Минфин остановил падение рубля. Для этого пришлось взять в долг 119 0 Экономика

Три недели Россия не могла занять денег для финансирования дефицита бюджета. Рубль слабел и терял позиции из-за событий в Белоруссии и отравления оппозиционера Алексея Навального. Но помощь пришла неожиданно в среду, 26 августа, когда Минфину удалось продать облигации федерального займа на 85,18 млрд руб. при спросе почти на 300 млрд. Это помогло укрепиться рублю и отойти от опасной черты в 76 руб. за доллар и 89 руб. за евро.