Налог на недвижимость хотят повысить для россиян в Госдуме 201 0 Экономика

Российские власти задумались о повышении налога на недвижимость для россиян. По словам первого зампреда комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаила Щапова, прежде всего налоги нужно увеличить для собственников «большой недвижимости». Большая или нет жилплощадь, будет определяться превышением определенного количества квадратных метров «на одного гражданина». По данным «Метриум», в апреле этого года количество студий в новостройках Москвы превысило количество 3-комнатных квартир – 1,8 тыс. студий пришлось на 1,6 тыс. «трешек», что говорит об ухудшении качества жилья.