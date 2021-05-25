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Власти не знают, куда девать деньги. 8 трлн рублей лежат на счетах в банках

25 Мая 2021 144 1 Экономика
Власти не знают, куда девать деньги. 8 трлн рублей лежат на счетах в банках

Около 8 трлн руб. федерального бюджета правительство держит на счетах в российских банках. С начала года эта сумма увеличилась на 889 млрд руб. Оценить масштаб «кубышки» правительства Михаила Мишустина можно, сопоставив его с запланированным бюджетом на 2021 год, который составляет 21,52 трлн руб. Более того, резервы правительства уже почти догнали по объему Фонд национального благосостояния, в котором «живых» денег 8,67 трлн руб.

Правительство купается в деньгах

  • По данным Центробанка, в апреле на счетах в российских банках находилось 7,811 трлн руб. бюджетных денег. Этот неофициальный резерв правительства Михаила Мишустина увеличился с начала года на 3,914 трлн руб. и только за апрель – на 889 млрд руб. Объем накопленных средств составляет больше трети федерального бюджета на 2021 год (21,52 трлн руб.) и почти сравнялся с Фондом национального благосостояния (8,67 трлн руб.).
  • По словам главного эксперта Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егора Сусина, это «запредельный» объем – накопления в 1,5 раза превышают среднее значение с 2018 года. Казначейство заливает деньги в банки, размещая на депозитах и предоставляя по договорам репо (по последним банки должны Казначейству 4,294 трлн руб.).
  • Столь мощный приток средств в бюджет объясняется увеличением налогов. В Минфине признают, что резкий рост налогов уже сейчас обеспечивает бюджет сверх запланированной нормы. За счет роста цен, которые ведут к обеднению россиян (доходы упали на 3,6% в первом квартале), увеличиваются поступления в бюджет – сборы НДС выросли на 35% с начала года и перебили уровень допандемийного 2019 года.

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  • Также растут бюджеты регионов и внебюджетные фонды, в том числе Пенсионный фонд и фонд ОМС. ПФР собрал в первом квартале на 247 млрд руб. больше, чем потратил, а ОМС – на 100 млрд руб. Вместе с тем госрасходы находятся на умеренном уровне и не превышают запланированный объем. Как отмечает Сусин, все это способствует дальнейшему разгону инфляции. Это вынуждает Центробанк и дальше повышать ставку. В июне она может вырасти до 5,5% годовых.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:18 0 0
Вера:

Зачем такая власть,которая не способна освоить деньги,полученные за счёт обнищания народа?

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