсетях – он любит северные края, но не до такой степени, чтобы ими руководить. В Арктической зоне Российской Федерации и руководстве Северного морского пути также размышляют, что может дать Чубайс с аппаратной точки зрения – он, безусловно, умеет привлекать средства из бюджетов, но вопрос, на какие цели и кому он их потом будет направлять. В любом случае, развязка этой истории наступит в конце ноября.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
15 НОЯ, 21:32 Владимира Путина ждет неделя саммитов
15 НОЯ, 19:21 Минобороны России рассказало о ситуации в Карабахе
13 НОЯ, 20:04 ТОП-10 достижений недели: как в России защищали природу, улучшая безопасность и благополучие людей?
13 НОЯ, 19:26 На Камчатке запускают пилотный проект экологического мониторинга и научную экспедицию РАН
13 НОЯ, 12:23 Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК
13 НОЯ, 09:51 Открывшийся участок ЦКАД-3 позволяет пересекать Подмосковье с запада на восток за один час
12 НОЯ, 18:33 Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
12 НОЯ, 18:10 Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области
12 НОЯ, 17:36 Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
12 НОЯ, 16:15 Владимир Маслов: Цифровое развитие Арктики
Написать комментарий