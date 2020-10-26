По приказу сверху «Газпром» и «Роснефть» максимально укрепили рубль 91 0 Экономика

После тяжелого периода девальвации рубль отыгрывает утраченные позиции у доллара и евро – первый чуть было не ушел ниже 76 руб., второй – опустился ниже 90 руб. Все это происходит на фоне падения нефтяных цен – Brent приближается к критической отметке 40 долларов за баррель. Неестественное укрепление рубля, который обычно следует за нефтью, полностью обязано увеличению продажи валюты Центробанком и активному участию в этом процессе государственных корпораций.