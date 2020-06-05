«Норникель» Потанина призывают национализировать. На ликвидацию разлива нефти уйдет 6 лет 351 0 Экономика img_copyright

Устранение последствий экологической катастрофы на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая, потребует не менее 6 лет, считают эксперты. По оценке Greenpeace, ущерб может составить 10,2 млрд руб., но это не окончательная цифра, она «будет только расти». Нефтепродукты попали в реку Амбарная и через неделю достигнут Карского моря, отравив российскую Арктику. Экологи ждут массовой гибели рыб и планктона, а также напоминают, что северные экосистемы восстанавливаются крайне медленно. Между тем владельца «Норникеля» Владимира Потанина защищают от национализации предприятия его партнеры.