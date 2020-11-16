Путин «отпустит» Чубайса из «Роснано». На замену есть два кандидата 515 0 Политика

Последнее время Анатолий Чубайс, рассуждая о российской нефтяной экономике, постоянно обращается к известной ковбойской поговорке: «Если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть». Впрочем, оговаривается он, лошадь у России «еще не сдохла», но с нее необходимо заблаговременно спрыгнуть. Продолжая «ковбойскую» метафору, можно сказать, что и у самого Чубайса есть лошадь, которая тоже не застрахована от того, чтобы «откинуть копыта». И вот с ней как раз дела обстоят хуже, нежели с «лошадью» нефтяной экономики страны – глава «Роснано» с большой долей вероятности уйдет в отставку уже в ноябре.