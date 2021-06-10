Мишустин о перевыполнении плана по сбору налогов: «Мы взяли хороший темп»
10 Июня 2021 133 0 Экономика
Правительство бывшего главы Налоговой службы Михаила Мишустина перевыполнило план по налоговым и таможенным сборам в бюджет. По состоянию на начало июня власти собрали деньги с россиян и экономики с опережением по графику в один месяц. «Мы взяли хороший темп», – заявил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.
Профицитный бюджет за счет налогов и сборов
- На заседании правительства в четверг, 10 июня, премьер-министр Михаил Мишустин отметил опережающий график сбора налогов и таможенных пошлин. Высокая собираемость налогов, по мнению главы правительства, это следствие восстановления экономики. Оно в свою очередь обязано мерам поддержки правительства, которые были приняты в период пандемию
- Мишустин сообщил министрам о восстановлении деловой активности, снижении почти в два раза безработных, ускорении темпов роста жилищного строительства за счет льготной ипотеки. Но главное – это профицитный федеральный бюджет. «Необходимо закрепить позитивные тенденции при безусловном финансировании социальных и других приоритетных обязательств государства», – приводит слова Мишустина ТАСС.
- За январь – май федеральный бюджет получил 9,319 трлн руб. налогов. Это 49,7% от годового плана, следует из данных Минфина. Таким образом, сборы опережают график на месяц. Сырьевые доходы вернулись на уровень до кризиса – в мае нефть принесла 617,5 млрд руб. Экспортные доходы «Газпрома» выросли на 16%. По данным ФТС, в январе – апреле газовая монополия получила 13 млрд долларов и продала 74,8 млрд кубометров газа.
- Также на 13% выросли сборы с несырьевых секторов экономики – с них государство собрало 6,19 трлн руб. ФНС и ФТС выполнили 48% годовой план в мае. Налоговая получила 502 млрд руб. дополнительно НДС (рост на 31% за год), на 60 млрд руб. дополнительных акцизов (рост на 17%) и 40 млрд руб. налога на прибыль (рост на 8%). Таможня увеличила сборы за счет роста импорта на 48% в апреле – НДС на ввозимые товары вырос на 376 млрд руб. (рост на 36%), пошлины принесли на 98 млрд руб. больше (рост на 41%).
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- При таком росте доходов расходы выросли всего на 8,5% – на 707 млрд руб. Не потраченными остаются 312 млрд руб., а еще 1,086 трлн руб. Минфин занял. Из этих средств 594,5 млрд руб. пошли на пополнение Фонда национального благосостояния, а все остальное хранится в банках, где у правительства Мишустина и без того находится почти 7,9 трлн руб. неизрасходованных средств федерального бюджета.
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