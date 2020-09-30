Спасти рубль приказали «Роснефти» и «Газпрому». Они богаче государства 334 0 Экономика

Правительство испугалось продолжения девальвации рубля и приказало крупнейшим государственным компаниям-экспортерам задействовать свои валютные резервы. Экспортеры на 1 сентября 2020 года скопили на валютных счетах 145,5 млрд долларов, что гораздо больше, чем объем Фонда национального благосостояния, оценивающийся в 120 млрд.