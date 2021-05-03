Нефтедолларовый поток не восстанавливается. Экспорт нефти из России упал на 20% 347 2 Экономика

Россия не может восстановить объемы экспорта нефти спустя год после падения цен и заключения сделки ОПЕК+. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в январе-апреле Россия экспортировала на 20,5% меньше нефти, чем в этот же период в прошлом году. При этом в апреле, ровно спустя год после соглашения о сокращнии добычи, спад составил 16,8%, пишет «Интерфакс».