Отцы и дети 21 века: новые грани вечного конфликта

Родители, чьи дети сейчас вступают во взрослую жизнь, находятся в очень непростой ситуации. Пропасть между поколениями в наше время велика как никогда – это не просто извечный конфликт отцов и детей, но столкновение очень разных систем ценностей индустриальной и цифровой эпохи. Родители зачастую совершенно не понимают интересов и устремлений своих детей, а дети – массово не оправдывают надежд родителей, из-за чего страдают обе стороны. Как же возможно преодолеть этот конфликт, понять и принять друг друга?

Социологические теории утверждают, что каждые 20-25 лет происходит не только смена поколений, но и смена приоритетов людей, их интересов, ценностей жизни. Так развивается человеческое общество. И каждое поколение готово отстаивать свои ценности, что закономерно провоцирует конфликты. Ещё со времён Сократа молодежь считалась «испорченной»: непослушной, строптивой, заносчивой. Сегодняшние родители зачастую думают, что дети не ценят того, что у них есть, ведь сами-то родители выросли во времена куда меньшего изобилия. Но то, что так ценно для нас – лишь обыденность для наших детей, они стремятся к большему. Сегодняшние дети не просто не представляют жизнь без компьютера, смартфона и интернета, у них иные моральные и материальные ценности, и очень важно понимать это.

Чего хотят родители для своих детей

Среднестатистические родители сегодня продолжают считать, что их взрослеющий ребёнок должен окончить школу, вуз, и устроиться на работу, как в своё время сделали они сами. Это понятно – родители хотят для детей стабильности и безопасности, ведь сами они взрослели в лихие 90-е, когда идеалом карьеры было работать на каком-нибудь удержавшемся на плаву предприятии, с гарантированной зарплатой и социальными льготами, а «работать на себя» означало авантюру, серьёзный риск. Но современные дети всё чаще отвергают «немодный» и не слишком денежный наёмный труд и стремятся основать своё дело, становятся фрилансерами. Конечно, родителей это очень беспокоит.

Родители сегодня подчас просто не понимают, чем занимаются их дети. Раньше мама и папа могли с гордостью заявить: «Наш сын – юрист», подразумевая, что у него престижная работа, стабильная зарплата, карьерные перспективы. Но сегодня родители не торопятся признаваться: «Наш сын – блоггер». «Блоггер» для них звучит как «бездельник», они не чувствуют в его работе ни важности, ни стабильности, ни перспектив. А ведь он, возможно, станет значимым инфлюенсером и будет зарабатывать вдесятеро больше любого сотрудника юридической фирмы. Но, к сожалению, выбирая такой путь, ребёнок очень часто не получит от родителей ни понимания, ни поддержки.

Что нужно современным детям от родителей

Чтобы семья сегодня жила в достатке, в том числе и чтобы обеспечить балованным детям модные гаджеты и брендовую одежду, родители вынуждены много внимания уделять работе. Эту постоянную занятость, усталость родителей, дети воспринимают как отчуждённость, незаинтересованность в них. И дети «переселяются» в виртуальный мир, с раннего возраста общаясь преимущественно со сверстниками, слушая каналы инфлюенсеров, которые становятся их примером. Стоит ли удивляться, что подросшие дети скептически относятся к нашим советам, если они видят, что мы во многом неприспособлены к реалиям их мира, некомпетентны, устремлены не в будущее, а в прошлое.

Раньше знания и навыки передавались от поколения к поколению, контролируемо, этот процесс направлялся учителями и родителями. Но современная эпоха цифровых технологий сделала информацию и общение доступными как никогда. Место кружков и секций заняли сообщества в соцсетях, беготню во дворе заменили сетевые игры, где «побегать» можно с товарищами с других континентов, заодно подучив английский. Теряет свои позиции и формальное школьное образование. Дети не видят смысла зубрить формулы по учебникам, если их всегда можно посмотреть в интернете.

Развивая интеллект ребёнка, родители иногда забывают, что столь же важно и его эмоциональное развитие, без которого невозможно полноценное становление личности. Базовым для детей является ощущение безопасности, которое складывается из родительской любви, поддержки и признания. Если эта база выстроена, дальше ребёнок сможет развиваться сам, в том числе ещё в юности выберет для себя дело по душе и определит стратегию учёбы, уделит внимание тем предметам, по которым нужно хорошо сдать ЕГЭ, чтобы поступить в избранный вуз.

