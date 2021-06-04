Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ИЮН, 15:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 ИЮН, 15:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Налог на недвижимость хотят повысить для россиян в Госдуме

4 Июня 2021 201 0 Экономика
Налог на недвижимость хотят повысить для россиян в Госдуме

Российские власти задумались о повышении налога на недвижимость для россиян. По словам первого зампреда комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаила Щапова, прежде всего налоги нужно увеличить для собственников «большой недвижимости». Большая или нет жилплощадь, будет определяться превышением определенного количества квадратных метров «на одного гражданина». По данным «Метриум», в апреле этого года количество студий в новостройках Москвы превысило количество 3-комнатных квартир – 1,8 тыс. студий пришлось на 1,6 тыс. «трешек», что говорит об ухудшении качества жилья.

Власть не может остановиться

  • Свою инициативу – поднять налоги на недвижимость россиян – первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Михаил Щапов озвучил в интервью Ura.ru. Он предложил для этого классическую схему – заручиться поддержкой «бедных», заявив, что мера коснется только «богатых» (точно так же общественное мнение обрабатывают социологи, внушая необходимость повышения налогового бремени ради «бедных»).
  • По словам Щапова, повышение налога затронет тех, у кого жилплощадь превышает определенный уровень «на одного гражданина в собственности». «Например, 100 и более квадратов на человека – явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», – заявил Щапов.
  • Также платить повышенную ставку должны будут платить те, у кого в собственности больше одной квартиры. «Например, еще четыре-пять, которые он сдает», – сказал депутат о каком-то гипотетическом гражданине. Щапов отметил, что для этого всего надо провести дополнительные расчеты.
  • С расчетами у власти не очень получается – в 2020 году Россия стала редкой страной, где не снизили налоги, а повысили. Так, например, президент Владимир Путин повысили НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто получает доход более 5 млн руб. в год. Минфин рассчитывал, что это принесет 60 млрд руб. дополнительно, но что-то пошло не так и в бюджет уже поступило 100 млрд, хотя год не закончился. Сколько принес налог на банковские вклады, пока не сообщается.
  • Несмотря на то, что у правительства Михаила Мишустин скопилось почти 8 трлн руб. на банковских счетах, которые оно не может потратить (весь бюджет на год составляет 21 трлн руб.), власти продолжают изобретать способы увеличения налогового бремени на граждан, доходы которых обрушились до уровня 2010 года.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Налоги на недвижимость идут на пополнение региональных бюджетов, как и НДФЛ и налог на прибыль. Если общие доходы регионов в первом квартале 2021 года выросли на 9%, то имущесвтенные налоги просели на 24%. Вероятно, с этим спадом и связана новая инициатива властей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Чубайс и Кудрин предупредили о «революции». Нефтяному благополучию России наступает конец

Чубайс и Кудрин предупредили о «революции». Нефтяному благополучию России наступает конец
Экономика 1

«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим». На ПМЭФ прорвалась правда о бизнесе

«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим». На ПМЭФ прорвалась правда о бизнесе
Экономика 5

Ни доллара из резервов власти не продадут. Как будет выглядеть дедолларизация ФНБ

Ни доллара из резервов власти не продадут. Как будет выглядеть дедолларизация ФНБ
Экономика

Кремль увидел риск ареста «кубышки». Власти объяснили отказ от доллара в ФНБ

Кремль увидел риск ареста «кубышки». Власти объяснили отказ от доллара в ФНБ
Экономика

Узнай, страна!

В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей

В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей

В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа

В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа

Новости дня

15:20 Миллиардер Дерипаска призвал россиян подождать еще 10 лет роста доходов Миллиардер Дерипаска призвал россиян подождать еще 10 лет роста доходов
Чубайс и Кудрин предупредили о «революции». Нефтяному благополучию России наступает конец
Чубайс и Кудрин предупредили о «революции». Нефтяному благополучию России наступает конец
15:05 Путин: Первая нитка газопровода «Северный поток-2» завершена Путин: Первая нитка газопровода «Северный поток-2» завершена
14:48 Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
12:50 Путин подписал «закон против ФБК». Теперь «причастным к экстремизму» нельзя избираться Путин подписал «закон против ФБК». Теперь «причастным к экстремизму» нельзя избираться
12:38 В РФ обнаружили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19 В РФ обнаружили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19
11:56 Матвиенко: миллиардер Абрамович – «герой нашего времени» Матвиенко: миллиардер Абрамович – «герой нашего времени»
«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим». На ПМЭФ прорвалась правда о бизнесе
«Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим». На ПМЭФ прорвалась правда о бизнесе
11:53 Стало известно, сколько россияне будут отдыхать на новогодних каникулах в 2022 году Стало известно, сколько россияне будут отдыхать на новогодних каникулах в 2022 году

Узнай, страна!

13:27 В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей В Санкт-Петербурге создали уникальные сетевые устройства для промышленного интернета вещей
Дания приостановила строительство газопровода-конкурента «Северного потока-2»
Дания приостановила строительство газопровода-конкурента «Северного потока-2»
12:32 В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа В Белгородской области создадут производство горячебрикетированного железа
03 ИЮН, 17:14 Елена Дыбова: система госзакупок должна стимулировать развитие малого производственного бизнеса Елена Дыбова: система госзакупок должна стимулировать развитие малого производственного бизнеса
03 ИЮН, 17:11 В Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier В Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier
03 ИЮН, 16:37 В Краснодарском крае открыли спортивный корпус образовательного центра «Сириус» в Сочи В Краснодарском крае открыли спортивный корпус образовательного центра «Сириус» в Сочи
03 ИЮН, 10:07 В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников В Кемеровской области создали монорельсовую транспортную систему для шахт и рудников
Ни доллара из резервов власти не продадут. Как будет выглядеть дедолларизация ФНБ
Ни доллара из резервов власти не продадут. Как будет выглядеть дедолларизация ФНБ
03 ИЮН, 07:52 В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника В Амурской области заработала флотационная фабрика золотоносного рудника
03 ИЮН, 00:20 В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны В Республике Карелия модернизируют крупнейший целлюлозный завод страны
02 ИЮН, 23:30 В Приморском крае запустили первую на Дальнем Востоке уникальную установку сжижения природного газа В Приморском крае запустили первую на Дальнем Востоке уникальную установку сжижения природного газа
02 ИЮН, 14:41 Елена Решетова: социальная реклама нуждается в единых стандартах и требованиях Елена Решетова: социальная реклама нуждается в единых стандартах и требованиях
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter