Путин объявил о победе над нефтяной зависимостью. Люди – новая нефть 238 0 Экономика

Президент России Владимир Путин в очередной раз объявил о победе страны над нефтяной зависимостью. По словам главы государства, бюджет больше не зависит от резких колебаний нефтяных котировок, а в 2021 году в результате падения доходов от нефти и повышения налогов ненефтегазовая доля поступлений в бюджет вырастет до 70%.