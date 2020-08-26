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Навальный «отравил» рубль. Доллар вырастет до 80 рублей

26 Августа 2020 1080 0 Экономика
Навальный «отравил» рубль. Доллар вырастет до 80 рублей

Медленная девальвация рубля, которая так необходима властям для покрытия дефицита бюджета, ускорилась в конце августа из-за нежелания Кремля расследовать отравление главного оппозиционного политика страны Алексея Навального. Евросоюз и США призывают российские власти разобраться в происшествии, которое чуть было не стоило жизни оппозиционеру, и предупреждают, что у отказа будут последствия в виде санкций, перед которыми померкнут те, что были введены за вмешательство в выборы США 2016 года.

Рубль станет жертвой

  • Рубль опасно приближается к отметке 76 за доллар и к 90 за евро на новостях об отравлении Навального, которые приходят из клиники «Шарите» в Берлине. Российская валюта ослабла после тяжелого разговора заместителя госсекретаря США Стивена Бигана и главы МИД РФ Сергея Лаврова во вторник, 25 августа. Биган пообещал санкции за отравление Навального, которые будут сильнее, чем за вмешательство в выборы 2016 года.
  • После этого рубль перестала спасать подорожавшая до 46 долларов нефть, рекордный спрос на госдолг России, а также период налоговых выплат в бюджет, во время которого крупные компании конвертируют выручку в рубли. Рубль отправился к мартовским минимумам. Как пишут аналитики Сбербанк CIB, определяет направление российской валюты геополитика.
  • С одной стороны, ситуация в Белоруссии остается взрывоопасной и Москва все еще может оказать военную поддержку своему другу Лукашенко. С другой, отравление Навального становится серьезным фактором. Даже канцлер ФРГ Ангела Меркель, обычно выдержанная, решила, что больше не хочет говорить с Путиным на языке дипломатии. Она призвала немедленно расследовать отравление или готовиться к последствиям.
  • Уже 27-28 августа Путин почувствует гнев Меркель – в эти дни пройдет неформальный Совет ЕС по иностранным делам, на котором может быть прекращена поддержка газопровода «Северный поток-2». Также возможны и новые санкции со стороны ЕС, что сильно бьет по рублю.
  • Следующим движением рубля будет стремление к отметке 77 за доллар и 91 за евро, прогнозируют в Сбербанк CIB. Если же санкции за отравление Навального будут приняты, рубль провалится до 80 за доллар и 90 за евро. Центробанк поддерживать рубль не будет, поскольку его девальвация будет благоприятна для финансирования бюджетного дефицита.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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