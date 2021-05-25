Власти не знают, куда девать деньги. 8 трлн рублей лежат на счетах в банках 144 1 Экономика

Около 8 трлн руб. федерального бюджета правительство держит на счетах в российских банках. С начала года эта сумма увеличилась на 889 млрд руб. Оценить масштаб «кубышки» правительства Михаила Мишустина можно, сопоставив его с запланированным бюджетом на 2021 год, который составляет 21,52 трлн руб. Более того, резервы правительства уже почти догнали по объему Фонд национального благосостояния, в котором «живых» денег 8,67 трлн руб.