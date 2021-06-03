Силуанов назвал сумму, которую власти собрали с повышения НДФЛ

03.06.2021 16:10 Комментарии

Повышение НДФЛ до 15% на доходы россиян более 5 млн руб. в год принесло бюджету больше, чем ожидали власти. Вместо 60 млрд руб., на которые рассчитывал Минфин, в казну уже поступило 100 млрд.

Об этом на ПМЭФ рассказал министр финансов Антон Силуанов, пишет The Bell. Вырученные средства пойдут на сложные детские операции. Рост сборов министр объяснил восстановлением экономики. «Фонд оплаты труда растет более высокими темпами, чем мы ожидали, поступления по НДФЛ растут выше, и, соответственно, фонд «Круг добра» пополняется более активно», – сказал чиновник. Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале