Нефтедолларовый поток не восстанавливается. Экспорт нефти из России упал на 20%
3 Мая 2021 347 2 Экономика
Россия не может восстановить объемы экспорта нефти спустя год после падения цен и заключения сделки ОПЕК+. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в январе-апреле Россия экспортировала на 20,5% меньше нефти, чем в этот же период в прошлом году. При этом в апреле, ровно спустя год после соглашения о сокращнии добычи, спад составил 16,8%, пишет «Интерфакс».
Нефть так и не вышла из кризиса
- Ни рост цен, ни увеличение добычи не помогают России продавать больше нефти. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ ТЭК, за первые четыре месяца 2021 года Россия экспортировала в дальнее зарубежье 66,65 млн тонн нефти. Это на 20,5% меньше, чем с января по апрель 2020 года.
- Причем важно, что в апреле прошлого года цены упали до минимума и Россия подписала соглашение ОПЕК+, по которому сократила добычу на 2,8 млн тонн. На текущий момент страна вернула себе около 1,5 млн добычи. Однако в апреле этого года экспорт все равно был ниже на 16,8% прошлогоднего показателя, он состаивл 17,3 млн тонн.
- На текущий момент наблюдается сильное расхождение между добычей и экспортом – если экспорт упал в апреле на 16,8% по отношению к прошлому году, то добыча – только на 7,8%, до 42,8 млн тонн. При этом за четыре месяца было выкачано на 10,1% меньше – 167,94 млн тонн сырой нефти. Сейчас Россия качает 10,46 млн баррелей в сутки. Тем самым страна нарушает сделку ОПЕК+, по которым добыча в России должна быть на уровне 10,17 млн баррелей.
- Экспорт страна не может нарастить из-за поставок на внутренний рынок и в страны СНГ. В ближнее зарубежье экспорт вырос вдвое – до 4,92 млн тонн, а на переработку в январе-апреле было направлено 92,97 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Но в апреле поставки на внутренний рынок выросли на 4,6% год к году.
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- В первом квартале (январь-март) экспорт нефти принес России 20,2 млрд долларов, свидетельствуют данные ЦБ. Это на 5,4 млрд меньше, чем годом ранее. Приток нефтедолларов стал меньше на 21% притом, что средняя цена нефти оказалась выше на 8 долларов.
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несмотря на приведенные мною данные с сайта министерства энергетики, намного ранее интерфакса...население мало того что блуждает в потемках, так оно еще и не может усвоить готовые материалы.
черной дырой на внутреннем рынке является МО РФ, о чем мною писано многократно. плохо что это доходит очень долго и далеко не до всех.