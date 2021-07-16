Плохие новости и их последствия: как пережить их без ущерба для психики?

Жизнь то и дело преподносит нам плохие новости. Иногда это отголоски несчастий, происходящих с другими людьми, а иногда – личные трагедии, потрясения, глубоко затрагивающие нас и меняющие нашу жизнь: смерть близкого, серьёзный диагноз, разрыв отношений или потеря работы. В наше непростое время пандемии мы чувствуем себя особенно беззащитными и уязвимыми, подчас нам кажется, что мы теряем контроль над своей жизнью, и это очень пугает. Как же сохранить здравомыслие в стрессовых ситуациях, чтобы принимать наилучшие возможные решения и справляться с любыми последствиями плохих новостей?

Информационная гигиена

Когда новостные ленты и соцсети приносят одну плохую новость за другой, и кажется, что мир рушится, не спешите паниковать или впадать в уныние. Помните: всё не так беспросветно. Просто плохие новости хорошо продаются, вызывая тысячи кликов и поток перепостов. Ещё Карел Чапек писал: «За всю неделю ни одной мировой катастрофы! Для чего же я покупаю газеты?» Да и обычные люди чаще стремятся поделиться в сети своим гневом или беспокойством, чем хрупким счастьем, которое можно спугнуть. Чтобы меньше подвергаться воздействию вала плохих новостей, не читайте «жёлтой прессы», пользуйтесь авторитетными источниками информации. Учитесь относиться к материалам сети критически и распознавать попытки манипулировать вами. Если у статьи сенсационный заголовок, а её содержание обращается к вашим эмоциям, запугивая и возмущая «теориями заговора» без указания конкретного источника информации – перед вами манипуляция, а то и вовсе фейк – откровенная ложь, вызывающая у вас совершенно реальные негативные эмоции. На такое точно не стоит тратить своё время и нервы. А если разносчиками плохих новостей являются ваши близкие, пересылающие или пересказывающие вам тревожные сплетни – откровенно поговорите с ними о том, какая информация выбивает вас из колеи, мешая нормальной жизни.

Далёкая трагедия

Если плохая новость реальна, пусть трагедия и случилась где-то далеко, – выразите свою эмоциональную реакцию, но не зацикливайтесь на поиске новой и новой информации о бедствии. Таким образом вы пытаетесь контролировать происходящее, но лишь усиливаете стрессовую нагрузку, ведь изменить ситуацию вы не в силах. Эмпатия выработалась в нас как полезный механизм, чтобы мы могли сражаться или спасаться все вместе. Но когда мы смотрим кадры далёких бедствий – нам не от кого бежать и не с кем сразиться. Просто сосредоточьтесь на дыхании, ощутите себя «здесь и сейчас», осознайте свои эмоции и отделите реальные факты от ваших мыслей о событии. А если возможно оказать какую-то помощь попавшим в беду – не бросайтесь немедленно переводить деньги под влиянием эмоций – лучше ненадолго отложите это решение, чтобы оно стало разумным и взвешенным, а вы смогли убедиться в достоверности всей информации.

Отследите свои триггеры и будьте особенно осторожны с темами, которые глубоко затрагивают вас, будь то распространение коронавируса, вооружённые конфликты, гибель детей или жестокость к животным. Следите за своим настроением, будьте внимательны к признакам депрессии: слезливости, раздражительности и апатии, нарушению аппетита и сна, негативному восприятию жизни. Если это необходимо, на время ограничьте просмотр любых новостей и не бойтесь обратиться за поддержкой к специалисту.

Если пришло горе

Иногда в жизни случается особенно тяжёлая личная трагедия, например, потеря кого-то из близких или серьёзная болезнь. Такое известие поначалу повергает в шок. Что важно помнить, получив столь ужасную новость?

– «Заземлитесь»

В первый момент всё может показаться кошмарным сном. Осознайте, где вы находитесь, сосредоточьтесь на вещах рядом. Если окружающая обстановка безопасна, лучше всего сядьте, сфокусируйтесь на ощущении своего тела, на дыхании. Это вернёт вас в настоящее, болезненное, но требующее вашей реакции.

– Выплесните чувства

Если хочется кричать, плакать, ударить стену – сделайте это, только не навредите себе или другим. Примите и переживите свои негативные эмоции, попытка «запереть» их принесёт вам куда больше стресса и проблем.

– Не принимайте важных решений сразу

Если проблема не требует вашей немедленной реакции – дайте себе время, ведь решения, принятые в состоянии аффекта, редко бывают удачными. Лучше всего, если это возможно, поспите, и, когда острота переживаний схлынет, вы сможете судить о ситуации более здраво.

