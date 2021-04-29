По бедным рост цен бьет сильнее. Они оценивают инфляцию в 30% и больше 393 1 Экономика

Народная оценка инфляции в разы превосходит официальные данные, которые предоставляет Росстат. Согласно опросу «ИнФОМ», россияне в среднем ощущали рост цен на 14,5% в апреле. Это в 2,6 раза больше, чем то, что насчитал Росстат – 5,5%. Однако каждый седьмой россиянин считает, что рост цен составил 30% и больше. В эту группу попали наименее обеспеченные граждане, по которым инфляция бьет сильнее всего.