Нефть у России закончится «на бумаге» через 59 лет. На практике может уже через 19-ть
11 Мая 2021 207 2 Экономика
Запасов нефти России хватит при нынешнем уровне добычи еще на 59 лет. Такую оценку привел глава Минприроды Александр Козлов в интервью РБК. Однако запасы делятся на рентабельные и нерентабельные – ко второму типу относятся две трети запасов России. Извлечь их при ценах ниже 110-120 долларов невозможно. Поэтому доступной нефти у страны осталось всего на 19 лет, о чем ранее говорил глава Роснедр.
Нефтяные запасы России поджимают
- По словам главы Минприроды Александра Козлова, запасов нефти России хватит на 59 лет, а запасов природного газа на 103 года. Об этом министр заявил в интервью РБК. При этом особый упор глава Минприроды сделал на задаче увеличивать запасы за счет геологоразведки в труднодоступных территориях.
- Тему запасов нефти в информационном поле актуализировал бывший заместитель Козлова глава Роснедр Евгений Киселев. Он привел оценку своего ведомства: нефти у России есть еще на 58 лет, но рентабельного объема – всего на 19-ть. Он объяснил это тем, что две трети запасов приходятся на Арктику, где стоимость добычи может быть оправдана только при ценах в 110-120 долларов за баррель. Более того, у российских компаний нет технологий для работы в этом регионе.
- Технологии вряд ли появятся: западные компании изобретать их не будут, так как страны Запада в обозримом будущем будут стремиться к экологической нейтральности. В частности, к 2050 году Евросоюз намерен полностью отказаться от углеводородов. Это напрямую влияет на инвестиции энергетических компаний, которые начинают вкладывать не в новые способы добычи ископаемых ресурсов, а в зеленые технологии.
- После откровений главу Роснедр сняли с поста заместителя главы Минприроды. В СМИ появилась информация о его готовящейся отставке. При этом министр Козлов, по сути, повторил расчеты главы Роснедр, однако не уточнил запасы рентабельной нефти.
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- Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, которое Россия подписала в апреле 2020 года, сильно ударило по нефтяной отрасли. В январе-апреле Россия экспортировала на 20,5% меньше нефти, чем годом ранее. Добыча упала на 10,1%, до 167,94 млн тонн сырой нефти. Экспорт нефти принес 20,2 млрд долларов, на 5,4 млрд мньше, чем годом ранее. Таким образом, Россия потеряла 21% нефтедолларов.
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Я думаю,надо переходить на не сырьевую экономику,пока петух жаренный в причинное место не клюнул.
этим хватит, а до них начали качать еще коммунисты...все когда нибудь заканчивается и как быть потом с величием и гонками вооружений?