– Соберите группу поддержки

Не пытайтесь справиться с последствиями плохих новостей в одиночку, иногда само присутствие других людей рядом способно помочь нам двигаться дальше. Не стесняйтесь просить помощи и не отказывайте друзьям, предлагающим поддержку, – люди любят быть полезными, а вам сейчас необходимо восстановить ресурсы. А вот сразу широко выплескивать свою реакцию в интернете не стоит – вы можете впоследствии пожалеть о том, что наговорили, пока не контролировали себя в шоке или истерике.

– Составьте список первоочередных дел и трат

Это поможет вам обрести чувство контроля над ситуацией, сделает её более устойчивой и предсказуемой, снизит уровень стресса. Составляя план, на время откажитесь от всего маловажного, что будет лишь тянуть из вас ресурсы.

– Заботьтесь о себе

Помните, что во время испытаний вам как никогда нужны силы, а значит – полноценное питание и сон, свежий воздух и физические нагрузки. Возможно, поначалу придётся заставлять себя завтракать, ложиться спать и звонить друзьям, но понемногу эти рутинные действия вернут вас к привычному распорядку дня, а главное – помогут сохранить душевное и физическое здоровье. Будьте добрее к себе – сейчас это вам особенно нужно.

– Двигайтесь шаг за шагом

Чтобы не застрять в своём горе, его придётся пережить, каждую непростую стадию: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Не бойтесь обращаться за профессиональной помощью – поддержка психолога или психотерапевта может помочь пережить период эмоциональных потрясений эффективнее и быстрее, без серьёзного ущерба для психики.

Когда ожидание хуже новости

Недаром говорят, что ожидание напасти страшнее самой напасти. Ожидание вероятной плохой новости может погрузить человека в жуткий беспросветный мрак, который не разгонит никакой здравый смысл, никакие слова близких. Сознательно отвлекайте себя, найдите дело, которое вас захватит: выплёскивайте свои эмоции в рисовании, начните изучать испанский или китайский и, хоть на время, вы будете забывать о своих тревогах. Ни одна неопределённость не длится вечно, и когда новость прозвучит, даже если она будет расстраивающей и пугающей, она будет конкретной проблемой, а не абстрактной страшилкой. А для конкретной проблемы зачастую можно найти наилучшее возможное решение.

Если нужно сообщить плохую новость

Сообщать плохую новость даже постороннему человеку, а тем более – близкому – тоже очень непросто. Стоит заранее продумать, что именно вы скажете, выбрать спокойное место для личного разговора и мягко, но прямо и честно всё рассказать, выразив сожаление, но не выжимая из себя наигранных эмоций. Будьте готовы к резкой реакции: неверию, слезам, даже агрессии. Не позволяйте эмоциям собеседника захватить вас. Лучше, если можете и хотите чем-то помочь, – предложите помощь, только не для проформы, а со всей ответственностью. Это будет для человека лучшей поддержкой, чем если вы начнёте рыдать или негодовать вместе с ним.

Когда «плохая» новость – к лучшему

Бывают и случаи, когда новость лишь кажется нам плохой, потому что она разрушает привычный для нас образ жизни, вырывает нас из зоны комфорта. Но и расставание с партнёром, если чувства остыли, и смена места работы, если на старом что-то не заладилось, вполне может обернуться к лучшему. Подобные новости дают нам возможность переоценить жизнь и её ценности. И нередко оказывается, что мы давно уже застряли в привычном болоте, мирясь с недостатками исчерпавшего себя брака или нелюбимой работы. Перефразируйте свои мысли: не «я одинока», а «я свободна», не «я безработный», а «у меня появился шанс осуществить мечту». Отнеситесь к произошедшему как к возможности понять, чего вы хотите на самом деле и, вооружившись накопленным опытом, измените жизнь к лучшему. Только не бросайтесь сразу в авантюры – переждите, пока переживания улягутся, и вы сможете мыслить здраво.

Любое испытание – это опыт

Не концентрируйтесь полностью на тревогах и бедах, учитесь переключаться на приятные дела. И не корите себя за такую «бесчувственность» – восстанавливать энергию просто необходимо. Если вы истощите внутренние ресурсы, то уж точно не сможете помочь ни себе, ни другим.

В любой ситуации помните: вы не одиноки – каждому из нас в жизни доводилось испытывать горе, разочарование и неудачи. Важно то, как вы справляетесь с этими испытаниями. Не позволяйте им разрушить вашу дальнейшую жизнь – не избегайте плохих новостей, но и не зацикливайтесь на них, надолго застревая в негативном эмоциональном состоянии.

Вы способны справиться с плохими новостями намного лучше, чем вам представляется. Вооружившись полученным опытом, вы, рано или поздно, обязательно двинетесь по жизни дальше и получите много по-настоящему хороших новостей.