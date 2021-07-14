Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов
14 Июля 2021 224 0 Экономика
Правительство собрало в бюджет 11,264 трлн рублей в первом полугодии 2021 года. Доходы выросли на 23% по сравнению с прошлым годом, в частности за счет роста НДС – на 27%, а также пошлин и акцизов – на 38%. Однако одновременно с этим расходы по ряду статьей сократились. Так, например, здравоохранение получило на 13% меньше, чем годом ранее, а социальная поддержка граждан – на 4,8%. Зато из бюджета больше потратили на МВД, Росгвардию, ФСИН, суды и прокуратуру.
Бюджет экономит на здравоохранении и соцподдержке
- Правительство Михаила Мишустина в первом полугодии 2021 года вместо дефицита получило профицит федерального бюджета. В казну поступило 11,264 трлн руб. налогов и сборов – на 2,1 трлн больше, чем в прошлом году. На этом сказались выросшие доходы нефтегазового сектора (они вернулись на докризисный уровень и приносят 600 млрд руб. в месяц), увеличившиеся на 27% сборы НДС, показавший рост на 18% налог на прибыль и таможенные пошлины и акцизы, принесшие на 38% больше.
- «Мы взяли хороший темп», – говорил Мишустин в июне, радуясь выросшим сборам налогов, и призывал продолжать в том же духе. Однако рост доходов идет параллельно с сокращением некоторых расходов – бюджет собрал 11,264 трлн руб. за шесть месяцев, а потратил 10,638%, то есть на 6% меньше. Как пишет Finanz, экономить правительство решило именно на том, что больше всего необходимо россиянам.
- Финансирование здравоохранения упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81 млрд руб., до 573 млрд. Регионы получили 490,9 млрд руб. трансфертов, хотя в прошлом году им перечислили 710,4 млрд. Социальная поддержка россиян с мая резко сокращается: если за шесть месяцев она упала на 4,8%, или на 149 млрд руб. (всего было потрачено 3,046 трлн), то в июне она упала на 9% по отношению к маю и на 26% по отношению к июню 2020 года.
- По словам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, в бюджетной политике виден тренд на сворачивание антикризисной поддержки. Но не только: на пенсии было потрачено на 33 млрд руб. меньше (1,548 трлн), на охрану семьи и детства – на 303 млрд руб. (до 572 млрд). Единственное, что выросло – это «социальное обеспечение населения», на него выделили на 187 млрд руб. больше (904, 5 млрд).
- Также выросли расходы на образование – на 87 млрд руб. (до 536,9 млрд) и на экологические проекты – до 215,9 млрд (рост на 73%) и систему ЖКХ – до 255,6 млрд руб. (64%). Кроме этого 1,507 трлн руб. пошли на «национальную экономику».
- Одновременно с этим содержание чиновников и силового аппарата в очередной раз стало дороже. МВД обошлось на 7,2 млрд руб. дороже, Росгвардия – на 8,8 млрд, ФСИН – на 2,8 млрд, органы безопасности – на 2,6 млрд, прокуратура – на 3,9 млрд, судебная система – на 5,4 млрд, налоговые, таможенные и прочие контролирующие органы – на 7 млрд. В общей сложности расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы выросли на 45 млрд руб. – до 1,005 трлн.
- Также подорожало на 41 млрд руб. содержание МИДа и ЦИКа на 6,5 млрд в преддверии выборов. На этом фоне интересно, что расходы на оборону почти не выросли – 1,605 трлн руб. за первые шесть месяцев 2021 года против 1,6 трлн за тот же период прошлого года. Однако силовые структуры и армия все равно обошлись бюджету в 2,61 трлн руб., или в 24,5%.
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- Аналитики ждут небольшого всплеска социальных расходов перед выборами 19 сентября. В частности, по 10 тыс. руб. в середине августа получат семьи с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. А с 1 июля по 5,6 тыс. руб. будут получать неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет. Это обойдется бюджету в 200 млрд руб.
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