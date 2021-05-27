Осознанность: как не проспать свою жизнь

Встав утром с постели – не забудьте проснуться. И это вовсе не шутка. В круговороте рутины мы день за днём проводим, словно на автопилоте. В этот сон наяву нас погружают собственные мысли, сосредоточенные не на настоящем моменте, а на переживании вчерашних неудач или завтрашних проблем. Чтобы извлекать радость и пользу из каждого дня своей жизни, нужно научиться жить в «здесь и сейчас», развивая осознанность – фокусируясь на своих ощущениях в настоящем моменте, осознавая подоплёку своих чувств, слов и поступков.

Силы, которые управляют нами

Зачастую мы не осознаём не только окружающую нас действительность, но даже собственные реакции на неё и тем более – их причины. Нашими реакциями управляет множество внутренних и внешних факторов. Внутренние – это, например, особенности нашего воспитания, психотравмы, выработанные установки, биологические потребности; внешние – требования социума и «общества потребления», тревожность и стремительность современной жизни. И большинство этих воздействий мы совершенно не осознаём, влекомые по жизни не собственными решениями, а «течением». Неосознанные чувства, неуправляемые эмоции и основанные на них поступки мешают нам ставить себе верные цели, строить гармоничные отношения и чувствовать себя счастливыми. Осознанность помогает избавиться от ограничений и страхов, исправить дисгармонию жизни и устранить чувство опустошённости, наполнив смыслом каждое мгновение.

Главные плюсы осознанности:

– Высвобождается энергия. Благодаря осознанности мы прекращаем тратить энергию на пустое беспокойство и бесполезное прокручивание в голове навязчивых мыслей. Они отнюдь не безобидны, ведь сосредотачивают нас не на способах получения желаемого, а на его отсутствии и недостижимости, подсовывая тысячи оправданий «почему нет». Сохранение времени и энергии поможет нам направить их на реальное воплощение собственных мечтаний.

– Улучшается память, интуиция, стрессоустойчивость, способность к приятию решений. Наблюдая за собой, мы яснее слышим внутренний голос, лучше интерпретируем события. Беспристрастное отношение к происходящему позволяет нам находить наилучшие решения в стрессовых ситуациях.

– Уходят негативные установки. С развитием осознанности растёт самооценка и уверенность в собственных силах. Осознающий себя человек неуязвим для манипуляций, он не боится неудач, ведь они – лишь временные явления. Соответственно, сдают свои позиции психологические зависимости, фобии, страхи и шаблоны, утихает чувство тревожности, неполноценности и вины.

– Жизнь становится более яркой и радостной. Осознанная, наполненная жизнь интересна и полна маленьких удовольствий от каждого луча солнца. Вы станете смелее в собственных чувствах, не боясь, что они причинят вам вред, захлестнув с головой.

– Улучшаются отношения с людьми. Осознание собственных чувств позволит понимать и других людей, развивая эмпатию. Когда мы начинаем не оценивать, а ценить людей, принимаем их такими, каковы они есть, нам проще выстроить и сохранить отношения с ними.

– Укрепляется физическое здоровье. Эмоциональное здоровье влияет и на физическое – нормализуется давление, уменьшается нагрузка на сердце. А по мнению некоторых специалистов – даже улучшается иммунитет и замедляется клеточное старение.

– Повышается качество жизни. Человек становится более ответственным. Осознанные мысли ведут к осознанным поступкам, помогая реально улучшать собственную жизнь и мир вокруг, обретать баланс и гармонию.

Как же выработать осознанность?

С помощью тренировок. Здесь у каждого собственный путь – выберите, что подойдёт лично вам: медитация, дыхательная гимнастика, мантры, «дневник наблюдателя», йога, помощь психотерапевта или коуча, путь какого-то из множества духовных учений, говорящих о развитии осознанности и «пробуждении». Но, в любом случае, прорабатываемые задания будут схожи и комплексны.

– Осознавайте рутинные действия, наблюдая за каждым своим движением. То, что вы всегда делаете на автомате, скажем, чистка зубов или ходьба, тоже может стать медитацией. Начать можно с концентрации на дыхании или на ощущениях в собственной ладони, а потом перейти к осознанию всех ощущений момента: зрительных, слуховых, вкусовых, обонятельных и осязательных. Это, кстати, поможет и полнее почувствовать своё тело, понять его потребности.

