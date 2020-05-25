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Польша получила свой процент. Транзит российского газа через Польшу почти прекратился

25 Мая 2020 3976 3 Экономика
Польша получила свой процент. Транзит российского газа через Польшу почти прекратился
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«Газпром» методично снижает прокачку газа через трубопровод «Ямал-Европа». Объемы транзита 24-25 мая упали до 1% от мощности трубы в 33 млрд кубометров. Польша, которая отказалась продлевать долгосрочный контракт на прокачку и сделала ставку на единичные сделки по резервации мощностей, подняв для этого тариф, выбрала неудачное время и потеряла все. Российская монополия останавливает прокачку в связи с падением цен в Европе и плановым сокращением экспорта на 20% для поддержания стоимости топлива.

Польша у пустой трубы

  • Транзит российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» через Польшу в Европу почти прекратился 25 мая. По информации «Интерфакса», российская монополия бронировала 19 мая 93% мощности трубы, которая может прокачивать 33 млрд кубометров в год. Но дальше сокращала резерв: 20 мая он составил 79%, 21 мая – 72%, 23 мая – 33%, а 24-25 мая – только 10%. Разовые соглашения приходилось заключать с польским оператором Gaz System после истечения контракта, который действовал с 1990-х годов на прокачку топлива в Европу.
  • По данным европейским магистральных операторов, 24-25 мая они получили 1% от выкупленного объема в Германии. В «Газпром трансгаз Беларус», который обслуживает газопровод в Белоруссии, сообщили, что колебания зависят от европейских покупателей газа и заявок ПАО «Газпром». Падение объемов при этом объяснили отсутствующим спросом.
  • Во втором квартале «Газпром» в связи с пандемией коронавируса и падением газовых цен не рассчитывает продать много газа в Европу, упор будет сделан на третий квартал, на который компания выкупила и у польской Gaz System 80% мощности газопровода «Ямал-Европа».
  • Цены на газ в Европе стремительно падают – в конце мая они снизились на 30%, до 26,4 доллара за тысячу кубометров на бирже TTF в Нидерландах, в Баумгертене они составляли 49,7 доллара. Это меньше, чем цены для Центральной России, где они достигают 67 долларов за тысячу кубометров. Безубыточная торговля для «Газпрома» начинается с цены 100 долларов.
  • Также «Газпром» испытывает давление со стороны поставщиков СПГ: компания уступила 21,4% своей доли на рынке в январе – мае. Этой ситуацией воспользовался Катар, который собирается вытеснить российского конкурента с европейского рынка.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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20:52, 25.05 0 2
Анатолий:

Топ менеджеры Газпрома не похудеют, а тем кто их кормит надо немного подтянуть пояса.

20:27, 25.05 1 0
Валерий:

Если они все думают как Якоб Корейба то не давать им ничего и у них ничего не покупать!

19:05, 25.05 0 0
Лист:

Так Катар бы и строил свой газопровод. С какой стати ему уступать??? Пусть купит...

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