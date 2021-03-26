Не «дружите» со своими детьми! Для чего нужна семейная иерархия

Современные родители постепенно укрепляются в убеждении, что дети – пусть незрелые, но личности, со своими границами, интересами и правами. И всё чаще от мам и пап можно услышать гордое: «Мы с моим ребёнком – лучшие друзья!» Но нельзя забывать, что иерархия в семье просто необходима, и в первую очередь – самим детям, чтобы вырасти адекватными взрослыми, успешными и счастливыми.

Неравная «дружба»

Многим родителям сегодня хочется быть для детей «своими» – разделять интересы, переживания и планы. Зачастую особенно стремятся к этому мамы и папы, чьи отношения с собственными родителями были не слишком близкими. «Я стану родителем, какого мне хотелось иметь!» – говорят они себе и пытаются уходить от авторитаризма в отношениях с детьми. Но дело в том, что семья – это организация, система, – чтобы успешно функционировать, ей нужна и иерархия, и руководство.

Родители и дети не равны изначально: младенцам без взрослых просто не выжить, да и потом родители ещё много лет обеспечивают все нужды детей, воспитывают их и отвечают за них. Зависимому человеку непросто дружить с тем, от кого он зависит – полноценная дружба складывается лишь между более или менее равными партнёрами. Родители могут выстроить дружеские отношения с детьми, только когда те начинают собственную взрослую жизнь, обретают эмоциональную и финансовую независимость. Но пока дети не выросли, родители должны оставаться теми, кто контролирует ситуацию и несёт ответственность за принятие решений, за благополучие семьи.

Место ребёнка в структуре семьи

Универсальной модели семейной системы не существует: в разных культурах и ситуациях вполне успешно функционируют и патриархальные семьи, и демократические семьи-команды, и любые промежуточные варианты. Но одно условие должно соблюдаться в любом случае – место ребёнка в семейной структуре – место подчинённого и защищённого, недопустимо использовать его в своих целях, взваливая на детские плечи ответственность взрослого.

Случается, что родителей самих тяготит взрослая жизнь. «Дружба» со своим ребёнком позволяет им сбросить ответственность, почувствовать себя моложе и беззаботнее. Но дети при этом остаются без необходимой им эмоциональной поддержки, лишаясь возможности полноценно сформироваться. Иерархия подразумевает не только власть, ответственность и авторитет, но и влияние. Ребёнок должен усваивать представления родителей о правильном и неправильном, допустимом и недопустимом, тем самым выстраивая собственные убеждения и личность.

Нарушения семейной иерархии: виды и последствия

Когда иерархия в семье нарушена, на детей сваливаются эмоциональные, бытовые, финансовые проблемы взрослых. Например, дочь может стать «подружкой» для матери или «мамой» – для отца. Удовлетворяя потребности родителей, ребёнок не только теряет своё детство, но и зарабатывает множество проблем во взрослой жизни.

Как же ни в коем случае нельзя «использовать» своего ребёнка?

– Не делайте ребёнка «эмоциональным партнёром»

Не втягивайте сына или дочь в свои душевные переживания, словно подружку – не делитесь страхами, проблемами на работе и в отношениях, не спрашивайте советов. Это лишит ребёнка опоры и чувства защищённости, а вас – родительского авторитета. Не вовлекайте ребёнка в отношения с партнёром в качестве «третьего взрослого» – эмоциональной поддержки или рефери, не пытайтесь объединиться с ребёнком против другого родителя в случае конфликта. Обсуждая, например, с дочерью измены или «ужасный» характер её отца, можно с большой вероятностью оттолкнуть её и от себя – такие разговоры невыносимы для ребёнка, для которого важны оба его родителя. Тем более, недопустимо рассказывать ребёнку о своих прошлых связях или нынешних интимных отношениях, даже если очень хочется поделиться чувствами или опытом. Ищите поддержки у других взрослых: у партнёра, друзей, психолога, но не нагружайте ребёнка этой непосильной для него ношей.