– Отслеживайте свои мысли. «Осознавайте» – не значит «анализируйте». Оценки, прогнозы, проецирование на ситуацию прошлого опыта снова вызовет рой ограничивающих, зацикливающих мыслей. Остановите внутренний диалог и проникнитесь неповторимым моментом, в котором вы находитесь. Не старайтесь ни о чём не думать, не боритесь со своими мыслями, позвольте им приходить и уходить свободно, словно волнам, и тогда, осознанные, переживания и тревоги не причинят вам вреда.

– Осознавайте свои чувства, эмоции и настроения. Отслеживайте зависимость «стимул – реакция», не позволяя себе реагировать механически. Не становитесь рабами привычек и вовремя меняйте потерявшие эффективность шаблоны поведения. Это поможет преодолеть установки «ничего нельзя изменить» и «жизнь ускользает сквозь пальцы». Когда вы окажетесь «у руля» собственной жизни, негатив сменится позитивом и надеждой, и мир заиграет яркими красками.

– Концентрируйтесь на радости момента. В жизни каждого человека немало испытаний и горестей. Не избегайте негативных эмоций – обязательно отслеживайте и обиды, и тоску, и гнев – отрицаемые они лишь разрастаются. Главное, не позволяйте негативным чувствам владеть вами – примите их и отпустите. Чтобы жить свою жизнь в радости, нужно черпать её из каждого счастливого момента, не позволяя им пропадать неосознанными. Задумайтесь: в чём счастье лично для вас? Что вы чувствуете в радостные минуты? Осознание этого позволит вам длить состояние счастья, вызывать его по своему желанию. Формируйте позитивные мысли и посылайте их себе, друзьям, даже обидчикам – всё это – вклад в вашу внутреннюю гармонию.

Постепенные улучшения

Для того чтобы адекватно оценить ситуацию, отказавшись от любых иллюзий, самообмана и «розовых очков», нужна смелость, но помните, ваша цель – осознать действительность такой, какая она есть, и гармонизировать её, а не судить себя или других. Улучшения в жизни будут постепенными, но, тренируясь в осознанности, разницу вы обязательно заметите. Представим себе семейную ссору. Сначала вы начнёте вовремя осознавать свои реакции, скажем, злость и желание нагрубить в ответ, и сможете дистанцироваться, позволяя ситуации безопасно разрядиться. Позже, с развитием осознанности, вам уже не нужна будет дистанция, чтобы успокоиться, а потом вы и вовсе перестанете испытывать неконструктивную злость. Оценка не человека, но причин происходящего позволит вам спокойно и с пониманием управлять ситуацией, конструктивно разрешая конфликт.

Осознанность неоценима во всех сферах. Зачастую, даже многого добившись в жизни, люди не чувствуют себя счастливыми. Ведь, возможно, их истинные, так и не осознанные желания, были совсем другими, а счастливые моменты так и канули незамеченными и неоцененными под натиском достигаторства. Осознанность ценностей позволит ориентироваться на собственные, а не на общепринятые идеалы и убеждения. Осознанность целей поможет реализовывать именно ваши мечты, отслеживать ситуацию и оперативно вносить необходимые коррективы в свои планы. Осознанность деятельности позволит выделять главное и не отвлекаться, а ещё – получать удовольствие от самого процесса, а не только от результата, что, кстати, повышает эффективность и качество любой работы. Осознанность отношений поможет гармонизировать их. Осознанность речи поспособствует общению, и т.д.

И всё это начинается с концентрации на моменте, на людях рядом с вами, на своих ощущениях: «я здесь и сейчас». Тренируя осознанность, будьте терпеливы и настойчивы, не бойтесь просить помощи у специалистов и поменьше отвлекайтесь на прокрастинацию, вроде веб-сёрфинга. Осознанность должна стать не редким упражнением, а постоянным состоянием, естественной частью жизни. Такая работа над собой обязательно окупится, позволяя вам проживать каждое мгновение, любуясь им, обретая смысл и цели, силу и успех, радость и гармонию жизни.