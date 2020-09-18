Капитал страны
ENGLISH
18 СЕН, 18:41 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Не дали и правильно. Кремль выступил против раздачи денег россиянам
18 Сентября 2020 834 2 Экономика
Кремль продолжает упорствовать в том, что поступил правильно, отказав гражданам России в прямой финансовой поддержке. Очередной виток дискуссии на эту тему поднял глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который заметил, что в Фонд национального благосостояния в начале года были зачислены 3,3 трлн руб., а потратили из него всего 350 млрд руб. Хотя можно было «сотни миллиардов» пустить на помощь россиянам, чтобы показатель бедности не подскочил до 19,5%, а бедных россиян не стало больше на 1,4 млн человек. В Кремле эти аргументы - пресс-секретарь Путина повторил заученную мантру: все меры правительства были «эффективными и хорошо продуманными».
Помощь россиянам была скромной, но «эффективной»
- Кремль отказался от прямой раздачи денег россиянам в кризис, поскольку это не привело бы к замедлению падения экономики. Об этом заявил пресс-секретарь Путина. По его словам, многие страны щедро помогли своему населению, были даже страны, которые раздавали «вертолетные деньги», например США, Германия, Франция, Япония и другие, но «это не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики».
- Помощь российских властей бизнесу и гражданам была скромной – это в Кремле признают, но она была «эффективной», что доказывает статистика Росстата, сказал пресс-секретарь Путина. «Наглядно видны данные по сравнению показателей падения, роста безработицы и так далее, и тому подобное, если взять многие страны – европейские, Америку – и сравнить с Россией», – подчеркнул он. По его словам, меры России «действительно сработали».
- Проблема с показателями Росстата в том, что он их постоянно улучшает задним числом – падение на 8,5% ВВП во втором квартале было улучшено до 8%. Правда, такое улучшение должно было бы прибавить реальной экономике 2 млрд долларов, которых в ней не появилось, несмотря на старания государственных счетоводов. На этом фоне падение США на 9,5%, а Евросоюза на 15% выглядят хуже и дают Путину основания говорить о невероятных успехах России.
- Естественно, сравнительно небольшое падение по сравнению с Западом это исключительно заслуга правительства и руководства регионов, которые, по словам Путина, всегда принимали «целевые, продуманные и, главное, своевременные меры», в том числе поддерживали трудовые коллективы, предприятия и целые отрасли.
- Пресс-секретарь Путина вторит президенту: «В Кремле считают (меры) эффективными, своевременными, тщательно выверенными и обеспечивающими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме». Таким образом, Кремль так и не дал ответ на вопрос Кудрина: почему из 3,3 трлн руб. дополнительных средств в ФНБ правительство отказалось выделить «сотни миллиардов» на то, чтобы избежать роста числа россиян за чертой бедности на 1,4 млн человек.
- «Эффективные» меры властей обошлись в 8% доходов россиян, которые они потеряли за три месяца – такого падение не было с 1999 года. Они также обошлись россиянам массовой безработицей, которая только по официальным данным составляет около 4 млн человек, или 6% работоспособного населения.
- Вся помощь правительства свелась к повышению пособия по безработице с 1,5 до 4,5 тыс. руб. и до 1 МРОТ для тех, кто потерял работу в связи с пандемией на три месяца, а также выплатами на детей. По данным Минфина, на социальную политику было потрачено 747 млрд руб. Большая часть средств пошла семьям с детьми. Им выплачивали по 5 тыс. руб. в месяц на детей до 3 лет и дважды по 10 тыс. руб. на детей до 16 лет.
- Но Росстат не нашел этих денег в доходах россиян. По его данным, россияне получили 74 млрд руб. дополнительных социальных выплат во втором квартале. Всего доходы от социальной помощи государтва выросли на 190 мдрд по сравнению с прошлым годом. Расхождение с данными Минфина составляет 430 млрд руб. В результате помощь России гражданам равняет 0,1% ВВП, а США – 30% ВВП. Что называется, почувствуйте разницу.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
16:10 ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли уникальные технологии и усиливали борьбу с раком?
13:40 В Подмосковье открыли хирургический центр онкологической специализации на уровне мировых стандартов
13:15 В Калининградской области судостроители спустили на воду первый рыболовный сейнер и заложили новый
17 СЕН, 14:11 В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов
17 СЕН, 13:26 В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании
17 СЕН, 13:06 В Калужской области запущен полный цикл производства нового препарата для лечения рака лёгких
16 СЕН, 16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
16 СЕН, 15:44 В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
16 СЕН, 15:14 В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»
Написать комментарий
Я бы чего-нибудь сказал не думая. В.С. Высоцкий меня бы понял , а вы даже не напечатаете.
Эффект был. мне выдали бесплатно маску как пенсионеру, кого благодарить?