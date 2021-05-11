Нефть у России закончится «на бумаге» через 59 лет. На практике может уже через 19-ть 207 2 Экономика

Запасов нефти России хватит при нынешнем уровне добычи еще на 59 лет. Такую оценку привел глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК. Однако запасы делятся на рентабельные и нерентабельные – ко второму типу относятся две трети запасов России. Извлечь их при ценах ниже 110-120 долларов невозможно. Поэтому доступной нефти у страны осталось всего на 19 лет, о чем ранее говорил глава Роснедр.