Налог на недвижимость хотят повысить для россиян в Госдуме
Российские власти задумались о повышении налога на недвижимость для россиян. По словам первого зампреда комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаила Щапова, прежде всего налоги нужно увеличить для собственников «большой недвижимости». Большая или нет жилплощадь, будет определяться превышением определенного количества квадратных метров «на одного гражданина». По данным «Метриум», в апреле этого года количество студий в новостройках Москвы превысило количество 3-комнатных квартир – 1,8 тыс. студий пришлось на 1,6 тыс. «трешек», что говорит об ухудшении качества жилья.
Власть не может остановиться
- Свою инициативу – поднять налоги на недвижимость россиян – первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов озвучил в интервью Ura.ru. Он предложил для этого классическую схему – заручиться поддержкой «бедных», заявив, что мера коснется только «богатых» (точно так же общественное мнение обрабатывают социологи, внушая необходимость повышения налогового бремени ради «бедных»).
- По словам Щапова, повышение налога затронет тех, у кого жилплощадь превышает определенный уровень «на одного гражданина в собственности». «Например, 100 и более квадратов на человека – явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», – заявил Щапов.
- Также платить повышенную ставку должны будут платить те, у кого в собственности больше одной квартиры. «Например, еще четыре-пять, которые он сдает», – сказал депутат о каком-то гипотетическом гражданине. Щапов отметил, что для этого всего надо провести дополнительные расчеты.
- С расчетами у власти не очень получается – в 2020 году Россия стала редкой страной, где не снизили налоги, а повысили. Так, например, президент Владимир Путин повысили НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто получает доход более 5 млн руб. в год. Минфин рассчитывал, что это принесет 60 млрд руб. дополнительно, но что-то пошло не так и в бюджет уже поступило 100 млрд, хотя год не закончился. Сколько принес налог на банковские вклады, пока не сообщается.
- Несмотря на то, что у правительства Михаила Мишустин скопилось почти 8 трлн руб. на банковских счетах, которые оно не может потратить (весь бюджет на год составляет 21 трлн руб.), власти продолжают изобретать способы увеличения налогового бремени на граждан, доходы которых обрушились до уровня 2010 года.
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- Налоги на недвижимость идут на пополнение региональных бюджетов, как и НДФЛ и налог на прибыль. Если общие доходы регионов в первом квартале 2021 года выросли на 9%, то имущесвтенные налоги просели на 24%. Вероятно, с этим спадом и связана новая инициатива властей.
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