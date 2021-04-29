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По бедным рост цен бьет сильнее. Они оценивают инфляцию в 30% и больше

29 Апреля 2021 393 1 Экономика
По бедным рост цен бьет сильнее. Они оценивают инфляцию в 30% и больше

Народная оценка инфляции в разы превосходит официальные данные, которые предоставляет Росстат. Согласно опросу «ИнФОМ», россияне в среднем ощущали рост цен на 14,5% в апреле. Это в 2,6 раза больше, чем то, что насчитал Росстат – 5,5%. Однако каждый седьмой россиянин считает, что рост цен составил 30% и больше. В эту группу попали наименее обеспеченные граждане, по которым инфляция бьет сильнее всего.

Инфляция – проблема бедных

  • После сильнейшего падения доходов в 2020 году (официально на 3,5%) россияне столкнулись с разогнавшейся инфляцией, которая в первую очередь затрагивает базовые продукты питания. Росстат рапортует о росте цен на 5,5% по состоянию на середину апреля. Однако россияне видят другую картину.
  • По данным опроса «ИнФОМ», который проводится по заказу Центробанка, россияне на 21 апреля ощущали рост цен в 14,5% в годовом выражении. Это более чем в 2,5 раза больше, чем сообщают власти. Но важно и то, что 13,8% участников опроса увидели рост цен на 30% и более. Другими словами, каждый седьмой россиянин считает, что инфляция растет почти в шесть раз быстрее официального уровня.
  • В эту группу потребителей входят наименее обеспеченные граждане. Так, например, доля респондентов, в наибольшей мере страдающих от инфляции, совпадает с долей россиян за чертой бедности – 12,1%, или 17,8 млн человек. Закономерно и то, что они чаще других сталкиваются с ускорившимися темпами инфляции – по данным «Финэкспертизы», 24 базовых продукта подорожали в марте на 15,6%, что в 2,7 раза больше, чем рост цен на все остальное. В том числе в связи с этим, согласно «Тинькофф Data», россияне сократили расходы на овощи и фрукты на 30-60%.
  • Таким образом, из-за роста цен страдают прежде всего низкодоходные группы граждан. По данным ЦБ, 37% россиян тратят все или почти все на еду, а еще 10% россиянам денег не хватает даже на питание.
  • За год инфляция на 30% выросла в отношении только двух товаров: сахара-песка (47,5%) и куриных яиц (32,1%). Близко к этому показателю подсолнечное масло (26,8%), крупы и куриное мясо (18,6%), овощи (11,9%) и макароны (11,6%). Только по официальным данным продукты питания подорожали на 8,2% в марте.

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  • Центробанк пытается затормозить рост цен повышением ключевой ставки. С начала года регулятор повысил ее с 4,25% до 5%, а до конца года может увеличить до 6%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина символически намекнула на свое намерение «перечеркнуть» «инфляционную спираль» брошью на пиджаке на последней пресс-конференции.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
10:08 0 3
И.И..:

сильнее всего инфляция бьет по состоянию богатых, ибо теряют на ней огромные суммы. по бедным инфляция бьет меньше всего из за скудности собственных активов.другое дело, что россияне опускаются до прожиточного минимума, ниже которого есть нищета и голод. такова макроэкономическая стабильность по российски, над которой бьются чиновники всех рангов.

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