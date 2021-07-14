Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов 224 0 Экономика

Правительство собрало в бюджет 11,264 трлн рублей в первом полугодии 2021 года. Доходы выросли на 23% по сравнению с прошлым годом, в частности за счет роста НДС – на 27%, а также пошлин и акцизов – на 38%. Однако одновременно с этим расходы по ряду статьей сократились. Так, например, здравоохранение получило на 13% меньше, чем годом ранее, а социальная поддержка граждан – на 4,8%. Зато из бюджета больше потратили на МВД, Росгвардию, ФСИН, суды и прокуратуру.