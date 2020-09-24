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Путин повысил налоги на 500 млрд руб. на граждан и бизнес
24 Сентября 2020 679 0 Экономика
Президент России Владимир Путин поддержал увеличение налогового бремени на россиян и отечественные компании. Выступая перед сенаторами, глава государства заявил, что бюджетная политика «должна отражать запросы людей» и поэтому повышение налогов – «оправданный и назревший шаг», который является «справедливым и нравственно обоснованным». На что пойдут дополнительные 500 млрд руб., которые государство отнимет у экономики, Путин не сообщил и не обосновал «нравственность» увеличения поборов в кризис. Однако до этого стало известно, что большинство статей бюджета будут урезаны на 10%. Исключение составят растущие траты на телевизионную пропаганду (до 140 млрд руб.) и выборы в Госдуму (16 млрд руб.), а также расходы на чиновников.
Путин загнал Россию в налоговую ловушку
- Путин поддержал повышение налогов в общей сложности на 500 млрд руб. с 2021 года. Он назвал это «оправданным и назревшим шагом», а также «справедливым и нравственно обоснованным». В 2021 году правительство ожидает, что поступления в бюджет увеличатся на 1 трлн руб. – с 17,8 до 18,8 трлн руб. Из этой суммы 6 трлн руб. дадут нефть и газ, а остальные 70% – налоги с россиян и бизнеса. За счет роста отдельных поборов их сумма вырастет на 504 млрд руб.
- В частности металлурги и производители удобрений заплатят НДПИ в 3,5 раза больше и дадут бюджету 56 млрд руб. Также нефтяники будут платить по новой формуле налога на добавленный доход, лишатся льгот по НДПИ и экспортной пошлине для сверхвязкой нефти и в общей сложности дополнительно заплатят 218 млрд руб. Граждане будут платить с доходов свыше 5 млн руб. в год 15% НДФЛ, что даст 60 млрд руб. Налог с банковских вкладов более 1 млн руб. в сумме принесет 100 млрд руб. Повышение табачного акциза на 20% даст 70 млрд руб.
- Глава правительства Михаил Мишустин обосновывал увеличение налогового бремени тем, что в ситуации «когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной». Бывший глава Федеральной налоговой службы не знает другого подхода, кроме как налоговый пресс для пополнения бюджета, тогда как развитые страны, наоборот, снижают налоги и стимулируют экономическую активность, чтобы за счет роста экономики пополнить бюджет. Но с текущим правительством России можно забыть об экономическом росте.
- Путинское государство расписывается в своей неэффективности. Всего два года назад Путин повысил НДС до 20% и забрал в бюджет дополнительно у граждан 639 млрд руб. Он же два года назад отобрал у россиян прежний возраст выхода на пенсию и пообещал рост пенсий выше инфляции, но уже отказался от этого в 2020 году и разрешил индексировать пенсии только на уровень инфляции, то есть оставить их без реального роста. В результате бюджет получил большие доходы от НДС и заморозил расходы на пенсии. Но этого путинскому государству оказалось мало и оно продолжает давить граждан и бизнес, несмотря на рекордное падение доходов на 8%. Теперь Путин заговорил о нравственности и справедливости, что говорит об исчерпании любых других рациональных аргументов.
- Путинский режим попал в налоговую ловушку – собирая больше налогов, он постоянно сокращает налогооблагаемую базу. Общая налоговая нагрузка в России выросла до 33% ВВП, что соответствует показателям Евросоюза, а ВВП на душу населения у России, как у Малайзии и ниже, чем в начале «ужасных» 1990-х, которыми пугает Путин. Поэтому россиян не ждет ничего хорошего в ближайшие годы – налоги будут расти безостановочно и регулярно. О росте экономики на 3% и таком же росте реальных доходов в 2021 году можно забыть. Авторитаризму не нужен рост, ему нужна пропаганда и стабильные выборы.
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