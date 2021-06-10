Мишустин о перевыполнении плана по сбору налогов: «Мы взяли хороший темп» 133 0 Экономика

Правительство бывшего главы Налоговой службы Михаила Мишустина перевыполнило план по налоговым и таможенным сборам в бюджет. По состоянию на начало июня власти собрали деньги с россиян и экономики с опережением по графику в один месяц. «Мы взяли хороший темп», – заявил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.