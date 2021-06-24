Неработающих пенсионеров власти задумали отправить на стройки 69 0 Экономика

Еще одно решение нехватки рабочих рук придумали в правительстве. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил отправить на стройки неработающих пенсионеров. Чиновник сослался на опыт СССР, где использовали не только труд заключенных, но и пенсионеров. Заключенных власти уже перебрасывают на государственные стройки.