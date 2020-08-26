Навальный «отравил» рубль. Доллар вырастет до 80 рублей 1080 0 Экономика

Медленная девальвация рубля, которая так необходима властям для покрытия дефицита бюджета, ускорилась в конце августа из-за нежелания Кремля расследовать отравление главного оппозиционного политика страны Алексея Навального. Евросоюз и США призывают российские власти разобраться в происшествии, которое чуть было не стоило жизни оппозиционеру, и предупреждают, что у отказа будут последствия в виде санкций, перед которыми померкнут те, что были введены за вмешательство в выборы США 2016 года.