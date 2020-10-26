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Рубль рухнул надолго. Кудрин ждет доллар по 80 руб. до конца 2021 года

26 Октября 2020 741 2 Экономика
Рубль рухнул надолго. Кудрин ждет доллар по 80 руб. до конца 2021 года

Российский рубль, ставший худшей валютой развивающихся стран в 2020 году, останется таковой до конца 2021 года. Отыграть девальвацию на 25% с марта у рубля не получится, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. На этот раз бывший министр финансов явно отвечает за пессимизм среди чиновников – он не дает рублю шансов, в то время как глава «Сбербанка» Герман Греф ждет укрепления рубля уже в декабре, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина вообще не видит проблемы в валютном курсе. По ее словам, он «отражает те события, которые происходят».

Пессимистичный реализм Кудрина

  • Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призывает не рассчитывать на укрепление рубля до конца следующего года. В интервью для фильма «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия-1» бывший министр экономики прямо сказал – «мы останемся близко около тех значений, где мы находимся, до конца 2021 года».
  • В связи с этим Кудрин дал совет, как быть со сбережениями. Если они небольшие, то «можно оставаться пока в рублях». Однако если средства планируется сохранить на год – полтора, то их нужно диверсифицировать – «часть оставить в рублях, часть оставить в валюте».
  • Также Кудрин попытался описать масштаб кризиса, который напрямую сказывается на рубле. Экономика России сократится на 4-5%, потеряет 4,5 трлн руб. в виде недополученной продукции, а бюджет лишится около 2 трлн руб. (это сильно расходится с оценкой Минфина, который говорит о дефиците в 4,4 трлн руб. и уже назанимал 3,5 трлн для его покрытия, имея на счетах в банках 3 трлн).
  • По словам Кудрина, текущий кризис тяжелее кризисов 1998 или 2008-2009 годов. Все предыдущие кризисы не могут «даже приблизиться по сопоставлению к масштабу вот этого кризиса». Поэтому глава Счетной палаты призвал правительство увеличить поддержку экономики, регионов и граждан.
  • Чтобы поддержать россиян и экономику, у государства есть 172,3 млрд долларов в Фонде национального благосостояния. Безусловно, власти «под шумок» уже израсходовали треть этой суммы на сомнительные проекты и потеряли народные деньги. Но остается еще 113,8 млрд долларов, подчеркнул Кудрин.
  • Остатка ФНБ хватит на «минимум 2-3 года восстановительного периода – по-настоящему поддержки бизнеса и населения». Поэтому правительству Мишустина пора заканчивать заниматься тем, чем оно занимается – отказаться от повышения налогов и начать помогать гражданам и экономике.
  • Но правительство Мишустина не согласно: оно отказалось от поддержки граждан, сказало «нет» малому и среднему бизнесу, поругалось с крупным бизнесом, кроме нескольких госмонополий, и повысило НДПИ в 3,5 раза, НДФЛ до 15% и ввело налог на банковские вклады. При этом чиновники правительства рассказывают о восстановлении экономики, которое не увидел даже президент. А ведь для него они и производят этот белый шум и переписывают статистику.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:26 0 0
вася:

а мы ждем тебя в гробу.

10:22 0 0
Остап:

Настоящий патриот России только - ДОЛЛАР - ПОКУПАЙТЕ И БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ .

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