Польша получила свой процент. Транзит российского газа через Польшу почти прекратился 3976 3 Экономика img_copyright

«Газпром» методично снижает прокачку газа через трубопровод «Ямал-Европа». Объемы транзита 24-25 мая упали до 1% от мощности трубы в 33 млрд кубометров. Польша, которая отказалась продлевать долгосрочный контракт на прокачку и сделала ставку на единичные сделки по резервации мощностей, подняв для этого тариф, выбрала неудачное время и потеряла все. Российская монополия останавливает прокачку в связи с падением цен в Европе и плановым сокращением экспорта на 20% для поддержания стоимости топлива.