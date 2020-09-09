Ольга Домнина: дружелюбие Баку разлито в воздухе

После вынужденного многомесячного перерыва из-за пандемии коронавируса театры и концертные залы во всем мире начинают открывать свои двери для публики. Все это время актеры и музыканты общались с поклонниками онлайн и, конечно, разучивали новые произведения. Один из творческих подарков готовит для любителей музыки всемирно известная российская пианистка Ольга Домнина, для которой карантин стал временем плодотворной работы.

Между Россией и Азербайджаном всегда были крепкие культурные связи. «Пандемия не прервала взаимообогащающее сотрудничество и творческие поиски артистов, – уверена руководитель Центра РАД Наталия Красовская. – Уже очень скоро зрителей России и Азербайджана ждет множество сюрпризов от любимых исполнителей». В свою очередь, руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев замечает: «Культурное сотрудничество России и Азербайджана, которое все эти месяцы осуществлялось в онлайн-формате, готово к новому витку, когда культурная и духовная близость наших народов будет реализована в новых совместных творческих проектах, упрочняя наше взаимопонимание и дружбу».

И это хорошо видно на примере российской пианистки Ольги Домниной, которую заслуженно называют пропагандистом азербайджанской музыки. В частности, знаменитая исполнительница разучила очередные фортепианные сочинения великого азербайджанского композитора Кара Караева и теперь планирует осуществить их запись. По утверждению исполнительницы, она также с огромным интересом изучает произведения современных композиторов Азербайджана: Фараджа Караева, Рахили Гасановой, Айдына Азимова, Назима Миришли. «Когда ситуация вернется в нормальное русло, я собираюсь выступать в Европе с концертами сочинений азербайджанских композиторов», – обещает Ольга Домнина.

Знаменитая пианистка уже не раз побывала с концертами и в Азербайджане. По ее словам, она даже с удовольствием выбрала бы для самоизоляции именно азербайджанскую столицу. «Баку пленяет меня, прежде всего, культурой жителей, дружелюбием, которое разлито в воздухе», – признается Ольга Домнина, замечая, что Баку полнится возможностями поговорить с умными людьми. «Думаю, что немаловажную роль в этом богатстве страны играет энергия Каспийского моря, дарящая жизнь неслыханной еде, красоте женщин, остроумию и глубине знаний бакинцев, – убеждена российская исполнительница. – Наверное, люди здесь привыкают к такой роскоши с детства, но сама я, стоит мне только выехать за пределы Азербайджана, сразу ощущаю, будто выпадаю из чашечки цветка и падаю в какие-то непонятные железные опилки. Я все время поражаюсь добродушию людей в Баку – даже если ты кого-то случайно толкнешь на улице, в ответ получишь только улыбку. Вот этим глубинным спокойствием и отличается Баку».

Пропагандируя музыку Азербайджана, Ольга Домнина не забывает и про его знаменитый джаз, рекомендуя всем наедине с собой почаще слушать великих азербайджанских джазовых музыкантов. «Свет, волшебная меланхоличность и хрустальность образов Рафика Бабаева не дадут вам спутать его музыку ни с какой другой, – делится пианистка. – Тонкий баланс в сочетании мугама и классических джазовых приемов, интеллектуальность и непредсказуемость идей Вагифа Мустафазаде расскажут вам о Баку больше, чем путеводители».

Последний перед карантином концерт Ольги Домниной в Баку состоялся в конце прошлого года, когда совместно с выдающимся бельгийским скрипачом Майклом Гуттманом они представили в Центре мугама необычную программу, состоящую из классической музыки, танго и джаза. С Майклом Гуттманом российскую пианистку связывает теплая дружба и удивительная творческая «сонастроенность», когда музыкантам интересно и приятно играть вместе. Конечно, этого не могут не чувствовать и зрители. «Бакинская публика приняла нас невероятно тепло, не отпускала со сцены. Мы сыграли все, запланированное на бис, и с удовольствием играли бы и дальше, если бы подготовленные анкоры просто не закончились», – вспоминает Ольга Домнина.

Поделилась исполнительница и историей о маленьком волшебстве, которое произошло с ней в Баку в день концерта. «Мы поехали на Зеленый рынок, выпили там гранатовый сок и сразу почувствовали, что в нас как будто влили кровь молодого быка, готового сразиться с матадором на арене, – рассказывает Ольга Домнина. – А встреча музыкантов с публикой обычно лишь немногим отличается от вечной схватки человека и минотавра. Публика, играющая роль матадора, хоть и не всегда так жестока, но способна убить артиста своим равнодушием. К счастью, наш бакинский концерт в тот вечер прошел очень удачно».

Не забывала Ольга Домнина об азербайджанских поклонниках и друзьях и во время самоизоляции, оставаясь с ними на связи. «Мы подбадривали друг друга изо всех сил. Мои друзья в Баку интересные, очень веселые люди. Благодаря им я по-настоящему могу погрузиться в жизнь Баку, глубже понять характер народа и, как следствие, попытаться преломить все это в музыке азербайджанских композиторов», – подчеркивает исполнительница.