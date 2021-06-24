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Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки

24 Июня 2021 69 0 Экономика
Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки

Еще одно решение нехватки рабочих рук придумали в правительстве. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил отправить на стройки неработающих пенсионеров. Чиновник сослался на опыт СССР, где использовали не только труд заключенных, но и пенсионеров. Заключенных власти уже перебрасывают на государственные стройки.

 

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  • Идею привлечь к строительству пенсионеров на заседании правительства озвучил курирующий строительный комплекс вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РБК. Он напомнил об опыте СССР, в котором пенсионеры активно привлекались к труду, как и заключенные.
  • Также чиновник поделился своим опытом – ему приходилось решать сложные задачи по проектированию метро. «Мы со всей территории бывшего СССР собирали проектировщиков, которые в том числе были на пенсии», – сказал Хуснуллин.
  • По словам Хуснуллина, трудовые ресурсы требуют обучения и мобилизации. Поэтому следует рассматривать привлечение «даже неработающих пенсионеров на некоторые виды работ». Все из-за острого дефицита кадров, который наиболее заметен в быстро развивающихся регионах.
  • Пандемия усугубила ситуацию – закрытые границы не позволяют мигрантам, работающим на стройках, вернуться в Россию. Всего же на реализацию всех проектов, намеченных до 2024 года, не хватает 5 млн рабочих рук, говорит Хуснуллин. На текущий момент дефицит кадров достигает 1,2 млн человек.

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  • Власти рассчитывают также привлечь порядка 188 тыс. заключенных, у которых есть право изменить меру наказания на принудительные работы. С середины июня первые заключенные стали поступать на стройки по расширению БАМа и Транссиба, которые прокладывали в 1930-х годах заключенные ГУЛАГа.

     

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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