К сожалению, множество юношей и девушек выходят в мир без уверенности в безусловности родительской любви, а значит и без опоры, без веры в собственные силы. Они не отваживаются ставить цели и стремиться к ним, не станут рисковать, ведь абсолютно не уверены, что после неудачи им помогут подняться и вдохновят попытаться снова. Эти дети будут пропускать занятия не потому, что для выбранного жизненного курса они им не нужны, а просто протестуя против родительского диктата или потому что «все так делают».

Спасение от этой пропасти непонимания – в духовной связи родителей и детей. Мы можем передать им нечто гораздо большее, чем знания, которые они без труда получат и так, или наш опыт, который, возможно, во многом уже устарел. Если не получается быть примером того, как выстроить свою жизнь в современном мире, всё ещё можно и нужно быть примером того, как выстраивать отношения, с заботой и любовью.

Как преодолеть конфликт

Что же делать нынешним родителям юношей и девушек – как преодолеть конфликт поколений и поддержать своих детей?

– Дайте взрослеющему ребёнку понять, что вы принимаете его таким как есть, без всяких условий, что поддержите в любом выборе, окажете помощь по первой просьбе.

– В некоторых случаях лучшей помощью ребёнку будет контроль его посещаемости и успеваемости. Пусть школьная зубрёжка и устарела, но аттестат о среднем образовании никто не отменял.

– Будьте внимательны к эмоциональному миру ребёнка: выслушивайте его переживания, не осуждая.

– Проводите с ребёнком время – найдите интересные общие занятия, которые объединят вас.

– Поддерживайте любые успехи ребёнка, даже в сферах, значения которых вы не понимаете, чаще высказывайте похвалу. «Мама, я тысячник!» – «Молодец, дорогой, так держать!»

– Покажите ребёнку своё доверие: делитесь с ним собственными чувствами, но не перекладывайте на него ответственность за них.

– Старайтесь разрешать любые ситуации конструктивно, находить компромиссы.

– Не культивируйте зависимость ребёнка от вас, не пытайтесь защитить его от всех проблем без его просьбы. Ребёнку нужно научиться самому принимать решения и ответственность.

– Воспитанный ребёнок – не значит послушный. Стремясь к тому, чтобы ребёнок выработал свою точку зрения, не запрещайте ему её проявлять.

– Не требуйте, чтобы ребёнок выполнял ваши жизненные планы. Пусть даже сами вы – медик в третьем поколении, ребёнок имеет право стать хоть барбером, хоть баристой, и не нужно заставлять его передумать. Дети – не продолжатели нашего дела, а самостоятельные личности, которых мы должны выкормить, выучить и отпустить.

– Не позволяйте родительскому эгоизму и страху «заброшенности» испортить ваши отношения с детьми. Сегодня мы имеем возможность всегда оставаться на связи, но важно использовать это не для попыток контроля над жизнью детей, а для выражения искреннего, но ненавязчивого интереса к ним.

– Не зацикливайтесь на прошлом. Всем нам необходимо приспосабливаться к нынешним условиям, жить в современном мире.

Конечно, у специалистов есть рекомендации и для детей:

– Будьте с родителями честными и открытыми, не бегайте от конфликтов.

– Помните, что родители не желают вам зла, а опекают и поучают лишь из желания оградить от жизненного негатива.

– Проявите терпение: да, многого в современных тенденциях жизни родители не понимают. Так объясните им, успокойте.

Родителям и детям нужно слушать и уважать друг друга. Родители сделали цифровую эпоху возможной. А дети поведут мир дальше, станут не только блоггерами и геймерами, но веб-разработчиками и программистами, будут восстанавливать экосистемы, заниматься биоинженерией и 3D-печатью, проектировать виртуальную среду и роботов. Чувствуя надёжную опору, они сами выберут свою дорогу в жизни. А мы должны стать их попутным ветром, дать им ресурсы любви и поддержки, чтобы они смогли реализовать себя. Наши дети иные, чем мы, во многом они лучше приспособлены к этому новому миру, но им всё ещё нужна наша помощь: наше принятие и уважение, наша любовь и вера в них.