Путин повысил налоги на 500 млрд руб. на граждан и бизнес 679 0 Экономика

Президент России Владимир Путин поддержал увеличение налогового бремени на россиян и отечественные компании. Выступая перед сенаторами, глава государства заявил, что бюджетная политика «должна отражать запросы людей» и поэтому повышение налогов – «оправданный и назревший шаг», который является «справедливым и нравственно обоснованным». На что пойдут дополнительные 500 млрд руб., которые государство отнимет у экономики, Путин не сообщил и не обосновал «нравственность» увеличения поборов в кризис. Однако до этого стало известно, что большинство статей бюджета будут урезаны на 10%. Исключение составят растущие траты на телевизионную пропаганду (до 140 млрд руб.) и выборы в Госдуму (16 млрд руб.), а также расходы на чиновников.