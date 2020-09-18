Не дали и правильно. Кремль выступил против раздачи денег россиянам 834 2 Экономика

Кремль продолжает упорствовать в том, что поступил правильно, отказав гражданам России в прямой финансовой поддержке. Очередной виток дискуссии на эту тему поднял глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который заметил, что в Фонд национального благосостояния в начале года были зачислены 3,3 трлн руб., а потратили из него всего 350 млрд руб. Хотя можно было «сотни миллиардов» пустить на помощь россиянам, чтобы показатель бедности не подскочил до 19,5%, а бедных россиян не стало больше на 1,4 млн человек. В Кремле эти аргументы - пресс-секретарь Путина повторил заученную мантру: все меры правительства были «эффективными и хорошо продуманными».