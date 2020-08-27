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Минфин остановил падение рубля. Для этого пришлось взять в долг
27 Августа 2020 119 0 Экономика
Три недели Россия не могла занять денег для финансирования дефицита бюджета. Рубль слабел и терял позиции из-за событий в Белоруссии и отравления оппозиционера Алексея Навального. Но помощь пришла неожиданно в среду, 26 августа, когда Минфину удалось продать облигации федерального займа на 85,18 млрд руб. при спросе почти на 300 млрд. Это помогло укрепиться рублю и отойти от опасной черты в 76 руб. за доллар и 89 руб. за евро.
Увеличение госдолга поддержало рубль
- Рубль крепнет в четверг, 27 августа, после нескольких дней свободного падения. Поддержкой российской валюте служит выросший спрос на покупку российского госдолга. Три недели у Минфина не получалось занять и рубля на рынке из-за событий в Белоруссии и отравления Навального. Нерезиденты распродавали российские долговые бумаги, а аукционы проваливались.
- Переломный момент произошел 26 августа, когда на очередном аукционе Минфин продал ОФЗ на 85,18 млрд руб. при спросе почти в 300 млрд. При текущем дефиците в 4-5 трлн руб. и плане заимствований на третий квартал в 1 трлн руб. Минфину нужно занимать по 110 млрд в неделю. Но ведомство явно готовилось к худшему и подготовило меньший объем размещения с плавающей ставкой.
- Оптимизм по поводу госдолга позволил рублю почти вернуться к отметке 75 за доллар и отвоевать 52 копейки у евро – до 88,7 руб. за евро. До этого аналитики говорили, что рубль «отравил» инцидент с Навальным.
- Успех Минфин достиг, уступив покупателям – скидка на покупку госдолга России составила 0,2%. Бумаги продавались по цене в 98,55% от их номинала, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Более того, большая часть бумаг ушла нескольким крупным игрокам, которыми могут быть российские банки. Но благодаря этой операции индекс российского госдолга вырос на 0,2%, до 153,31 пункта, что делает бумаги привлекательнее.
- Интерес к госдолгу возвращается по мере того как в Белоруссии рутинизируется протест. Хорошей новостью стало и доследственная проверка инцидента с Навальным, которую МВД России начало после настойчивых требований Евросоюза. О проверке было объявлено в день, когда Совет Европы может принять санкции против России за отравление оппозиционера. В МВД, правда, говорят, что занимаются происшествием с 20 августа, когда оно произошло.
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