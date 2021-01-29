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Путь стрелы: как не винить себя за сделанный ребенком выбор

29 Января 2021 169 0 Бизнес и психология
Путь стрелы: как не винить себя за сделанный ребенком выбор

Все мы в той или иной степени возлагаем на детей наши чаяния, пытаемся предостеречь от ошибок, сформировать их жизненный путь таким, какой, возможно, не удался нам самим – «правильным», успешным, счастливым. Конечно, из самых лучших побуждений. Но даже дети самых заботливых родителей далеко не всегда становятся в будущем теми, кем их хотят видеть врослые.

«Ваши дети не принадлежат вам - они - сыновья и дочери самой жизни. Вы можете дать им свою любовь, но не мысли, потому что у них - свои мысли. Вы - лук, а ваши дети - стрелы, выпускаемые из этого лука…»

Халиль Джебран

 

Все мы в той или иной степени возлагаем на детей наши чаяния, пытаемся предостеречь от ошибок, сформировать их жизненный путь таким, какой, возможно, не удался нам самим – «правильным», успешным, счастливым. Конечно, из самых лучших побуждений. Но даже дети самых заботливых родителей далеко не всегда становятся в будущем теми, кем их хотят видеть врослые. Причина проста – жизненный путь каждого человека уникален. Некоторые родители склонны винить себя за любые неудачи и сомнительные жизненные выборы своих детей, но зачастую это - несправедливые самообвинения.

Вот типичные примеры: потенциальный юный виртуоз возненавидел классическую музыку, а умница-дочь вместо поступления в престижный вуз в 18 лет выскочила замуж «по залёту». Родители задаются вопросом:  где же мы недоглядели? Но правда в том, что кем бы ни стали наши дети, чего бы ни достигли, это – часть их собственного жизненного пути, над которым родители не властны.

Безупречных родителей нет

Папы и мамы находят поводы корить себя за многое, например, пока ребёнок ещё растёт, не всегда удаётся выкроить время и силы для того, чтобы уделить малышу внимание, иногда не получается остаться спокойным, объяснить, убедить, предостеречь. Как правило, самообвинениям подвержены как раз самые ответственные родители. Запомните главное: безупречным родителем быть невозможно. Вы дали детям всё, что могли, в то время и в тех обстоятельствах, в том эмоциональном и физическом состоянии, в котором находились. Как всё это скажется на ребёнке – история уже его жизни, а не вашей. А если сегодня у вас нет с ребёнком былой душевной близости – лучше не корить себя впустую, а уделить внимание тому, что происходит сейчас, найти возможности изменить что-то в отношениях.

Каждый ребёнок уникален

Любая воспитательная методика, прекрасно сработавшая в одной семье, может совершенно не подойти для другой. Все случаи совершенно индивидуальны: и характеры детей, и формирующие их обстоятельства, решения, опыт. Так одного ребёнка музыкальная школа с трёх лет сделает лауреатом международных конкурсов, обеспечивая ему яркое будущее, а другого – навсегда отвратит от того, чем заставляли заниматься, лишая игр и встреч с друзьями.

Случается, что ребёнок, выросший без особой заботы родителей, становится уверенным в себе человеком, выстроившим прекрасную карьеру и семью. А в другом случае все силы и средства, которые в ребёнка вкладывают, уходят, словно в песок. Зачастую поступки ребёнка – вовсе не последствия какой-то вашей «ошибки» в воспитании. Даже у самых лучших родителей может вырасти бунтарь, презирающий правила, у него могут развиться нарушения психики или выработаться пагубные зависимости. И предсказать, предотвратить это – далеко не всегда в нашей власти. Если ваш подрастающий бунтарь разрисует стену из баллончика, вам, скорей всего, придётся покрыть нанесённый им ущерб, но виноват в проступке будет именно ваш ребёнок, а не вы. И иногда «строгая любовь» и дисциплина помогут найти к такому ребёнку подход, а иногда – нет.

Помните: ребёнок – тоже человек, а не ком глины, из которого можно вылепить идеальную фигурку по шаблону. У каждого ребёнка, как и у каждого взрослого, есть свои стремления, желания, предпочтения и интересы. Если дочь-«пацанка» просит записать её на карате, а не на танцы, нужно ли её переубеждать и идти на конфликт или лучше вручить в её руки ответственность за собственную судьбу и заложить ещё один камень в фундамент ее доверия к вам?

Что для ребёнка «самое лучшее»?

Главные задачи родителя - это не выстроить жизненный путь ребёнка «от и до», не пытаться спасти его от любых проблем, а создать «питательную среду» для развития. Нужно лишь постараться вырастить ребёнка здоровым, привить ему полезные бытовые навыки, научить налаживать отношения с другими людьми, разрешать конфликты, не пасовать перед трудностями.

Нам хочется для своих детей только лучшего, однако наше «самое лучшее» может вовсе не быть таковым для них. И вот матери кажется, что она «виновата» в том, что сын выбрал низкооплачиваемую работу, хотя он при этом абсолютно счастлив.

Очень важно научиться принимать всё то, в чём ребёнок не похож на нас, уважать его личность. Не пытайтесь «переделать» сына или дочь, а поддерживайте, когда это нужно. Спрашивайте детей об их мнении и считайтесь с ним, и тогда им проще будет понять, чего же хотят в жизни они сами, а это верный путь к тому, чтобы жизнь ребенка складывалась более гармонично.

Высшая ценность - любовь

Мы можем попытаться задать нашим «стрелам» направление, придать им импульс, чтобы они летели стремительно и далеко, но не можем гарантировать ни неизменность траектории, ни попадания «в десятку». Понимание того, что не всем нашим планам суждено сбыться, что мы не властны над будущим своего ребёнка – это здоровое отношение к своей родительской роли. Просто наслаждайтесь своим родительством: душевным контактом, доверием, дружбой, радостью общения с ребёнком без всяких «нужно» и «должен». Главное, показывайте детям свою любовь и доверие, будьте на их стороне в любых ситуациях. Будьте рядом, прикладывайте усилия, какие можете, и большего от вас не вправе требовать никто, в том числе и вы сами. Если ваш ребёнок счастлив, живя своей «неидеальной жизнью», если ваши с ним отношения сохранили теплоту без излишней навязчивости - вы справились со своей ролью родителя «на отлично».

Наталия Красовская
Наталия Красовская

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