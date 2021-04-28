Принуждение к щедрости: не заставляйте детей делиться!

Многие родители уверены, что, вынуждая своего ребёнка делиться его вещами с другими людьми – часто даже с незнакомыми детьми – они воспитывают в нём хорошие, одобряемые социумом качества. Но такая навязанная щедрость может принести ребёнку в жизни гораздо больше вреда, чем пользы.

Каждый хочет, чтобы его ребёнок вырос порядочным, добрым и щедрым, чтобы у него было много друзей, чтобы все принимали и любили его. Хочется родителям и избежать осуждения окружающих за «неподобающее» поведение ребёнка. Да и отголоски советской системы воспитания внушают нам: тот, кто не делится – жадина, которого никто не полюбит. И потому на любой детской площадке, в любой песочнице можно услышать: «Миша, отдай девочке паровозик, она тоже хочет его покатать! Будешь жадиной – никто не захочет играть с тобой!»

Примерно до двух лет малыш не станет отстаивать свою игрушку. Но когда он начнёт ощущать себя отдельной личностью, любимые вещи станут частью его личного пространства, зазвучат «я сам!» и «моё!» И тогда вполне естественной реакцией на принуждение поделиться могут стать слёзы, крик, агрессия. Маленький человек отстаивает свои границы единственными способами, которые ему доступны. Разве вы не стали бы защищать то, что вам дорого?

Зачастую дети щедро делятся своей любовью, объятиями, любят мастерить и дарить подарки родным и друзьям. Но некоторые вещи, особенно вовлечённые в игру или те, с которыми у ребёнка особая эмоциональная связь, они не захотят отдавать. И это не «всего лишь игрушка» – для ребёнка она может быть наполнена смыслом, который непонятен взрослым – может быть его товарищем по играм, моральной поддержкой, драгоценностью, доказательством родительской любви.

Как формируется избыточная щедрость

Ребёнок, принужденный отдать вещь, которую считает своей и с которой не хочет расставаться, получит совершенно не тот «урок щедрости», на который рассчитывают родители. Он почувствует себя незащищённым – его собственная мама оказалась на стороне «обидчика»! Он ощутит обиду и боль утраты, которую нельзя показать, чтобы не стать в глазах мамы или папы жадным, то есть плохим и недостойным любви. Он заучит, что отдавать своё, хочется этого или нет, – нормально и правильно, ведь это – «плата» за любовь других.

С такими установками малыш вырастет «удобным» человеком, который по первой просьбе будет отдавать другим своё время, деньги и вещи. А если не отдаст, то начнёт порицать и наказывать сам себя. Общество одобряет альтруистов, но, увы, их безотказностью пользуются без зазрения совести. Такой человек никогда не откажется от переработок, потащит на себе семью и дом, даже не подумав сделать что-то лично для себя. Задумайтесь, счастливый ли это сценарий жизни? Такого ли вы хотите для своего ребёнка?

Может случиться и по-другому: насильно вынужденный делиться, ребёнок станет тревожным и недоверчивым, затаит обиду на родителей, обходящихся с ним несправедливо, сформирует обострённое чувство собственности и неспособен будет поступиться своими интересами даже ради самых близких.

Как же научить ребёнка здоровой искренней щедрости?

Самое важное для этого – внушить ребёнку чувство, что всего – игрушек, вкусностей, любви – в мире достаточно, он не останется обделённым. А если ни в чём нет недостатка – нет смысла и жадничать.

Как же показать это ребёнку?

– Любите ребёнка без всяких условий, таким, каков он есть, не сравнивая и не пытаясь переделать. И обязательно показывайте эту любовь ребёнку, ведь она для него важнее любых игрушек.

– Слушайте вашего ребёнка, уважайте его желания. Помните: он – самостоятельная личность, и имеет право как поделиться, так и оставить игрушку себе. Не общайтесь с малышом одними приказами, приучая жить по чужой указке.

– Научите ребёнка понимать, чего он на самом деле хочет, что для него важно. Уметь ориентироваться на собственное мнение, без постоянной оглядки на «а что подумают?», «а что скажут?» – очень важно в жизни. Научите ребёнка думать о своём комфорте, защищать свои интересы, в том числе и говорить «нет», когда это нужно.

– Доверьте ребёнку выбор в том, что касается его лично: во что играть, что надеть, что почитать перед сном. А чтобы облегчить этот выбор, сделайте все вещи ребёнка доступными для него, грамотно организовав пространство, разделив одежду по сезонам, поставив детские книги и материалы для творчества на нижние полки.

– Научите ребёнка распоряжаться своей собственностью и ресурсами. Сначала – тому, сколько пластилина нужно на поделку, а потом и тому, сколько карманных денег нужно накопить на новый конструктор. Это поможет вашему сыну или дочери грамотно распределять ресурсы и в будущем.

– Уважайте эмоции ребёнка, его чувство собственного достоинства. Разрешая конфликт между детьми, будьте деликатны. Лучше всего эмоции «проговорить», объяснить их обоим детям: «Миша, этот паровозик для тебя важен? Сейчас ты хочешь играть им сам?» – «Саша, это любимый паровозик Миши, он будет без него очень грустить». Обсудите со своим малышом, на каких условиях он готов поделиться игрушкой – возможно, он согласится поменять её на что-то или даст поиграть, когда наиграется сам. Такой конструктивный подход поможет детям научиться мирно разрешать конфликты.

– Будьте на стороне своего ребёнка, вступайтесь за него. И относитесь к нежеланию делиться спокойно – ведь дети ещё только учатся коммуникации. Объясните, что делиться самому – важно, чтобы делились и с тобой. В идеале, самые любимые игрушки ребёнка лучше вообще не брать на прогулку или в садик. Приносите на игровую площадку «запасные» игрушки, а угощая детей, следите, чтобы угощения всегда было вдоволь.

– Сделайте щедрость собственным выбором ребёнка и поощряйте этот выбор. Если ребёнок добровольно делится с вами чем-то – примите подарок и поблагодарите, даже если вовсе не хотите эту конфетку.

– Научите малыша не нарушать чужие личные границы. До 5-6 лет детям кажется, что мир вращается вокруг них, это вполне естественный эгоизм. Если ваш малыш – любитель отбирать у других игрушки – расскажите ему, что чувствуют обиженные им дети.

– Научите ребёнка делиться, не отдавая последнее. Объясните, что если у тебя одна конфета – совершенно нормально и правильно съесть её самому. Но вот имея мешок конфет – хорошо поделиться с друзьями.

– Учите ребёнка собственным примером. Цените своё время и свой труд, не игнорируйте свои потребности, не указывайте другим ультимативно, что им следует делать. Задумайтесь об истинной ценности окружающих вас вещей: функциональной, сентиментальной, навязанной представлением о престижности. Не скопидомствуйте, не гонитесь за ненужной вам «халявой». Воспитание ребёнка – отличный повод подумать и о собственных приоритетах в жизни.

Научите ребёнка быть хорошим не для всех вокруг, а в первую очередь – для самого себя, любите и поддерживайте его, уважайте его выбор и личное пространство. Это придаст ему уверенности в собственных силах, обеспечит прекрасную почву для того, чтобы ваш ребёнок смог стать щедрым, гармоничным, успешным и счастливым человеком.