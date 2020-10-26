Рубль рухнул надолго. Кудрин ждет доллар по 80 руб. до конца 2021 года 741 2 Экономика

Российский рубль, ставший худшей валютой развивающихся стран в 2020 году, останется таковой до конца 2021 года. Отыграть девальвацию на 25% с марта у рубля не получится, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. На этот раз бывший министр финансов явно отвечает за пессимизм среди чиновников – он не дает рублю шансов, в то время как глава «Сбербанка» Герман Греф ждет укрепления рубля уже в декабре, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина вообще не видит проблемы в валютном курсе. По ее словам, он «отражает те события, которые происходят».