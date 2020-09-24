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Путин объявил о победе над нефтяной зависимостью. Люди – новая нефть
24 Сентября 2020 238 0 Экономика
Президент России Владимир Путин в очередной раз объявил о победе страны над нефтяной зависимостью. По словам главы государства, бюджет больше не зависит от резких колебаний нефтяных котировок, а в 2021 году в результате падения доходов от нефти и повышения налогов ненефтегазовая доля поступлений в бюджет вырастет до 70%.
Зависимость победили, налоги подняли
- Президент Путин заявил сенаторам в среду, 23 сентября, что Россия избавилась от нефтяной зависимости – 70% доходов бюджета в 2021 году будут приходиться на ненефтегазовые поступления. Однако глава государства умолчал, что дефицит бюджета в 4,7 трлн руб. в текущем году и в 2,7 трлн в следующем году во многом обусловлен падение доходов от нефти и газа на 37%.
- Несмотря на рекордный за последние двадцать лет дефицит, Путин заявил о достижении бюджетом такой устойчивости, какой у него не было никогда за всю новейшую историю. И это при том что никогда за всю новейшую историю правительству не надо было занимать 5,5 трлн руб. в год, а Центробанку думать о поиске 20 млрд долларов, которых не хватает на оплату импорта.
- Путин также отметил изменение структуры экономики России. По его словам, все более значимую роль играют несырьевые отрасли и новые технологии. Поэтому президент посчитал «справедливым» и «нравственным» поднять налоги на граждан и экономику в общей сложности на 504 млрд руб. «На такой уровень устойчивости бюджета мы выходим впервые в современной истории России», – заявил президент.
- Слова Путина не совпадают с реальностью и непонятно, на кого они рассчитаны. Согласно оценке Центробанка, ровно половину экспортных доходов России обеспечивает нефть, газ и нефтепродукты. Именно из-за падения экспорта как в денежном, так и физическом выражении у России большие проблемы с платежным балансом – России нужно 20 млрд долларов для покрытия импорта до конца года.
- В первом полугодии 2020 года Россия заработала 79 млрд долларов от продажи нефти и газа, что на треть меньше показателя 2019 года – 204 млрд. Вместе с тем ненефтегазовый экспорт сократился с 82 до 77,4 млрд долларов. Даже по этим данным видно, что доля нефтегазового экспорта больше.
- Дефицит бюджета в 4,7 трлн руб. в текущем году почти полностью обусловлен падением экспорта и выручки нефтегазовой отрасли. При бюджете в 21 трлн руб. и сокращении нефтегазовых доходов на 37%, а также ростом поступлений от прочих отраслей на 5,4%, до 8,3 трлн руб., нетрудно подсчитать, что весь дефицит образован не «беспрецедентной» помощью экономике и россиянам со стороны правительства, а выпадением нефтегазовых доходов.
- Но Путин в своей речи имел в виду несколько иной момент: он заявил о победе над нефтегазовой зависимостью России, поскольку сырье больше не будет давать сверхдоходов бюджету. Поэтому он, по сути, объявил о переходе к концепции «люди – новая нефть» и оправдал повышение налогов. С 2021 года в России вводится налог на банковские депозиты, повышается до 15% НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб., увеличиваются табачные акцизы на 20% и в 3,5 раза НДПИ для металлургических и сырьевых компаний. Путин назвал это «назревшим», а также «справедливым и нравственно обоснованным» шагом.
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