– Не перекладывайте на ребёнка родительскую ответственность

Парентификация часто возникает в неблагополучных семьях, где родители имеют алкогольную или наркотическую зависимость, инфантильны либо физически неспособны позаботиться даже о себе, не то, что о ребёнке. Такой ребёнок вынужден рано повзрослеть, чтобы принять на себя ответственность за благополучие своего родителя и семьи. Тем самым ребёнок практически лишается детства – у него нет сил и времени на хобби, нет друзей, часто – из-за токсичного стыда: «Никто не должен узнать, что моя семья – «ненормальная».

Может привести к парентификации и ранняя смерть матери девочки. Во многих женских заботах и домашних делах дочь с малолетства вынуждена заменять мать, ухаживая за собственным отцом. В будущем такая девочка может стать «мамой» и своему инфантильному супругу.

Иногда ребёнок вынужден посвятить свою жизнь не родителям, а младшим братьям и сёстрам. Помните: старший ребёнок – всё ещё ребёнок, а не удобная бесплатная «няня» для младших. Не требуйте от ребёнка платы за заботу даже в виде внимания или сочувствия к вам. Если ребёнок решит, что должен «отрабатывать» вашу любовь, то он и в будущем будет пытаться «заслуживать» её, решая чужие проблемы. Либо, устав от заботы о других, он сам станет инфантильным, добирая недополученное в детстве.

– Не «спихивайте» детей бабушке

Ещё один распространённый вариант в нашем обществе – когда бабушка вынужденно или по собственной инициативе начинает выполнять роль матери для своих внуков, что ставит родителей и детей практически в положение братьев и сестёр. Это может помешать им сформировать полноценный эмоциональный контакт и впоследствии приведёт к обидам и отчуждению. Если родители дееспособны, и в столь значимой роли бабушки нет объективной необходимости, такого следует избегать.

– Не возводите ребёнка на пьедестал

Нельзя подстраивать всю свою жизнь под желания ребёнка, делая его центром семьи. Ребёнок, которого чрезмерно опекают, чьи капризы мгновенно исполняются, просто не увидит смысла взрослеть, оставшись инфантильным. Даже в 30 лет такой «недоросль» будет рассчитывать, что все его проблемы решат родители. Показывайте, как вы гордитесь тем, что ребёнок становится старше, сильнее, умнее, ответственнее, постепенно приучая его к самостоятельности.

«Мама и папа – главные» – такая позиция научит ребёнка принимать то, что не всё в жизни происходит сообразно его желаниям. Которые, кстати, могут быть опрометчивы и опасны, как вилка, которой так интересно потыкать в розетку. Конечно, установленные взрослыми правила и границы детям не всегда по душе. Их право – выразить свои чувства по этому поводу, а ваше право – спокойно настоять на своём с позиции человека более мудрого и опытного.

– Не вторгайтесь в личное пространство ребёнка

Не пытайтесь прожить жизнь за ребёнка, насильно записывая его в неинтересные ему кружки, добирая то, что недополучили в детстве вы сами. И не «маскируйте» дружбой контроль – добавиться к ребёнку «в друзья» в соцсети – не значит и в самом деле войти в его дружеский круг. Установка «мы всё делаем вместе» очень скоро начнёт тяготить ребёнка – вы не сможете заменить ему весь мир. Не навязывайтесь, позвольте сыну или дочери иметь собственные дела, увлечения и секреты, которые они разделят со сверстниками, формируя круг общения.

Вкладывайтесь в детей, а не тяните из них ресурсы

Дети в отношениях с родителями могут подарить лишь свою любовь, благодарность, привязанность. Всё остальное – принимать решения, поддерживать, проявлять себя ответственными, умными и сильными – задача родителей. Такая поддержка позволит ребёнку нормально развиваться, чтобы у него был шанс стать гармоничным и счастливым человеком во взрослой жизни, и тогда он сможет подарить такую же поддержку и любовь собственным детям – продолжателям вашего рода.

Да, сегодня «старше» не обязательно означает «умнее», – в каких-то современных вопросах дети могут разбираться лучше родителей. Но это точно не заменит им жизненный опыт и умение принимать верные решения. Станьте для своего ребёнка авторитетом, покажите на собственном примере, как нужно относиться к себе и другим людям. Дарите ребёнку безусловную любовь, уважайте его личное пространство, и между вами выстроятся отношения взаимного доверия, которые станут отличным фундаментом для по-настоящему дружеских отношений, когда ваши дети вырастут.