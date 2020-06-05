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«Норникель» Потанина призывают национализировать. На ликвидацию разлива нефти уйдет 6 лет
5 Июня 2020 351 0 Экономика
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Устранение последствий экологической катастрофы на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая, потребует не менее 6 лет, считают эксперты. По оценке Greenpeace, ущерб может составить 10,2 млрд руб., но это не окончательная цифра, она «будет только расти». Нефтепродукты попали в реку Амбарная и через неделю достигнут Карского моря, отравив российскую Арктику. Экологи ждут массовой гибели рыб и планктона, а также напоминают, что северные экосистемы восстанавливаются крайне медленно. Между тем владельца «Норникеля» Владимира Потанина защищают от национализации предприятия его партнеры.
Непоправимый ущерб экологии
- Экологическая катастрофа произошла 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит «Норникелю» Владимира Потанина. В результате просадки одной из опор резервуара с мазутом разлилось более 21 тыс. кубометров топлива. Разлив отравил 180 тыс. квадратных метров грунта и попал в водные объекты. По оценке Greenpeace, экологии уже нанесен ущерб в 10,2 млрд руб.
- Мазут попал в реку Амбарная, которая впадает в озеро Пясино в 20 км севернее Норильска. Из Пясино, в свою очередь, вытекает река Пясина, которая течет в Карское море. Таким образом тонны мазута угрожают российской Арктике. Как отмечают экологи, в озере Пясино и реке Пясина обитают ценные виды рыб: осетр, сиг, чир, муксун, ряпушка, валек, пелядь и другие.
- Спасатели установили заградительные боны на реке Амбарная, но большинство мазута, по данным Росрыболовства, ушло дном под бонами и уже дошла до озера Пясино. По мнению завкафедрой ихтиологии и гидробиологии Томского госуниверситета Владимира Романова, озеро может послужить буфером для нефтепродуктов, поскольку оно является стоячим водоемом.
- По последней информации от МЧС России, спасателям удалось локализовать места разлива топлива и собрать 200 тонн горюче-смазочных материалов.
Слухи о национализации
- О ситуации с разливом мазута в Норильске президент Владимир Путин узнал 3 июня. На совещании по ликвидации катастрофы он раскритиковал главу Норильско-Таймырской энергетической компании: «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?» – спросил Путин. Следственные органы после этого возбудили уголовное дело по статье о халатности, подозревая компания в сокрытии информации и несвоевременном сообщении о проблеме.
- Состояние владельца «Норникеля» после катастрофы и внимания к ней Путина уменьшилось на 1,4 млрд долларов. Акции его предприятия на слухах о скорой его национализации из-за случившегося потерял в цене 9%.
- Потанина поддержал его бывший партнер и совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров. Он сказал, что его настораживают текущий процесс. «Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент», – заявил Прохоров. По его мнению, национализация «Норникеля» может быть угрозой всей экономике страны.
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