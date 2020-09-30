Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
30 СЕН, 08:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 СЕН, 08:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Спасти рубль приказали «Роснефти» и «Газпрому». Они богаче государства

30 Сентября 2020 334 0 Экономика
Спасти рубль приказали «Роснефти» и «Газпрому». Они богаче государства

Правительство испугалось продолжения девальвации рубля и приказало крупнейшим государственным компаниям-экспортерам задействовать свои валютные резервы. Экспортеры на 1 сентября 2020 года скопили на валютных счетах 145,5 млрд долларов, что гораздо больше, чем объем Фонда национального благосостояния, оценивающийся в 120 млрд.

От «лишних» долларов велено избавиться

  • Рубль показал себя одной из худших валют развивающихся стран – с начала года он девальвировался на 25%. До сих пор правительство извлекало выгоду из плавного обесценения российской валюты, но теперь оно угрожает стабильности финансовой системы и планам по восстановлению экономики. Поэтому кабмин вернулся к методам 2014 года.
  • Три крупных экспортера – «Газпром», «Роснефть» и «Алроса», по данным Интерфакса, получили от правительства Михаила Мишустина директиву – пустить часть резервов в твердой валюте на валютный рынок для спасения рубля. Чтобы принудить компании к не очень выгодным для них операциям, кабмин определил лимиты на объем валюты, которые экспортеры могут держать на своих счетах. От всех «лишних» долларов и евро им предписано избавиться.
  • Правительство обновило директиву 1 сентября 2020 года. Всем компаниям поручено привести размеры чистых валютных активов к уровню не выше, чем по состоянию 1 октября 2018 года. «Алроса» это решение правительства приняла и утвердила 28 сентября на совете директоров. «Роснефть» рассмотрела вопрос об исполнении директивы правительства 29 сентября, а «Газпром» отодвинул рассмотрение на 12 октября.
  • Российские госкорпорации богаче государства Россия – только валютных счетах они скопили 145,5 млрд долларов, тогда как у государства есть лишь Фонд национального благосостояния размером 120 млрд. Решение правительства абсолютно справедливо, поскольку крупнейшие компании играли против рубля – с июля они за счет падения рубля пополнили резервы на 3,9 млрд долларов.
  • За госкомпании правительство взялось после того, как у банков закончилась валютная «подушка». С июля в банковской системе наблюдается дефицит твердой валюты. Собственные резервы банков не покрывают все обязательства перед клиентами по расчетным счетам. На 1 сентября банки должны были россиянам на 3,5 млрд больше, чем у них есть в наличии. При этом в начале года у банков было 15 млрд долларов свободных средств.
  • В конце сентября рубль упал почти до 80 за доллар и 93 за евро. Это произошло во время налогового периода, когда компании должны продавать валютную выручку для уплаты налогов. Однако госкомпании ничего не делают во вред себе – отметив падение рубля на 7,6%, они взяли рублевые кредиты, чтобы расплатиться с государством и придержали твердую валюту. Это еще раз актуализирует вопрос: в чьих интересах действуют государственные компании – частного капитала или государства под названием Россия.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Турция готова воевать за Азербайджан, Россия за Армению – пока нет

Турция готова воевать за Азербайджан, Россия за Армению – пока нет
Политика 4

Набиуллину вынудили пустить на спасение рубля 2,4 млрд долларов от Сбербанка

Набиуллину вынудили пустить на спасение рубля 2,4 млрд долларов от Сбербанка
Экономика 2

Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия

Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия
Экономика 2

Турция покончила с зависимостью от России перед конфликтом в Нагорном Карабахе

Турция покончила с зависимостью от России перед конфликтом в Нагорном Карабахе
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота

На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота

На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов

На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов

Новости дня

29 СЕН, 19:11 Путин: в 2021 году Россия сможет справиться с ростом безработицы Путин: в 2021 году Россия сможет справиться с ростом безработицы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
29 СЕН, 17:34 Путин: россияне устали от масок и самоизоляции Путин: россияне устали от масок и самоизоляции
29 СЕН, 17:16 ЕС может снова пересмотреть список стран для возобновления авиасообщения ЕС может снова пересмотреть список стран для возобновления авиасообщения
29 СЕН, 16:11 Песков отреагировал на заявление Турции о помощи Азербайджану Песков отреагировал на заявление Турции о помощи Азербайджану
29 СЕН, 14:38 Названо условие введения в РФ ограничений из-за COVID-19 Названо условие введения в РФ ограничений из-за COVID-19
29 СЕН, 13:53 Россиянам сократили зарплаты из-за коронавируса Россиянам сократили зарплаты из-за коронавируса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 СЕН, 13:34 В России вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей В России вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей

Узнай, страна!

29 СЕН, 18:53 На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
29 СЕН, 18:21 На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов
29 СЕН, 11:13 Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
28 СЕН, 16:39 Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки
28 СЕН, 12:52 В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
28 СЕН, 12:40 В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
28 СЕН, 11:33 В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП
25 СЕН, 17:33 ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику? ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?
25 СЕН, 17:04 В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест
25 СЕН, 16:07 В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter