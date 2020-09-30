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Спасти рубль приказали «Роснефти» и «Газпрому». Они богаче государства
30 Сентября 2020 334 0 Экономика
Правительство испугалось продолжения девальвации рубля и приказало крупнейшим государственным компаниям-экспортерам задействовать свои валютные резервы. Экспортеры на 1 сентября 2020 года скопили на валютных счетах 145,5 млрд долларов, что гораздо больше, чем объем Фонда национального благосостояния, оценивающийся в 120 млрд.
От «лишних» долларов велено избавиться
- Рубль показал себя одной из худших валют развивающихся стран – с начала года он девальвировался на 25%. До сих пор правительство извлекало выгоду из плавного обесценения российской валюты, но теперь оно угрожает стабильности финансовой системы и планам по восстановлению экономики. Поэтому кабмин вернулся к методам 2014 года.
- Три крупных экспортера – «Газпром», «Роснефть» и «Алроса», по данным Интерфакса, получили от правительства Михаила Мишустина директиву – пустить часть резервов в твердой валюте на валютный рынок для спасения рубля. Чтобы принудить компании к не очень выгодным для них операциям, кабмин определил лимиты на объем валюты, которые экспортеры могут держать на своих счетах. От всех «лишних» долларов и евро им предписано избавиться.
- Правительство обновило директиву 1 сентября 2020 года. Всем компаниям поручено привести размеры чистых валютных активов к уровню не выше, чем по состоянию 1 октября 2018 года. «Алроса» это решение правительства приняла и утвердила 28 сентября на совете директоров. «Роснефть» рассмотрела вопрос об исполнении директивы правительства 29 сентября, а «Газпром» отодвинул рассмотрение на 12 октября.
- Российские госкорпорации богаче государства Россия – только валютных счетах они скопили 145,5 млрд долларов, тогда как у государства есть лишь Фонд национального благосостояния размером 120 млрд. Решение правительства абсолютно справедливо, поскольку крупнейшие компании играли против рубля – с июля они за счет падения рубля пополнили резервы на 3,9 млрд долларов.
- За госкомпании правительство взялось после того, как у банков закончилась валютная «подушка». С июля в банковской системе наблюдается дефицит твердой валюты. Собственные резервы банков не покрывают все обязательства перед клиентами по расчетным счетам. На 1 сентября банки должны были россиянам на 3,5 млрд больше, чем у них есть в наличии. При этом в начале года у банков было 15 млрд долларов свободных средств.
- В конце сентября рубль упал почти до 80 за доллар и 93 за евро. Это произошло во время налогового периода, когда компании должны продавать валютную выручку для уплаты налогов. Однако госкомпании ничего не делают во вред себе – отметив падение рубля на 7,6%, они взяли рублевые кредиты, чтобы расплатиться с государством и придержали твердую валюту. Это еще раз актуализирует вопрос: в чьих интересах действуют государственные компании – частного капитала или государства под названием Россия.
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