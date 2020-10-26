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По приказу сверху «Газпром» и «Роснефть» максимально укрепили рубль
26 Октября 2020 91 0 Экономика
После тяжелого периода девальвации рубль отыгрывает утраченные позиции у доллара и евро – первый чуть было не ушел ниже 76 руб., второй – опустился ниже 90 руб. Все это происходит на фоне падения нефтяных цен – Brent приближается к критической отметке 40 долларов за баррель. Неестественное укрепление рубля, который обычно следует за нефтью, полностью обязано увеличению продажи валюты Центробанком и активному участию в этом процессе государственных корпораций.
Рубль спасают всем корпоративным миром
- В сентябре рубль стал худшей валютой развивающихся стран, но в октябре готов уступить это место турецкой лире. Вопреки общему тренду – падению нефтяных цен и валют развивающихся рынков – рубль укрепился почти до 76 за доллар и ниже 90 за евро.
- Секрет успеха рубля прост – его, с одной стороны, поддерживает Центробанк, продающий валюту от продажи «Аэрофлота», а с другой – крупные экспортеры, которым в конце сентября поручили продавать больше валюты на внутреннем рынке.
- Особая директива правительства для «Газпрома», «Алросы» и «Роснефти» была выпущена в конце сентября. Кабмин Михаила Мишустина распорядился перевести валютные счета компаний в соответствии с новым лимитом по валюте. Советы директоров всех трех компаний утвердили требование правительства.
- В октябре россияне могли уже заметить эффект от этого: крупные экспортеры перестали удерживать экспортную выручку на своих счетах, дожидаясь выгодного курса, а сами начали формировать курс рубля. Тогда он сразу нащупал дно и даже стал укрепляться. Теперь же, в конце месяца, компаниям нужно платить налоги в бюджет. Для этого они дополнительно продают валюту, что позволило рублю занять текущие «высоты».
- Также, по словам аналитиков, рубль спешит укрепиться, пока заглохла тема с антироссийскими санкциями. Эксперты ожидают, что американские власти, даже если победит демократ Джо Байден, вернутся к обсуждению санкций против России не раньше марта.
- Все это дает повод для оптимизма и обещает дальнейшее восстановление рубля – российская валюта может дойти до 75 за доллар уже на этой неделе, а к концу года закрепиться в диапазоне 70-75 руб. Правда, во власти не все такие оптимисты – глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует доллар «под 80 рублей» до конца 2021 года.
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